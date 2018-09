TEruptiundis dolupta ssincit pra conecup tassimi, con estotas del is endusam ustrum estiure nem abo. Et re nonsequiam, odis sequam reptas et aligent. (Xxx)

Bremen-Nord. Der Blumenthaler SV hat dem Titelaspiranten der Fußball-Verbandsliga Bremen der B-Junioren, JFV Bremerhaven, ein etwas glückliches 1:1-Remis abgetrotzt. Damit vergrößerten die Nordbremer den Abstand auf die beiden Abstiegsplätze. Der JFV Bremen darf sich hingegen sogar nach oben orientieren. Kapitän Tjorven Ole Bruns bescherte seinen Farben einen 1:0-Sieg über die Bundesliga-Reserve des SC Borgfeld.

Blumenthaler SV – JFV Bremerhaven 1:1 (1:1): Der Tabellenzweite JFV Bremerhaven hatte wie erwartet mehr Spielanteile. Trotzdem gingen die Gastgeber nach elf Minuten nach schönem Pressing von Andreas Benzel und Tino Klepatz mit 1:0 in Führung. Mitko Ivaylov Stoyanov schloss den Vorstoß erfolgreich ab. „In diesem Fall haben wir den Torwart von Bremerhaven zu einem Fehler gezwungen“, stellte Blumenthals Coach Christoph Meyer fest. Benzel bewies im Anschluss ein gutes Auge für Stoyanov.

„Leider war das aber auch die einzige gute Aktion in Halbzeit eins. Der Rest sah phasenweise nicht nach Fußball aus“, kritisierte Meyer. Seine Schützlinge hätten die Positionen nicht gehalten und die Räume zwischen Mittelfeld und Angriff riesig werden lassen. „Es waren auch kein Kampfgeist oder Körpersprache vorhanden. Dazu kamen noch eklatante Stock- und Abspielfehler“, ärgerte sich Christoph Meyer. Folgerichtig kassierte die Heimformation nach 31 Minuten das 1:1.

In der Kabine wurde das Trainerduo Christoph Meyer/Enis Baki ziemlich laut. Fortan bestritten die Blau-Roten ein Spiel auf Augenhöhe. Beide Mannschaften hatten den Siegtreffer auf dem Fuß. Blumenthals Oguzhan Topdur klärte mit dem Oberschenkel auf der Torlinie. Auf der anderen Seite scheiterte Celal Gencer direkt nach dem Wiederanpfiff per Kopfball an der Querlatte. Kurz vor Schluss bewahrte BSV-Torwart Jean-Pascal Meißner seine Farben im Eins-gegen-eins vor dem 1:2. „Das hat er super gemacht. Ich selbst war Torwart und höherklassig aktiv. Wenn du mit dem Schlusspfiff so ein Ding hältst, kannst du schon stolz auf dich sein“, betonte Christoph Meyer. Im zweiten Abschnitt habe zwar der letzte Pass, aber nicht der Kampfgeist gefehlt.

JFV Bremen – SC Borgfeld II 1:0 (0:0): „Das war ein verdienter Arbeitssieg“, bilanzierte JFV-Trainer Sören Seidel. Die Gäste erhielten Verstärkung von gleich fünf Akteuren aus der Bundesliga-Formation. „Auch angesichts dieser Tatsache haben es meine Spieler gut gemacht“, urteilte Seidel. Die Gastgeber legten auch prima los und erspielten sich drei gute Möglichkeiten. Doch weder Matteo Müller noch Leon Föge hatten dabei das richtige Zielwasser getrunken. Auch wenn die Nordbremer in der Folgezeit etwas mehr Spielanteile besaßen, passierte dann einige Minuten bis zum Pausentee nur noch sehr wenig vor den beiden Strafräumen.

Kurz nach dem Seitenwechsel bekamen die Platzherren schließlich einen Freistoß im Halbfeld zugesprochen. Diesen trat Vincent Stute. Mannschaftsführer Tjorven Bruns leitete Stutes Hereingabe zum goldenen Tor in die Maschen weiter. „In der zweiten Halbzeit wurde es ein bisschen hektischer. Das Spiel war auch etwas zerfahren“, berichtete Sören Seidel. Dennoch hatten die Gastgeber alles im Griff und ließen hinten wenig anbrennen.

Wenn der Gast doch einmal aussichtsreich vor dem JFV-Kasten auftauchte, war Torhüter Mattis Meißner zur Stelle. „Mattis hat eine sehr souveräne Leistung geboten und eine gute Ausstrahlung gehabt. Damit hat er seinen Vorderleuten Sicherheit gegeben“, lobte Seidel seinen Schlussmann, der derzeit bei den B- und bei den A-Junioren aufläuft. Auch dank Meißner verpufften die Bemühungen der Gäste um den Ausgleich. „Die Null stand am Ende auch zu Recht. Wir haben gut verteidigt“, versicherte Sören Seidel.