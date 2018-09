Alexander Schlobohm (Mitte) sorgte in Habenhausen mit einem Dreierpack für einen Befreiungsschlag der SAV. Jetzt will er mit der SAV den FC Oberneuland ärgern. (Frank Thomas Koch)

Vegesack. Alexander Schlobohm genießt jede Minute, die er auf dem Fußballplatz verbringt – ob im Punktspiel oder im Training. Denn wegen anhaltender Beschwerden, die schließlich in einer Hüftoperation endeten, hatte er sich schon am Ende seiner Karriere gesehen. „Ich bin unfassbar dankbar, dass ich jetzt vielleicht noch zwei, drei Jahre in der Bremen-Liga spielen kann“, sagt der 26-Jährige voller Demut. Und startet mit diesem Bewusstsein beim Bremen-Ligisten SG Aumund-Vegesack durch.

Als achter und damit letzter Neuzugang war er kurz vor Beginn der Saisonvorbereitung von SAV-Teammanager Jörg Segerath präsentiert worden, SAV-Trainer Björn Krämer – wie „Zandi“ Schlobohm ebenfalls ein Findorffer Jung‘ – hatte letztlich doch noch zum Ziel führende Überzeugungsarbeit geleistet.

Warum Björn Krämer alle Hebel in Bewegung setzte, um Alexander Schlobohm in den Bremer Norden zu lotsen, wurde schnell klar. Einen Spielertyp wie ihn hatte die SAV nicht in ihrem Kader. Alexander Schlobohm ist mit seinen 1,95 Metern und 91 Kilogramm ein ständiger Gefahrenherd im gegnerischen Strafraum. Wegen seiner Kopfballstärke und seiner Physis, aber auch wegen seines starken linken Fußes, seiner Abschlussstärke und seiner Spielintelligenz. Nachholbedarf sieht Schlobohm selbst indes noch hinsichtlich des höheren Spieltempos und der Handlungsschnelligkeit. „Ich bin froh, dass er den Schritt in die Bremen-Liga gemacht hat“, zeigt sich Björn Krämer einerseits zufrieden über seine eigene Hartnäckigkeit im Buhlen um den Torjäger, andererseits über dessen schnelle Integration – sportlich wie menschlich.

Was Alexander Schlobohm, der bei einem mittelständischen Bremer Unternehmen im Marketing tätig ist, bei der SAV bewirken kann, ließ sich in den ersten Wochen bereits erkennen. Aber oftmals nicht an den Ergebnissen ablesen. „Wir haben gut gespielt, Chancen kreiert und waren oft die bessere Mannschaft“, blickt Schlobohm auf vier sieglose Spiele (ein Punkt) zurück, die am Selbstvertrauen nagten: „Wir waren alle verunsichert.“ Am vergangenen Wochenende folgte mit dem 3:2 beim Habenhauser FV der Befreiungsschlag – für die SAV und für Alexander Schlobohm, der als dreifacher Torschütze gefeiert wurde. „Es war klar, dass es irgendwann klappen würde. Es war für die Mannschaft und für mich superwichtig“, meint der Torjäger.

Dass Alexander Schlobohm weiß, wo das Tor steht, das ist in der Bremer Fußball-Szene bekannt. Schließlich hatte er schon in der Landesliga-Saison 2012/13 für die SG Findorff 36 Treffer erzielt und war für die Wahl zum Bremer Amateur-Fußballer des Jahres nominiert worden. Wegen seiner Bindung zu Verein und Freunden schlug er fortan zunächst einmal Angebote von höherklassigen Vereinen aus und spielte während seines anderthalbjährigen USA-Aufenthaltes College-Fußball in North Carolina. In den Staaten („Ich bin mega-dankbar für die Erfahrung“) hat Alexander Schlobohm dann Blut geleckt. Nachdem er dort unter hervorragenden Bedingungen jeden Tag trainiert und sich weiterentwickelt hatte, war die Zeit gekommen, um sich aus der „Komfortzone“ bei der SG Findorff, in der nach seinem Bekunden die Geselligkeit die größte Rolle gespielt hat, zu verabschieden.

Alexander Schlobohm wechselte in die Bremen-Liga zum Brinkumer SV. Doch dort kam er nicht an. Seine Gesundheit machte ihm einen Strich durch die Rechnung: „Fußball hatte für mich keine Priorität mehr.“ Als es gesundheitlich wieder bergauf ging, kickte er wieder bei der SG Findorff. Es ging schließlich so weit bergauf, dass er feststellte: „Der Körper macht wieder voll mit.“ So zog er die vergangene Saison bei der SG Findorff voll durch und krönte sie mit dem Aufstieg.

Eine Entwicklung, die SAV-Trainer Björn Krämer nicht verborgen blieb. Und so entschied sich „Zandi“ Schlobohm für einen zweiten Anlauf in der Bremen-Liga. Ein Anlauf, über den er geradezu ins Schwärmen gerät: „Ich fühle mich extrem wohl, bin von der Mannschaft gut aufgenommen worden, die Verantwortlichen sind nett, es ist alles top organisiert und alle sind fußball-verrückt.“ Komplimente, die der neue Verein in Person von Björn Krämer zurückgibt: „Er ist ein absoluter Teamplayer. Er ist sehr bescheiden und hinterfragt alles. Er hat richtig Bock.“ Dabei kennt Alexander Schlobohm, der fließend englisch und französisch spricht und an einer Verbesserung seiner Spanischkenntnisse arbeitet, auch den Individualsport bestens. Denn seine „große Leidenschaft“ ist eigentlich der Tennissport, dem er jetzt aber nur noch in geringem Umfang als Trainer bei der SG Findorff nachgeht.

„Er bewegt sich intelligent und nutzt die Räume gut. Er ist ein gut mitspielender Stürmer, der aber auch den Egoismus hat, den ein Torjäger braucht“, beschreibt Trainer Björn Krämer den Mittzwanziger, der der SAV vor dem Heimspiel gegen den FC Oberneuland (Sonnabend, 14 Uhr) mit seinen drei Treffern in Habenhausen zum Befreiungsschlag verholfen hat, weiter. Und weiter dabei helfen will, die SAV ins obere Tabellendrittel zu führen. „Ich will mit der SAV unter die ersten Fünf und möchte möglichst einen Stammplatz“, gibt sich Schlobohm ehrgeizig und ist sich sicher, dass die SAV auch gegen die Schwergewichte der Liga bestehen kann: „An einem gutem Tag können wir auch den FC Oberneuland oder den Bremer SV schlagen.“ Eine Einschätzung, die auch darauf abzielt, dass er sich mit der SAV im Pokalwettbewerb für die kurz- und mittelfristige Zukunft einiges vorgenommen hat: „Ein Pokalfinale wäre schon ein Ziel.“

Dazu, dass die SAV noch im Pokalwettbewerb vertreten ist, hat Alexander Schlobohm übrigens einen entscheidenden Beitrag geleistet. Beim 3:0-Sieg im Zweit-Rundenspiel bei Tura Bremen erzielte er zwei Treffer. Zwei Tore im Pokalspiel gegen Tura, drei Treffer beim Befreiungsschlag in der Bremen-Liga in Habenhausen – Alexander Schlobohm scheint ein Mann für die wichtigen Momente zu sein. Momente, in denen er die Zeit auf dem Fußballplatz noch einen Tick mehr genießt als ohnehin schon.