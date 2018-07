Timo Hippel (auf der Mittellinie stehend) mit den Spielführern. Der 25-Jährige hat bislang 19 Partien in der Regionalliga geleitet. (FR)

Blumenthal. Timo Hippel zieht frühmorgens seine Bahnen im Stadionbad. Seit zwei Jahren findet er Gefallen am Triathlon und hat auch bereits zwei absolviert. Mehrere Halbmarathons und zwei Marathons (den schnelleren in 3:50 Stunden) ist er auch schon gelaufen. Doch Hippel ist kein Leichtathlet, kein Ausdauersportler im typischen Sinn. Timo Hippel ist ein Fußball-Schiedsrichter der neuen, jungen Generation: 1,93 Meter groß, freundlich, aufmerksam, kommunikativ, sonnengebräunt, mit einem strahlenden Lächeln ausgestattet, zielstrebig, austrainiert und fit.

Topfit. Der 25-Jährige, der für DJK Germania Blumenthal in der Regionalliga und Junioren-Bundesliga pfeift, verfolgt seine Karriere getreu dem Motto: „Ich habe immer den Anspruch, das Beste zu geben. Es soll Schritt für Schritt weitergehen.“ Timo Hippel ist der am zweithöchsten pfeifende Schiedsrichter im Kreis Bremen-Nord. Wie sich der Werdegang entwickeln kann, hat Sven Jablonski (28) vom Blumenthaler SV, der bald in seine zweite Erstliga-Saison gehen wird, gezeigt.

„Er ist einen sensationellen Weg gegangen. Er lebt zu 100 Prozent danach, ich freue mich total für ihn. Wir sind stolz, dass Sven es so weit geschafft hat. Das ist großartig für den kleinsten Schiedsrichter-Kreis Deutschlands“, sagt Hippel anerkennend und wünscht ihm bei der Fortsetzung seiner steilen Karriere auch internationale Einsätze. Auch wenn es unwahrscheinlich erscheint, dass Bremen einen zweiten Erstliga-Schiedsrichter haben wird (Hippel: „Ich sehe Sven nicht als Platzblockierer. Vielleicht kann ich irgendwann in seine Fußstapfen treten“), zeigt das Beispiel Jablonski, was machbar ist.

Und genau das Machbare will Timo Hippel aus sich herausholen. So hat er es bis in die Regionalliga geschafft, in der er in der Saison 2016/17 neun und in der Serie 2017/18 zehn Partien leitete. Er hatte nicht gedacht, so weit zu kommen. Das Ziel hatte er sich allerdings gesteckt. Zeit für neue Ziele also. Timo Hippel hätte nichts dagegen, demnächst als Assistent in der 3. Liga an der Seitenlinie zu stehen. An der Seitenlinie stand er übrigens auch schon als Teil des Gespanns von Sven Jablonski beim Freundschaftsspiel zwischen Hertha BSC Berlin und Rot-Weiß Erfurt, das er als eines seiner „Highlights“ bezeichnet. Schließlich hat er bei dieser Gelegenheit so etwas wie Bundesliga-Luft geschnuppert. Ibisesiv, Kalou und Stocker hatten im Juli 2017 mit ihren Treffern für den 3:0-Sieg des Bundesligisten gesorgt.

Auch dieses Erlebnis hat ihn befeuert. „Ich bin heiß auf mehr“, sagt Timo Hippel. Wenn man Regionalliga pfeife, kriege man mit, wie professionell es im Fußballgeschäft zugeht. Mehr Professionalität, weitere Reisen und noch intensivere Spielvorbereitungen schrecken ihn nicht ab. Allerdings: Auch wenn er ein zeitintensives Hobby ausübe, müsse immer „noch Zeit für meine Freundin und meinen Freundeskreis da sein.“ Und für die Schiedsrichter-Gemeinschaft in Bremen-Nord. Mit ihr nimmt er an Freizeitfußball-Turnieren, Kohlfahrten und anderen Aktivitäten teil, die den Zusammenhalt fördern und Spaß machen.

Gefördert wird mit der Tätigkeit als Schiedsrichter laut Timo Hippel auch die persönliche Entwicklung. Man lerne, mit Stresssituationen umzugehen, werde ständig reflektiert und arbeite stetig an sich. Bei seiner Bewerbung zur Ausbildung zum Sozialversicherungsfachangestellten sei es überdies positiv angekommen, dass er Fußballspiele leitet.

Vor 3000 Zuschauern gepfiffen

Als bedeutendste Partien, die er im Bremer Fußball-Verband gepfiffen hat, stuft er das A-Junioren-Pokalfinale 2013 zwischen Werder Bremen und dem Blumenthaler SV (7:1) sowie das Lotto-Pokal-Finale der Herren 2017 zwischen dem Bremer SV und der Leher TS (8:9 nach Elfmeterschießen) ein. Überregional erinnert er sich ganz besonders an das Regionalliga-Spiel zwischen dem SV Meppen und dem TSV Havelse (2:0), das 3000 Zuschauer verfolgten. Hippel: „Es hat richtig Bock gemacht, in diesem Stadion ein entscheidendes Spiel mit meinem Gespann gepfiffen zu haben.“ Zum Gespann von Timo Hippel gehörten in den beiden letzten Jahren übrigens Sebastian Berger (Bremen-Nord) und Maximilian Mierzwa (Bremerhaven).

3000 Zuschauer waren ja schon einmal ein Vorgeschmack darauf, was noch kommen kann. Und darauf scheint Timo Hippel vorbereitet: „Man muss lernen, mit Druck umzugehen. Irgendwann tauchen der Name und Bilder in der Berichterstattung auf. Man darf keine Angst davor haben.“ Um seiner Rolle als Schiedsrichter gerecht zu werden, setzt Timo Hippel auf eine beruhigende Ausstrahlung und natürlich richtige Entscheidungen. Den bis 2016 in der Bundesliga pfeifenden Knut Kircher nennt er wegen seiner sehr ruhigen Art als Vorbild, darüber hinaus bemühe er sich, von allen Schiedsrichtern das Beste für sich rauszunehmen. „Ich versuche, mich tief in ein Spiel einzulassen und Fingerspitzengefühl für die Situation zu entwickeln. Es ist wichtig, im Spiel situationsbedingt zu handeln und seine Worte und Gestik daran anzupassen. Ich versuche daher, nicht nur autoritär und streng zu wirken, sondern auch freundlich und locker zu sein“, beschreibt Timo Hippel sich selbst auf dem Platz. Zudem sei es manchmal hilfreich, selbst Fußball gespielt zu haben, damit man sich in die Spieler hineinversetzen könne.

Dass seine Rolle auf dem Platz die des Unparteiischen sein soll, hat sich 2008 entwickelt. Da machte er als 15-Jähriger den Schiedsrichter-Schein und stellte fest, dass er sich mit 15 Euro pro Spiel ein „gutes Taschengeld“ verdienen konnte. Bis zur A-Jugend (Verbandsliga) spielte und pfiff er für DJK Germania Blumenthal noch parallel, doch dann stellte er fest, dass sich beides zeitlich nicht stemmen ließ: „Dann habe ich mich für die Schiedsrichterei entschieden.“

Und später auch dafür, trotz seines Umzugs nach Bremen-Stadt, weiterhin für DJK zu pfeifen: „Die Verbundenheit ist da. Ich fühle mich wohl im Verein. Es gibt keinen Grund zu wechseln.“ Wechseln würde er allenfalls gerne in absehbarer Zeit die Liga. Schließlich soll es für Timo Hippel ja – wie eingangs erwähnt – Schritt für Schritt weitergehen.