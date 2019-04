Nicht zu bremsen: Mirko Ahrens (mit Ball) wirft für die HSG Schwanewede/Neuenkirchen unbedrängt aufs gegnerische Tor. (OLAF KOWALZIK)

Schwanewede. Lothar Szwalkiewicz kann ganz tief durchatmen: Bis zum vergangenen Sonnabend spielte die Gefahr, dass die Abschlussfeier der HSG Schwanewede/Neuenkirchen traditionell wieder in seinem Garten stattfinden würde, mit jedem Auftritt der Verbandsliga-Handballer mit. Nach dem 33:16 (19:11)-Heimsieg über die SG Achim/Baden II hat sie sich gewaltig verringert.

„Schuld“ daran ist die 19:26-Niederlage des HSG-Widersachers aus Elsfleth in Wilhelmshaven, dank der sich der „Schwäne“-Vorsprung gegenüber dem Klub aus der Wesermarsch auf vier Punkte erhöht. Dadurch benötigt die HSG Schwanewede/Neuenkirchen aus den letzten drei Saisonspielen eigentlich nur noch einen Sieg, um den Meistertitel einzufahren – denn die um 83 Treffer bessere Tordifferenz wird sie gegenüber dem Zweitplatzierten ganz bestimmt nicht mehr verspielen.

Im Titelfall würde der HSG-Trainer Andreas Szwalkiewicz seinen Vater vom vollen Garten erlösen und die Meisterparty am 12. Mai in die Neuenkirchener Schützenhalle verlagern. Zwei einsame Luftballons erinnerten hinten im letzten Winkel der Halle an den Topknüller vor zwei Wochen gegen den Elsflether TB – qualitativ war das vorletzte Heimspiel gegen die Achimer Oberliga-Reserve davon weit entfernt. „Allmählich laufen meine Spieler auf der Felge“, drückte „Andi“ Szwalkiewicz bei dem Leistungsknick seines Teams das eine oder andere Auge zu. Er war ohnehin mit gemischten Gefühlen ins Spiel gegangen, da bei ihm einige Akteure angeschlagen und beruflich verhindert (Niklas Mechau) waren, oder auch ganz fehlten (Niels Huckschlag).

Saison für Huckschlag beendet

Bei Niels Huckschlag wurde ein Anriss der Rotatorenmanschette diagnostiziert, „mit dem die Saison für mich vorbei ist“, sagte der HSG-Spielmacher, „der Arzt hat mir erst einmal eine sechswöchige Sportpause verordnet.“ Der Gast reiste dagegen mit einer Rückendeckung von vier ungeschlagenen Spielen in Folge an und hatte in der Rückrunde sowohl in Neerstedt als auch in Elsfleth gewonnen – wie allerdings auch die HSG Schwanewede/Neuenkirchen.

Die Bedenken von Szwalkiewicz lösten sich schnell in Luft auf, weil der ebenfalls ersatzgeschwächt angetretene Drittletzte aus Achim/Baden viel zu harmlos war, um den Spitzenreiter auch nur irgendwie in Gefahr zu bringen. Einzig, als der Ligaprimus das 6:3 von Karlo Oroz durch einige Nachlässigkeiten beim 6:6 wieder verspielte, war im qualitativ bestenfalls durchschnittlichen Duell Pfeffer drin (13.). In dem hatte vor allem der HSG-Schlussmann Marcus Helmke etwas dagegen, dass die Gäste zu oft in sein Netz trafen. Unglaubliche 61 Prozent Paraden mit anschließendem Ballgewinn waren es bei ihm am Ende, wobei er vor allem nach dem Seitenwechsel nur fünf Gegentore zuließ. „Das war mehr als geil“, jubelte der 45-Jährige, „da hat Alt den jungen Gegnern so richtig den Schneid abgekauft.“ Den verbalen Schulterklopfer bekam er vom „Chef“ Andreas Szwalkiewicz: „Marcus war ganz klar der Matchwinner.“

Die „Schwäne“ nutzten die phänomenale Rückendeckung, um sich durch das Tor von Tim Paltinat auf 12:6 abzusetzen (18.). Nach dem 19:11-Pausenstand zogen die Hausherren durch den Treffer von Thorin Helfers auf 28:13 davon (50.) und ließen der harmlosen Oberliga-Reserve nicht den Hauch einer Chance.

Thorin Helfers war es auch, der in der erstmals über 40 Minuten gespielten 6:0-Verteidigung fünf gegnerische Würfe blockte. Marc Blum wurde von Spielminute 17 an kurz gedeckt, hatte bis dahin vier seiner sechs Tore erzielt. Außerdem eroberte er in der Abwehr wie auch Karlo Oroz viele Bälle. Das Tempospiel und die Abschlussvariabilität von Oroz, der die Gäste zusammen mit Tim Paltinat gnadenlos auskonterte, zu sehen, ist sowieso große Wonne. Mirko Ahrens spielte nach der Manndeckung gegen Blum auf halblinks einen stabilen Part, sein Bruder Niko machte als Aushilfe gut Druck. Zur Belohnung für das gute Abschneiden, aber auch, um die Zipperlein auszukurieren, spendierte Szwalkiewicz seinen Spieler diese Woche trainingsfrei.

Weitere Informationen

HSG Schwanewede/N. – SG Achim/Baden II 33:16 (19:11)

HSG Schwanewede/Neuenkirchen: Steffens, Helmke; M. Ahrens (5), Paltinat (5), Helfers (2), N. Ahrens (1), Hartwich, Molzahn, Blum (6), Oroz (11/3), Pilger (3)

Siebenmeter: 3/3 – 2/1

Zeitstrafen: 1 – 0 ELO