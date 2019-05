JFV-Torwart Mattis Meißner konnte sich in der Bremer Fußball-Verbandsliga der B-Junioren über einen 3:2-Erfolg gegen den FC Oberneuland freuen. (Christian Kosak)

Bremen-Nord/Lemwerder. Damit landeten die Nordbremer ebenso einen wichtigen Sieg im Ringen um den Klassenerhalt wie der SV Lemwerder, der sich beim SC Borgfeld II mit 3:2 durchsetzte. Der JFV Bremen drehte den Spieß im Match gegen den FC Oberneuland nach einem 1:2-Rückstand noch um und darf somit weiter vom Sommerrunden-Titel träumen.

JFV Bremen – FC Oberneuland 3:2 (1:1): „Es war letztendlich ein Sieg des großen Willens“, urteilte JFV-Coach Sören Seidel. Seine Kicker ließen in den ersten 40 Minuten zahlreiche Möglichkeiten ungenutzt. So scheiterte Dustin Beller in der Anfangsphase am Pfosten. Williams Lewisgton Noukpetor holte dann das 1:0 in der 34. Minute nach. Nikolas Doye steckte den Ball dabei schön durch. „Willi“ Noukpetor fand noch seinen Meister in FCO-Keeper Paul Engelkestock. Leonardo Cristescu zeigte sich in einer anderen Szene zu uneigennützig und legte den Ball noch einmal quer. „Leonardo hätte es alleine machen sollen“, erklärte Seidel. Mit einer verunglückten Flanke glich Jan Geissler zum 1:1 aus – kurz nach dem Wiederanpfiff markierte Artur Schmidt das 2:1.

„Doch dann haben wir eine tolle Moral bewiesen“, freute sich Sören Seidel. Dustin Beller verlängerte eine Freistoßflanke von Zejnedin Okanovic auf den zweiten Pfosten per Kopf zum 2:2 in die Maschen (67.). Joker Leon Föge markierte ebenfalls mit dem Kopf den 3:2-Siegtreffer. Erneut erhielt Zejnedin Okanovic den Punkt für den Assist. Okanovic bediente Föge mit einer Bogenlampe von der linken Seite. „Es war am Ende ein glücklicher, aber nicht unverdienter Sieg“, resümierte Sören Seidel. Er lobte besonders Jan Spengemann, der sich in der Abwehr hervorragend verkauft habe. Sollte sich der Spitzenreiter TuS Komet Arsten in den drei verbleibenden Begegnungen keine Blöße mehr geben, würde Wintermeister JFV Bremen am 22. Juni ein Relegations-Spiel gegen Arsten im Kampf um den Aufstieg in die Regionalliga bestreiten.

Blumenthaler SV – TuS Schwachhausen 5:4 (2:4): „Wir haben die erste Halbzeit voll verpennt“, stellte BSV-Übungsleiter Enis Baki fest. Erst nach dem 0:3 wachten die Blau-Roten auf. Nach einem Eckball von Enes Corogli wurde Andreas Benzel bei einem Kopfballduell geschubst. Den Elfmeter verwandelte Zinar Tunc zum 1:3. Enes Corogli und Zinar Tunc fädelten das 2:3 von Noel Olszak mustergültig ein. Selbst von dem 2:4 ließen sich die Platzherren nicht aus der Ruhe bringen. „Wir haben in der zweiten Hälfte alles nach vorne geworfen“, sagte Baki. Auf Flanke von Andreas Benzel verkürzte Omar Hozan auch auf 3:4. Das 4:4 stellte Enes Corogli nach 72 Minuten her. Corogli setzte sich im Eins-gegen-Eins gegen TuS-Schlussmann Berdan Genc durch.

Vier Minuten vor dem Schlusspfiff verbuchte Noel Olsazk schließlich das bejubelte Siegtor zum 5:4. Mitko Stoyanov legte Olszak dabei den Ball auf. Ein Punktverlust wäre für die Blumenthaler angesichts vieler klarer Möglichkeiten aber auch sehr ärgerlich gewesen. „Alleine Andreas Benzel hat acht Dinger vergeben“, berichtete Enis Baki. Die Gäste erwiesen sich mit drei Roten Karten im zweiten Durchgang als schlechte Verlierer. Den ersten Feldverweis kassierte ein Gast für einen Tritt gegen Enes Corogli. „Wir müssen jetzt auch gegen den Bremer SV noch einmal 100 Prozent geben“, forderte Baki.

SC Borgfeld II – SV Lemwerder 2:3 (1:2): „Durch eine kompakte Abwehrleistung konnten wir das Auswärtsspiel für uns entscheiden“, meinte Lemwerders Co-Trainer Denis Walecki. In der ersten Halbzeit drückte der gerade erst kurz zuvor eingewechselte Maurice Plätzer den Ball aus kurzer Distanz zum 1:0 für die Gäste über die Linie (23.). Beim 1:1 stahl sich Linus Lührsen sechs Zeigerumdrehungen später fast bis zur Torauslinie nach vorne und versenkte das Spielgerät im Anschluss aus sehr spitzem Winkel. Malte Kretschmer besorgte aber noch vor dem Pausentee nach einem Eckstoß einen erneuten Vorsprung für den Aufsteiger. Vincent Wohlers brachte per Kopf den Gast dann mit dem 3:1 endgültig auf die Siegesspur. Nach dem 2:3 von Darius Atladan musste der Neuling aber doch noch ein paar Minuten um den zweiten dreifachen Punktgewinn bangen.

„Das war ein Torschuss, der vom Gegner noch geschickt abgefälscht wurde und dadurch unhaltbar für unseren Torhüter Lukas Schröder war“, teilte Walecki mit. Aber mit Glück und Verstand brachte das Team von Coach Bastian Wendorff den knappen Vorsprung über die Runden.