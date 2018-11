Ein JFV-Spieler (mit Ball) marschiert im Heimspiel der A-Junioren-Verbandsliga gegen ATSV Sebaldsbrück davon. (Christian Kosak)

Bremen-Nord. Der Blumenthaler SV hat in der Bremer Fußball-Verbandsliga der A-Junioren bewiesen, dass häufig aller guten Dinge drei sind. Nach zwei Niederlagen gegen Spitzenteams der Liga behaupteten sich die Nordbremer nun beim Dritten JFV Bremerhaven mit 2:1. Dem JFV Bremen reichte zudem ein 3:3-Remis gegen den ATSV Sebaldsbrück, um den Verbleib in der Verbandsliga bereits zwei Spieltage vor dem Ende der Winterrunde unter Dach und Fach zu bringen.

JFV Bremerhaven – Blumenthaler SV 1:2 (1:0): „Weil wir wussten, dass es in Bremerhaven schwer werden würde, wollten wir erst einmal ein bisschen abwartender als sonst agieren“, teilte BSV-Coach Tarek El-Achmar mit. Dabei hatten die Gäste aber die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Auch die Seestädter zogen sich zurück und lauerten fast nur auf Konter. Christian Nianga ließ nach einem der vielen Diagonalbälle aber eine gute Chance zur JFV-Führung aus. Nach 32 Minuten machte es Bremerhavens Timo Stüßel besser. Er nutzte das Durcheinander nach einem Eckball aus vier Metern zum 1:0.

Nach dem Seitentausch attackierte der Gast früher und gewann auch viele wichtige Zweikämpfe. Ben Starke kam nun oft auf seiner linken Seite durch. Doch entweder scheiterte der Linksverteidiger selbst oder er vermochte Stürmer Avni-Serdar Güngör nicht richtig in Szene zu setzen. Tarek El-Achmar brachte zur zweiten Hälfte Hakan Yavuz, der nach einem Einwurf von Denis Chinaka auch zwölf Minuten vor dem Schlusspfiff einen Geistesblitz hatte. Yavuz sah, dass JFV-Keeper Max-Ole Ballhoff etwas zu weit vor seinem Gehäuse stand und überlistete diesen mit einem gefühlvollen Schlenzer aus 30 Metern zum 1:1.

In der zweiten Minute der Nachspielzeit holte Avni-Serdar Güngör einen Freistoß in halbrechter Position heraus. Diesen trat Julian Steinforth, der in der Mitte Maurice-Pascal Hesseling fand, der per Kopf den vielbejubelten Siegtreffer für die Blau-Roten erzielte. „Der Sieg war ein Verdienst unserer Teamarbeit. Die Mannschaft wollte den Sieg unbedingt und war sehr mutig“, so El-Achmar.

JFV Bremen – ATSV Sebaldsbrück 3:3 (2:2): Nach den vielen Abgängen vor der Saison in Richtung Blumenthaler SV hatten sich die JFV-Verantwortlichen große Sorgen um den Klassenerhalt gemacht. Nun ist das große Ziel bereits eine Woche vor dem Derby beim Blumenthaler SV erreicht. „Wir haben mit nur elf Spielern eine Topleistung geboten“, meinte der JFV-Trainer Luis Serrano Leonor. Er bedauerte allerdings, dass die vielen Möglichkeiten keinen Sieg beschert hätten: „Wir haben uns leider nicht mit einem Erfolg belohnt.“ Weil JFV-Stammkeeper Joshua Watson verletzt passen musste, zog sich Feldspieler Kim Reimers die Torwarthandschuhe an. Reimers hatte zunächst nicht viel zu tun.

Nach 14 Minuten bediente sein Mitspieler Ismaila Drammeh Ahmed Atris, der das Spielgerät aus fünf Metern zum 1:0 in die Maschen bugsierte. Die Freude über dieses Tor währte nicht einmal 60 Sekunden. Dann egalisierte Süleyman-Metin Gecim zum 1:1, bevor dieser den Spieß endgültig umdrehte. Nach einem Foul an Jonathan Schäfer versenkte Ismaila Drammeh den Strafstoß jedoch noch im ersten Abschnitt zum 2:2 ins Netz.

Im Anschluss an einen Doppelpass mit Jonathan Schäfer gelang Ahmed Atris sogar das 3:2 für die Platzherren. Referee Dennis Beuße verhängte noch einen umstrittenen Elfmeter auf der anderen Seite. Beuße erkannte nach einem Handspiel von Ali Abed Alhady zunächst auf Freistoß außerhalb des Strafraums. Weil der viel weiter entfernt postierte Assistent an der Linie den Tatort aber in den 16-Meter-Raum verlegte, entschied der Unparteiische auf Strafstoß. Diesen nutzte wiederum Süleyman-Metin Gecim zum 3:3-Endstand. „Das habe ich als sehr ungerecht empfunden“, so Serrano Leonor.