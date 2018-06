Die BTV-DJM-Debütantin Jennifer-Ruth Proske (vorne) verfehlte nur um drei Zehntelsekunden ihre persönliche Bestmarke. (Martin Prigge)

Bremen-Nord. Fünf der sechs qualifizierten Nordbremer Teilnehmer an den Deutschen Schwimm-Jahrgangsmeisterschaften haben bereits ihre ersten Starts absolviert – die Schwimmer der SG Aumund-Vegesack und des Blumenthaler TV sind gut gestartet. Zunächst stand für das BTV-Duo Jennifer-Ruth Proske (Jahrgang 2005) und Jonathan Seele (2001) sowie die Vegesacker Joshua Kasper (2001) und Kei Hobbiebrunken (2000) das Rennen über 100 Meter Freistil an.

Hier setzte BTV-Akteur Jonathan Seele in der Berliner Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark (SSE) ein dickes Ausrufezeichen. Während seine Schulklasse, die sich derzeit auf Klassenfahrt in der Hauptstadt befindet, ein paar Stunden ohne ihn auskommen musste, weil BTV-Trainer Uwe Hilbrands seinen Schützling vom Hotel abholte, schwamm Seele zu einem Nordbremer Kreisrekord.

Der übliche Ablauf: Einschwimmen, Wartezeit, Start – und am Ende schlug hier eine deftige Bestzeit von 53,41 Sekunden über die Freistildistanz für Jonathan Seele zu Buche. So schnell war auf der Langbahn noch kein Nordbremer Schwimmer zuvor. Bundesweit landete er mit seiner starken Leistung in einem großen Teilnehmerfeld auf dem 17. Platz.

Seine Vereinskollegin und DJM-Debütantin Jennifer-Ruth Proske meisterte ihren Start ebenfalls gut. Zwar verfehlte sie mit der guten Zeit von 1:04,46 Minuten um drei Zehntelsekunden ihre persönliche Bestmarke. „Man merkte am Start und auf der ersten Bahn doch ein wenig die Nervosität, aber die Rückbahn war dann wieder richtig stark“, so Hilbrands. Für Jennifer-Ruth Proske bedeutete dies Platz 47.

Erfahrungen bei den DJM sammeln konnten in den Vorjahren bereits die beiden SAV-Asse Joshua Kasper und Kei Hobbiebrunken, die in Berlin die derzeit erfolgreichste Saison der SAV-Vereinsgeschichte fortsetzten. Mit neuer Bestzeit von 54,85 Sekunden schwamm sich Kei Hobbiebrunken in Berlin auf den 34. Platz.

Sein Teamkamerad Joshua Kasper legte ebenfalls eine Bestleistung vor und trug sich mit der Zeit von 54,99 Sekunden auf den 35. Rang der Ergebnisliste ein. „Endlich haben wir wieder junge Schwimmer unter 55 Sekunden“, freute sich da neben SAV-Trainer Harald Schützek der SAV-Abteilungsleiter Christian Gerken. Darüber hinaus schloss Kei Hobbiebrunken seine tolle Saison mit dem Start über 50 Meter Schmetterling ab. Hier kam er jedoch nicht richtig ins Rennen, sodass am Ende zwar eine gute Zeit von 27,23 Sekunden notiert wurde, die jedoch vier Zehntelsekunden langsamer als seine Bestmarke war – es reichte dennoch zu einem 30. Platz.

SAV-Brustspezialist Jan Diercks (2000) war zudem für die 50 Meter-Distanz in die Hauptstadt gereist. Mit der besten Nordbremer Vorplatzierung als 13. war Diercks angetreten. „Jan hat aber den Start etwas verpennt, das hat dann nicht ganz gepasst“, teilte SAV-Coach Harald Schützek mit. Immerhin sprangen schnelle 31,68 Sekunden für ihn heraus, die für ihn den 21. Platz bedeuteten und eine starke Saison des SAV-Athleten abschlossen.

Neben den 50 Meter Freistil-Strecken, die in Berlin von Jennifer-Ruth Proske, Jonathan Seele und Joshua Kasper absolviert werden, wird es an diesem Sonnabend für Eske Beninga (2004/SAV) spannend. Über die Saison hinweg hat sie erstklassige Leistungsschübe gezeigt und mit der Quali für die „Deutschen“ einen großen Triumph errungen. An diesem Sonnabend debütiert Beninga über 50 Meter Rücken und ist gespannt auf die Wettkampfatmosphäre. „Bei dieser tollen Vorbereitungsarbeit kann das eine starke Zeit werden. Mit ihrem vorbildlichen Trainingseinsatz hätte Eske einen Erfolg verdient“, freut sich SAV-Trainer Schützek auf das Rennen seines jüngsten DJM-Schützlings, mit dem die Titelkämpfe für die Nordbremer dann zu Ende gehen.