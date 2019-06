Der Schwimmer des Blumenthaler TV, Jonathan Seele, knackte in der Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark zweimal hintereinander seinen gerade erst aufgestellten Nordbremer Kreisrekord über 50 Meter Freistil. (Martin Prigge)

Blumenthal. Bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften (DJM) in Berlin hat Jonathan Seele einen Gala-Auftritt hingelegt. Der Schwimmer des Blumenthaler TV knackte in der Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark zweimal hintereinander seinen gerade erst aufgestellten Nordbremer Kreisrekord über 50 Meter Freistil.

Mit sensationellen 23,99 Sekunden steht Jonathan Seele damit jetzt in der deutschen Bestenliste auf dem siebten Platz seines Jahrgangs 2001. Zum Vergleich: Den deutschen Rekord hält seit 2016 mit 21,81 Sekunden der Essener Profi Damian Wierling (1996), der bereits mehrfach zu Gast beim internationalen Schwimmfest des BTV war.

Jonathan Seele befindet sich derzeit klar in der Erfolgsspur. Vor einem Monat knackte er bei den norddeutschen Meisterschaften in Magdeburg den Nordbremer Kreisrekord über 50 Meter Freistil in 24,17 Sekunden. Jetzt in Berlin überzeugte er zunächst im Vorlauf mit der neuen Bestmarke von 24,11 Sekunden, um diese nach seiner Qualifikation für das Finale im Endlauf letztlich nochmals herunter zu schrauben.

„Jetzt steht da eine 23 vor dem Komma“, frohlockte sein Trainer Uwe Hilbrands. Mit diesen Leistungen schwamm sich Jonathan Seele im Vorlauf auf einen fünften Platz und im Finale auf Rang sechs der Jahrgangs-Wertung. Der Triumph Seeles hatte sich fast schon angedeutet.

Den diesjährigen DJM-Auftakt bezeichnete Uwe Hilbrands so zurecht als „sehr gut“, immerhin konnte der Blumenthaler Athlet seinen ersten Start ebenfalls direkt mit einem neuen Kreisrekord krönen: Über 100 Meter Freistil verbesserte Seele seine bei den letztjährigen DJM aufgestellte Kreisbestmarke von 53,41 auf 53,17 Sekunden. „Damit war ich eigentlich recht zufrieden, aber unter 53 wäre natürlich schön gewesen. Aber das ist ja auch nicht mehr weit“, kommentierte der BTV-Schwimmer sein Rennen, in dem er den 14. Platz der Jahrgangswertung erreichte.

Mit zwei Hundertstelsekunden denkbar knapp am Kreisrekord vorbei schwamm Jonathan Seele in sehr guten 26,58 Sekunden über 50 Meter Schmetterling und landete damit in der Hauptstadt auf Rang 21. Außerdem belegte er über 200 Meter Brust in 2:36,68 Minuten den 15. Platz und wurde über 200 Meter Freistil in 2:01,89 Minuten 20.

Auf den 25. Platz des Jahrgangs 2002 schwamm sich bei den Titelkämpfen über 200 Meter Freistil (2:02,37) der Blumenthaler Jonas Gambalat. Zudem wurde er 44. in neuer Bestzeit von 55,74 Sekunden über 100 Meter Freistil. Jennifer-Ruth Proske (2005) bestätigte über 100 Meter Freistil in 1:02,76 Minuten ihre Zeit und schwamm damit auf Platz 34. Mit neuer Bestzeit von 28,87 Sekunden landete sie über 50 Meter Freistil auf dem 38. Rang. Schließlich erreichte Nele Simon (2004) über 100 Meter Rücken in 1:11,24 Minuten den 31. Platz.

„Man darf nie vergessen, dass die Deutschen schon eine Nummer sind. Der Weg dorthin ist schon über die Qualifikation nicht leicht und am Renntag muss es dann passen. Das ist Druck. Erfolgreiche DJM liegen nun hinter uns. Zwei Wettkämpfe noch, dann ist Sommerpause“, sagte Uwe Hilbrands.