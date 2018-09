Bei diesem Jugend-Event sind am Sonnabend und Sonntag (jeweils von 10 bis 14.30 Uhr) pro Team jeweils 5+1 Spieler/Spielerinnen auf dem Rasenkleinfeld (Jahrgänge C bis G-Junioren) im Einsatz. „Viele Mannschaften kommen immer wieder gerne nach Oslebshausen und loben die Atmosphäre des Kleinfeldturnieres. Bei hoffentlich schönem Wetter werden zudem am Sonntag gegen 14.30 Uhr Henrik Sander und Verbandspräsident Björn ­Fecker die Pokale an die zahlreichen Kinder übergeben“, teilt das Organisationsteam des SVGO mit.