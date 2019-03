Julian Aust (Lemwerder TV) legt aus privaten Gründen eine Pause ein. (Olaf Schnell)

Lemwerder. Nur selten wird dann aber der LTV-Mannschaftsführer Julian Aust auf dem Feld mit von der Partie sein.

„Nach den Hallen-Aufstiegsspielen zur 2. Bundesliga habe ich die Mannschaft informiert, dass ich auf jeden Fall die Feldsaison nicht mitspielen kann. Ich möchte meine Ehefrau in den kommenden Monaten dabei unterstützen, ihr Lehramts-Referendariat bestmöglich abschließen zu können. Da wir zwei kleine Kinder haben, werde ich zudem die freie Zeit nutzen, um mich vor allem mit ihnen viel zu beschäftigen und meiner Frau so auch mehr zeitliche Freiräume zu geben“, äußerte sich Aust zu seiner schöpferischen Pause.

Im Notfall könnte der 29-Jährige aber einspringen und er wird auch weiterhin in Lemwerder die weibliche Jugendmannschaft trainieren, „und mich in diesem Kreis möglichst fit halten. Zum Herren-Training werde ich auch nur in Ausnahmefällen hinzukommen können“, sagte Aust. Wie der Abwehrspieler zudem berichtete, wird auch Florian Martin aus beruflichen Gründen sehr wahrscheinlich nicht regelmäßig zu den Trainingseinheiten kommen können.

„Bei den Spieltagen versucht Florian so oft es geht, dabei zu sein. Dies entscheidet sich aber oft erst kurzfristig. Grundsätzlich wird unser Kader im Sommer somit etwas kleiner sein, was auf jeden Fall dazu führt, dass die restlichen sechs Spieler deutlich mehr Spielzeiten bekommen werden. Dies kann für die Entwicklung der Spieler von Vorteil sein“, meinte Julian Aust.

Wenn im personellen Bereich bei den Schützlingen von Trainer Uwe Kienast doch einmal der Schuh drücken sollte, steht neben Julian Aust und Florian Martin auch noch der Allrounder Arthur Dick zur Verfügung. Julian Aust: „Ob wir auch in der Feldsaison mit unserem Übungsleiter Marco Weigt weiterarbeiten können, wird sich erst im Laufe der Saisonvorbereitung klären können“. Laut Aust beginnt die Vorbereitung zur Feldsaison im April und geplant sind auch bis zu zwei Vorbereitungsturniere.