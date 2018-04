Die männliche C-Jugend der HSG Schwanewede/Neuenkirchen, hier mit Daniel Paltinat (rechts), stellt aktuell das Gros der Bremer Landesauswahl. (Olaf Kowalzik)

Schwanewede. Die männliche C-Jugend der HSG Schwanewede/Neuenkirchen stellt aktuell das Gros der Bremer Landesauswahl und wurde jüngst Meister der Oberliga, Staffel West. An diesem Wochenende geht es für sie in Horneburg um das nächste große Ziel: Die Verbandsmeisterschaft Niedersachsen/Bremen.

Mit dem Bonbon, sich als Verbandsmeister direkt für die B-Jugend-Oberliga-Vorrunde 2018 zu qualifizieren. Damit wären die „Jung-Schwäne“ zugleich ihres eigenes Glückes Schmied, da sie nach dem Höhepunkt dieser Saison komplett in die nächste Altersgruppe, sprich die B-Jugend, aufrücken werden. Wohin der Weg der reinen Jahrgangsmannschaft 2003 dann die kommenden Jahre führen wird, hängt von der Leistungsbereitschaft ab.

Schomann: Wollen angreifen

Henning Schomann, der neue Trainer des Teams (trainiert aktuell auch noch die Landesliga-Männer der HSG) will vom Staffelmeister (31:5 Punkte) in Horneburg auf alle Fälle Siegermentalität sehen. „Wir wollen da angreifen und die Verbandsmeisterschaft nach Hause holen.“ Er kann zwar zurzeit nicht einschätzen, auf welchem Level die Gegner spielen. Eine wichtige Standortbestimmung für die Zukunft ist das hochklassige Turnier aber auf jeden Fall. Sein Vorgänger, Meistertrainer Jens Meinhold, wird sich derweil unter die Zuschauer mischen und die Partien seiner nun ehemaligen Jungs von der Tribüne aus ansehen. Er hatte das Team zur Übergabe noch einige Zeit gemeinsam mit Henning Schomann trainiert und will jetzt erst einmal eine einjährige Amtspause einlegen. „Ich habe mit der Oberliga-Meisterschaft mein Ziel erreicht und sehe die Verbandsmeisterschaft jetzt als Vorbereitung auf die eventuell fällig werdende Oberliga-Aufstiegsrunde an. Deshalb ist die Mannschaft bei Henning genau in den richtigen Händen“, sagt er.

Interessant: Der Staffelmeister West stellt in seiner Liga mit 570 Treffern den torhungrigsten Angriff, obwohl sein bester Werfer, Daniel Paltinat, mit 99/5 Toren aus 18 Spielen erst auf Platz zehn der Torschützenliste rangiert. Im Gegenzug stellen die „Schwäne“ mit 398 Gegentreffern die beste Abwehr. Der HSG Schwanewede/Neuenkirchen steht an diesem Wochenende in der Halle an der Hermannstraße in Horneburg ein anspruchsvolles Programm bevor. Das geht schon mit dem Auftaktspiel an diesem Sonnabend um 11.20 Uhr gegen den Vizemeister der eigenen Staffel, TV Bissendorf-Holte, los, der die HSG im letzten Saisonspiel im Landkreis Osnabrück mit 34:23 gehörig vorgeführt hatte.

Dieser Sonnabend wird mit den Partien gegen Burgdorf (13 Uhr), Dritter der Ost-Staffel, und JSG Weserbergland (16.20 Uhr) abgerundet, die die „Schwäne“ zum Ausklang der Saison ebenfalls einmal besiegt hat (28:21). Sonntag treffen die „Schwäne“ um 11.10 Uhr auf den Vizemeister der Ost-Staffel, Eintracht Hildesheim, bevor um 13.40 Uhr das Duell der Staffelmeister, die HSG Schwanewede/Neuenkirchen gegen den Gastgeber VfL Horneburg, ansteht. „Ich bin mit der Entwicklung der Mannschaft sehr zufrieden“, sagt Schwanewedes sportliche Leiterin Kirsten Lemke. „Die Verbandsmeisterschaft ist aber schon eine heftige Sache – und fünf Spiele in zwei Tagen sind ja auch nicht ganz ohne.“

Mittelfristig versuchen die Niedersachsen, ihr Team soweit wie möglich zusammen zu halten, ja vielleicht sogar punktuell zu verstärken, um dann den Angriff auf die Bundesliga-A-Jugend zu wagen. „Aufgrund der Erfahrung von vielen Jahren im Jugendbereich plane ich jedoch nicht mehr, was in vier Jahren passiert“, betont Kirsten Lemke.

Die Planung des Deutschen Handballbundes, ab der Saison 2019/20 eine B-Jugend-Bundesliga mit sechs Staffeln á acht Teams einzuführen, wenn der DHB-Bundesrat dieses Vorhaben im Herbst auch tatsächlich beschließen sollte, stößt bei den „Schwänen“ dabei nicht auf Ablehnung. „Das wäre für unsere Spieler eine tolle Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln“, so Lemke.

Auf Schomann kommt damit eine höchst anspruchsvolle Aufgabe zu: Er muss das Team bei Laune halten, es gegen die jetzt schon vorhandenen Abwerbegelüste der Konkurrenz abschotten und obendrein noch eine hohe Leistungsbereitschaft von seinen Talenten fordern. Das war ihm aber auch schon damals mit den „Killerschwänen“ gelungen, die schon im unteren Jugendbereich reihenweise Titel gesammelt hatten.

Der B-Lizenz-Inhaber wird die Trainingsintensität künftig auf dreimal die Woche erhöhen. Dazu kommt einmal wöchentlich das Training in der Auswahl für die dort nominierten Talente. „In der Mannschaft steckt ein enormes Potenzial. Die Jungs müssen sich aber jetzt entscheiden, was sie wollen“, steht er auf jeden Fall für die Leistungsbereitschaft. Die wird ja auch von ihm selbst gefordert, da er sich bis zum Saisonende in der Landesliga der Männer Mitte Mai mindestens fünfmal die Woche als Doppel-Trainer in der Halle aufhalten wird.

„Ich habe mich tierisch auf diese Aufgabe gefreut. Dafür hält mir meine Frau Judith komplett den Rücken frei“, so Schomann. Den Konkurrenzkampf mit anderen Klubs scheut er nicht. „Eine meiner Aufgaben ist es, für Sozialkompetenz und Gruppendynamik zu sorgen, damit das Team so zusammenbleibt. Und warum bitteschön soll ein Spielerwechsel nicht auch einmal in unsere Richtung gehen?“

Schließlich trainiert er jetzt ja auch ein Team, das absolut dominant ist. Das ist bis nach Magdeburg vorgedrungen, wo der Bundesliga-Nachwuchs des SCM zu einem Turnier eingeladen hat. Die „Schwäne“ sind dort als Bremer Titelträger in einer Woche mit von der Partie. „Da können wir dann das erste Mal richtig über die Grenzen hinaus sehen, wie stark unsere Truppe wirklich ist“, freut sich Henning Schomann auf diese Aufgabe.