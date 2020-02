Der SV Türkspor freut sich auf die Rückkehr ihres zuletzt gesperrten Goalgetters Sinan Alija (rechts). (Christian Kosak)

Außerdem empfängt der SV Türkspor den TSV Melchiorshausen, während die DJK Germania Blumenthal bei OT Bremen antreten muss.

OT Bremen – DJK Germania Blumenthal: Die 0:5-Klatsche bei der SG Findorff hat die „Germanen“ in der Tabelle nun ziemlich nahe an die Abstiegsränge gebracht. Nur noch drei Zähler sind sie mittlerweile vom ersten Abstiegsrang entfernt. „Es gibt jetzt eine Kampfansage, wir sind auf die Punkte bei OT angewiesen“, gibt DJK-Trainer Aydin Pekyalcin nach einer Aussprache mit seinen Spielern zu Protokoll. Das gleichzeitige 0:8 von OT Bremen gegen den TuS Komet Arsten kann den Nordbremern zugutekommen, kann sich aber auch für die Gastgeber als ein zusätzlicher Motivator entpuppen.

„Wir werden aber wie letzte Woche mit breiter Brust zum Gegner hinfahren und wollen dort eine gute und siegreiche Vorstellung bieten“, so Aydin Pekyalcin. Geht das schief, würde OT an der DJK in der Tabelle vorbeiziehen und die Nordbremer in noch größere Abstiegsängste stürzen. Mithelfen, dass es dazu nicht kommt, kann wieder Ibrahin Tiras. Ansonsten sind bei der DJK am Sonntag alle Mann an Bord.

Sonntag, 14 Uhr, BSA Schevemoor

SV Lemwerder – SV Grohn: Auch wenn von der Papierform her der SV Grohn die klare Favoritenrolle einnimmt, rechnet sich Fabian Wilshusen, Trainer der Gastgeber, schon was aus. Zumal der Start in das Fußball-Jahr 2020 trotz des 0:1 gegen den TSV Melchiorshausen gar nicht mal so schlecht verlief. „Wir haben spielerisch und taktisch überzeugt. Da könnte gegen Grohn was rausspringen, wir wollen mindestens einen Punkt holen“, sagt Fabian Wilshusen. Die Ausrichtung seiner Mannschaft wird also erneut auf einer möglichst stabilen und sicheren Defensive liegen, aus der heraus Konter gefahren werden sollen. Das 4-4-2-System der Lemwerderaner wäre aber je nach Spielverlauf änderbar, so Wilshusen. Entgegen kommt dem SVL-Coach dabei die Enge des Kunstrasenplatzes.

„Wir werden so die Räume eng machen können“, sagt Fabian Wilshusen. Nicht mitwirken können die verletzten Paul Seidel und Jannik Plaster (Leistenbeschwerden), fraglich ist der Einsatz von Christoph Gruska wegen Rückenschmerzen.

Auf der anderen Seite sind für den SV Grohn drei Punkte beim Tabellenletzten ein Muss. Allerdings weiß „Husaren“-Spielertrainer Jan-Philipp Heine aber auch, „dass das nicht einfach so locker funktionieren wird“. Er erwartet ein hart umkämpftes Derby und möchte die kleine Serie der zuletzt zwei gewonnenen Spiele gegen den SV Lemwerder unbedingt fortsetzen.

„Ich erwarte die Gastgeber wie gegen Melchiorshausen, dass sie kompakt hinten drin stehen und uns so ein Bein stellen wollen“, erklärt Jan-Philipp Heine. Das Hinspiel zu Saisonbeginn ging knapp mit 1:0 für den SV Grohn aus, dabei hatte die letzte Chance allerdings der SVL, sodass auch ein Unentschieden möglich gewesen wäre. „Man sieht also, dass es damals knapp war“, so der Grohner Trainer, der noch zwei oder drei angeschlagene Spieler in seinen Reihen hat, jedoch hofft, bis zum Anpfiff auf alle Kräfte zurückgreifen zu können. „Insbesondere, weil wir gerade das erste Spiel bei Tura verloren haben, müssen wir jetzt die drei Punkte holen“, ergänzt Jan-Philipp Heine.

So., 15 Uhr, Lemwerder, Kunstrasen

SV Türkspor – TSV Melchiorshausen: Die bittere 2:4-Niederlage gegen den FC Huchting möchte der SV Türkspor mit einem Dreier gegen den Tabellenelften vergessen machen. „Das Hinspiel haben wir mit 3:1 gewonnen, nun wollen wir natürlich auch zu Hause siegen“, so Türkspors Trainer Bahadir Kilickeser, der unter anderem auf besseres Wetter als am vergangenen Sonntag hofft, wo Dauerregen den Kunstrasenplatz ziemlich rutschig gemacht hatte.

Die Nordbremer Akteure freuen sich auf die Rückkehr ihres zuletzt gesperrten Goalgetters Sinan Alija, dafür muss nun aber Ralf Bela Prieß wegen seiner fünften Gelben Karte zuschauen. Sezer Aydin ist noch für weitere zwei Partien gesperrt, dafür stößt Enes Kök wieder zur Mannschaft.

„Unser Ziel als Aufsteiger ist es, die ganze Saison oben dranzubleiben. Wenn dann am Ende Platz fünf oder sechs dabei herausspringt, wäre das ein toller Erfolg. Wir wollen gewinnen, um in der Tabelle nicht weiter abzusinken“, erläutert Bahadir Kilickeser seinen Ausblick auf den weiteren Saisonverlauf.

Sonntag, 15.30 Uhr, Burgwall, Kunstrasen