Mittwoch 18. Juli: Mein Tag beginnt morgens um 7 Uhr mit meiner Frau und einer Tasse Kaffee auf der Terrasse. Dabei genießen wir die ersten Sonnenstrahlen und besprechen den Tagesablauf. Als ich im Auto zu meiner Agentur in Findorff unterwegs bin, rege ich mich über die Baustellen auf und frage mich, ob ganz Bremen aus einer einzigen Baustelle besteht. An meiner Agenturtür stelle ich fest, dass versucht worden ist einzubrechen. Die Spuren sind deutlich sichtbar. Nach dem ersten Schreck widme ich mich meiner Arbeit. Ich checke meine E-Mails, höre meinen Anrufbeantworter ab, führe Telefonate und nehme meine Kundentermine wahr. Währenddessen habe ich fast täglich immer wieder über WhatsApp Kontakt zu meinen Spielern, zu unserem sportlichen Leiter Reiner Jonderko und zum Vorstandsmitglied Gerd Stedtnitz. Natürlich frage ich mich wieder, ob und wie wir die Landesliga halten werden und mache mir meine Gedanken über jeden einzelnen Spieler in meinem Kader. Nach meiner Arbeit bleibt nicht viel Zeit, um mich auszuruhen. Ich esse daheim schnell etwas, packe die Tasche und mache mich auf den Weg aus Hemelingen nach Bremen-Nord. Vorher hole ich meinen Spieler Kemal Kalac aus der City ab. Zu jeder Einheit erfolgt eine Besprechung. Dies halte ich für sehr wichtig. Es steht Konditionsarbeit an. Ich bespreche mit meinem Co-Trainer Izzet Bekar den Ablauf. Um 19.30 Uhr beginnen wir mit dem Training. Die Jungs haben gute Laune, nehmen aber die Übungen ernst und sind voll konzentriert dabei. Das macht mir natürlich wieder Hoffnung – ich sehe alles positiv.



Donnerstag, 19. Juli: Ich gehe noch mal in die Planung der Sportwoche in Aschwarden und nehme kurz Kontakt zu Izzet Bekar und unserem Teammanager Sinan Baspinar auf. Unsere Absprachen sind bezogen auf die einzelnen Spieler sehr wichtig, weil einige sich noch im Urlaub befinden oder Trainingsrückstand haben. Ich werde die Mannschaft aufteilen und nehme nicht alle Spieler zu dem ersten Spiel am Freitag mit. Die restlichen Spieler schicke ich zum Training. Seit der Anfrage vom Verein, ob ich unsere erste Herren übernehmen würde, sind gerade mal ein paar Wochen vergangen. Jetzt befinden wir uns mitten in unserer sechswöchigen Vorbereitung, um mit fast 35 Spielern eine Landesliga-taugliche Mannschaft zu formen. Das ist eine sehr große Herausforderung für mein Team und mich. Aber ich baue auf die gesunde Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern, vertraue den Jungs. Die erste Bestätigung habe ich bereits im Testspiel gegen den TSV Meyenburg bekommen. Beim 4:0-Sieg setzten meine Jungs sehr gute Akzente. Die richtige Einstellung und der Teamgeist sind gegeben. Das ist für mich die Basis, die ich den Spielern vermitteln werde und muss.



Freitag, 20. Juli: Nach der Arbeit wende ich mich unserem Garten zu und mähe den Rasen. Wenn ich die gesamte Fußball-WM 2018 mal Revue passieren lasse, hat sich im Fußball insgesamt eigentlich nichts großartig zum Positiven verändert. Ich meine damit die Spiele, die ich mir mit meiner Frau angeschaut habe. Dabei wetteten wir immer um ein Essen auf den Ausgang der Partien – dabei habe ich auch verloren. Insgesamt sah ich sehr wenig von der Leidenschaft zum Fußball. Dieses gewisse Etwas hat mir gefehlt. Wenn ich die Rollen auf dem Platz von bestimmten Spielern sehe, fasse ich mir an den Kopf und frage mich, ob diese es nötig haben, sich zum Gespött der Leute zu machen. Diese sollten eher ein Vorbild für ihre jungen Fans sein. Insgesamt hatte ich mehr von der WM erwartet. Ich fasse die Startelf für den ersten Spieltag in Aschwarden zusammen. Dabei berücksichtige ich, wer gut bei den Einheiten mitgearbeitet, wer Trainingsrückstand hat, welchen Spieler ich auf welcher Position ausprobiere und welcher Spieler noch einen Tritt in den Hintern braucht. Also leicht ist es sicherlich nicht. Es sind schließlich 33 verschiedene Charaktere mit einer eigenen Persönlichkeit. Am Abend unterliegen wir dem FC Hagen/Uthlede II mit 1:2.



Sonnabend, 21. Juli: Ich habe mir eigentlich den Tag für die Arbeiten eingeteilt, zu denen ich unter der Woche nicht komme. Nach angefangener Arbeit ertappe ich mich aber wieder beim Thema Fußball. Ich lasse das gestrige Spiel in Aschwarden zum x-ten Male Revue passieren. Ich habe noch sehr viel Arbeit vor mir, bis ich die Jungs so weit habe. Viel Zeit bleibt uns aber nicht mehr bis zum Saisonbeginn in der Landesliga. Heute steht auch Einkaufen auf dem Plan. Dazu habe ich eigentlich nie Lust.



Sonntag, 22. Juli: Morgens fühle ich mich nicht wohl. Ich vermute, dass ich viel mit offenem Fenster Auto gefahren bin. So eine Hitze haben wir aber auch schon lange nicht mehr gehabt. Ich frühstücke trotz des Unwohlseins eine Kleinigkeit und gehe danach mit dem Hund meines Bruders Ergun, Diego, einmal um den Block spazieren. Wir kümmern uns über das gesamte Wochenende um Diego. Wir haben wieder ein Spiel in Aschwarden. Ich schaue mir noch einmal die Aufstellung an und hoffe, dass ich nichts vergessen habe, bevor ich meine Spieler Kemal Kalac und Hamid Cherief abhole. Wir unterliegen dem SV Aschwarden mit 1:4 und haben somit keine Chance mehr auf das Erreichen der Endrunde. Dennoch lasse ich mir meine Laune nicht verderben, denn nach dem Spiel grillen wir mit meiner Familie im Garten. Ich darf mich dabei wie immer vor den Grill stellen und die leckeren Sachen zubereiten.



Montag, 23. Juli: Nach meiner Arbeit in der Agentur fahre ich direkt zu einem Kundentermin in Huchting, den ich um 11.30 Uhr habe. Der gestern bekannt gegebene Rücktritt von Mesut Özil aus der deutschen Nationalmannschaft hat ein Erbeben ausgelöst. Es ist schon Wahnsinn, womit Sport in Verbindung gebracht wird. Ich selber bin hier Bremen geboren, aufgewachsen und mit einer deutschen Frau verheiratet. Ich habe die türkische Staatsbürgerschaft. Darauf bin ich stolz. Ich finde es schade, dass Özil nicht mehr für die Nationalmannschaft spielt. So wie jeder andere Spieler auch hat er sowohl gute als auch schlechte Spiele abgeliefert. Ich kann nur nicht nachvollziehen, warum er schlechtgeredet wird. Sicherlich wäre es gut gewesen, wenn er bereits vorher ein Statement zum Foto mit Recep Edogan abgegeben hätte. Aber bei ihm schlagen halt zwei Herzen in der Brust, eines für die Türkei – das andere für Deutschland. Seine Argumente für den Rücktritt kann ich sehr gut verstehen.



Dienstag, 24. Juli: Um 14 Uhr fahre ich zu meinem Schwager Peter Strohmidel, der bei mir eine Versicherung abschließen möchte. Das ist wieder lustig, weil Peter immer gut drauf ist. Ich schaue mir mit meinem Sohn Aydogan auch noch etwas an dessen Auto an. Dann steht wieder die Aufstellung für das abschließende Spiel in Aschwarden gegen den SV Grün-Weiß Beckedorf an. Ich hoffe mal, dass meine Youngster es besser umsetzen können, was ich von ihnen verlange.

Zur Person

Aydin Pekyalcin (50)

ist Trainer der Landesliga-Kicker der DJK Germania Blumenthal. Der Inhaber einer Versicherungsagentur hat zwei Kinder aus erster Ehe, ist nun mit Danuta verheiratet und wohnt in Hemelingen.

Weitere Informationen

Carsten Buggeln, der stellvertretende Vorsit­zende des SV Aschwarden, berichtet als ­Nächster über seine Woche.