Lasse Grafunder (links, Basketball Lesum/Vegesack) erzielte 15 Punkte. (Christian Kosak)

Lesum/Vegesack. Das Kapitel Oberliga hat Basketball Lesum/Vegesack (BLV) mit der erwarteten sportlichen Niederlage abgeschlossen. Gegen den Tabellendritten TV Delmenhorst „Devils“ unterlagen die Nordbremer Herren in heimischer Halle mit 55:85 (26:33) und konnten dabei lange Zeit gut mithalten. „Erst als Delmenhorst in der zweiten Halbzeit phasenweise Gas gegeben hat, waren wir nicht komplett fit und wach“, bilanzierte BLV-Trainer Stefan Leuchtmann den abschließenden Oberliga-Auftritt seiner Mannschaft.

Wobei die Klassen-Einteilung der Ersten BLV-Herren für die Saison 2018/19 noch in den Sternen steht. Die Mannschaft setzt sich in dieser Woche zusammen, und jeder Spieler kann seine Pläne und Verfügbarkeiten offenlegen.

Dann wird beschlossen, für welche Liga die Spielgemeinschaft vom Vegesacker TV und dem TSV Lesum/Burgdamm ihre Meldung abgibt. Bei der finalen Einteilung sind dann aber auch noch etwaige Rückzüge sowie Aufstiegsverzichte anderer Mannschaften zu berücksichtigen. „Im Mai sollte dann für die kommende Spielzeit Klarheit herrschen“, teilt Stefan Leuchtmann mit.

Gegen die "Teufel" vom TV Delmenhorst gab es zunächst viele Fehlwürfe auf beiden Seiten zu bestaunen. So klar wie im Hinspiel (110:63) verlief die Partie für die Gäste nicht. Lasse Grafunder und Efrim Demir, der seinen Abschied als aktiver Basketballer feierte, trafen zunächst zum 4:0 für die Gastgeber, die später auch noch mit 10:7 in Front lagen. Ein „Buzzer-Beater“ des DTV manifestierte allerdings den 12:13-Rückstand nach zehn Minuten zum Abschluss des ersten Viertels. Im zweiten Viertel konnte das BLV-Team mit 25:24 seine letztmalige Führung verbuchen.

Nach der Pause sorgte Hermann Gottwich mit einem erfolgreichen Dreier und einem anschließenden Solo für den 35:35-Ausgleich. Drei Dreier der Gäste in Folge entschieden dann aber die Partie – BLV konnte sich von diesem Nackenschlag nicht mehr erholen. „Da haben wir die letzte Konsequenz in unserer Verteidigung vermissen lassen“, analysierte Stefan Leuchtmann diese spielentscheidende Phase.

„Wir haben Delmenhorst dadurch schnelle Angriffe erlaubt, und damit sind sie in gute Wurfpositionen gekommen.“ Allerdings merkte der BLV-Trainer auch an, dass die letzten Wochen von krankheitsbedingten Ausfällen seiner Spieler geprägt gewesen seien. „Wir haben am Montag erstmals mit der Mannschaft komplett trainiert, die heute aufgelaufen ist.“

Basketball Lesum/Vegesack: Hermann Gottwich (17/2 Dreier), Dierks (4), Tydeks (2), Ilinseer, Michael Gottwich (3), Grafunder (15), Gran (9), Demir (5), Meier.