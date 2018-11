Nervenstark. Karlo Oroz sicherte den "Schwänen" per Siebenmetertreffer das Remis in Elsfleth. (OLAF KOWALZIK)

Schwanewede. Die Fans der HSG Schwanewede/Neuenkirchen hielten im Gastspiel der Handball-Verbandsliga beim Elsflether TB den Atem an: Ausgerechnet Karlo Oroz trat für die Gäste zum finalen Strafwurf gegen den Spitzenreiter an. Der Mann, der im Topspiel nicht einmal zwei Minuten vorher von derselben Stelle aus gescheitert war.

„Wenn einer das schafft, dann Karlo mit seiner enormen Routine“, setzte Schwanewedes Trainer Andreas Szwalkiewicz sein volles Vertrauen in den drittligaerfahrenen Spieler. Der Schwarzschopf, beim Tabellenzweiten bislang so etwas wie der Mister Zuverlässig, hielt dem enormen psychischen Druck tatsächlich stand. Er setzte die kleine Lederkugel zum 22:22-Endstand in die Maschen, woraufhin die Gäste die Punkteteilung feierten, als seien sie bereits wieder in die Oberliga Nordsee zurückgekehrt. Ihr Jubel wurde noch größer, als ihnen „Andi“ Szwalkiewicz auch noch einen trainingsfreien Montag spendierte.

„Ich ziehe vor der Leistung meiner Mannschaft den Hut, sie hat eine Riesenmoral bewiesen“, lobte Szwalkiewicz. Für die „Schwäne“ hatte es 108 Sekunden vor dem Abpfiff überhaupt nicht gut ausgesehen, als sie einem 19:22-Rückstand hinterhergelaufen waren und Oroz auch noch just seinen Siebenmeter verballert hatte. Danach zahlte sich das hohe Risiko postwendend aus, das der „Schwäne“-Coach seinem Team vorher in einer Auszeit verordnet hatte. Denn hinten machte der wieder einmal überragende HSG-Schlussmann Rene Steffens seinen Kasten komplett dicht, während der Gast in Überzahl Tim Paltinat frei spielte, der sich diese Chance nicht entgehen ließ und zum 20:22 einnetzte.

Danach ging alles Schlag auf Schlag: Schwanewedes Abwehrchef Niels Huckschlag schickte seine Mitspieler zur offenen Manndeckung raus, deren Ballgewinn Mirko Ahrens per Konter zum 21:22 nutzte. Die 90 ganz in Schwaneweder blau eingekleideten Gäste-Fans standen Kopf und feuerten ihre Mannschaft mit Pappklatschen und Tröten weiter frenetisch an. „Das war ein super Support, wie eine Heimspiel-Atmosphäre“, lobte Andreas Szwalkiewicz die Unterstützung von den mit insgesamt 350 Zuschauern besetzten Rängen. Tatsächlich kam seine Mannschaft auch noch einmal in Ballbesitz. Den nutzte Niels Huckschlag, um Fabian Hartwich am Kreis zu bedienen, der wiederum von der ETB-Abwehr nur regelwidrig am Wurf gehindert werden konnte. Karlo Oroz ließ sich diese Strafwurfchance schließlich nicht entgehen.

„Psychologisch war das für uns ein wichtiger Moment“, jubelte der HSG-Coach. Seine Mannschaft entführte einen Zähler vom vorher verlustfreien Spitzenreiter und verteidigte damit zugleich den ebenso wichtigen zweiten Rang. Ganz zu schweigen davon, dass sich das Unentschieden nach solch einer Aufholjagd auch noch wie ein Sieg anfühlt.

Für den jungen Thorin Helfers war es allerdings nur ein halbwegs erfreuliches Comeback, da er die „Platte“ nach seiner dritten Zeitstrafe bereits in der 29. Spielminute verlassen musste. „Thorin ist für uns aber eine weitere wichtige Alternative im Spiel“, freute sich Andreas Szwalkiewicz über die Rückkehr des Kreisläufers nach dessen Handverletzung.

Im Tor hatte der HSG-Coach wiederum den früheren Oslebshauser Marcus Helmke reaktiviert. Der kam jedoch bis auf einen Siebenmeter nicht zum Einsatz, weil Rene Steffens nach einem Kopftreffer in der Anfangsphase „das Spiel seines Lebens machte“, wie Andreas Szwalkiewicz die Leistung seines „Motivations-Monsters“ zwischen den Pfosten beschrieb.

Es sollte aber nicht verschwiegen werden, dass die „Schwäne“ im ersten Durchgang eine 6:2-Führung weggeworfen hatten, weil sie sich entweder zu sehr mit den Schiedsrichtern beschäftigten oder gute Chancen vergaben. Deshalb gaben sie auch eine 18:16-Führung wieder aus der Hand (45.). Am Ende überwog bei der HSG trotzdem das Glücksgefühl.

Weitere Informationen

Elsflether TB – HSG Schwanewede/Nk. 22:22 (10:12)

HSG Schwanewede/N.: Steffens, Helmke; Ahrens (2), Paltinat (5), Helfers, Huckschlag (1), Hartwich, Molzahn, Mechau (2/1), Blum (6), Oroz (6/4), Pilger

Siebenmeter: 5/4 – 6/5

Zeitstrafen: 4 – 7 ELO