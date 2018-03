Lemwerder/Vegesack. Während der SAV der erste Sieg in der Vorbereitung (1:1 gegen Ottersberg, 2:2 gegen Bornreihe, 1:2 gegen Hagen/Uthlede) gelang, kassierte der SVL seine erste Niederlage. Die Mannschaft von Trainer Norman Stamer hatte zuvor VSK Osterholz-Scharmbeck (8:2) und VfL Stenum (7:3) bezwungen und gegen SV Heiligenfelde 2:2 gespielt.

„Wir haben gut mitgehalten, mutig gepresst und hätten auch mehr Tore erzielen können“, zeigte sich Lemwerders Coach insgesamt zufrieden. Allerdings sei das „Ergebnis ärgerlich, denn wir haben uns einige Dinger selber reingemurmelt.“ Stamer vermisste mehr Klarheit und Konsequenz im Defensivverhalten. Ob die Vegesacker am kommenden Wochenende noch einmal gegen Grohn testen, wollte der Trainer Björn Krämer mit Blick auf einige angeschlagene Spieler noch nicht verbindlich bejahen beziehungsweise verneinen. So gingen Ferdi Uslu (Knie) und Marco Prigge (Knöchel) in Lemwerder vorzeitig vom Platz.

„Wir haben darauf geachtet, dass das Ergebnis stimmt“, erklärte SAV-Trainer Björn Krämer, der unbedingt Positiveres als zuletzt beim 0:8 gegen Uphusen sehen wollte. Dabei wären vor allem die ersten 20 Minuten in Ordnung gewesen. Gut fand er zudem, dass seine Spieler den nötigen Willen gezeigt und im Verlaufe der zweiten Hälfte, in der sich Räume ergaben, noch etwas nachzulegen gehabt hätten. Auffälligster SAV-Spieler war Kasim Uslu, der den Treffer zum 3:2 selbst erzielte und drei Tore vorbereitete. Lemwerders Trainer Norman Stamer erfreute sich am schön herausgespielten Ausgleich von Tobias Lange, beim Treffer zum 2:2 nahm der SLV die Unterstützung von SAV-Keeper Marvin Ekuase, der Steven Holstein den Ball in die Füße spielte, in Anspruch.

Die Torfolge: 0:1 Marcel Burkevics (9.), 1:1 Tobias Lange (40.), 1:2 Elias Steege (44.), 2:2 Steven Holstein (47.), 2:3 Kasim Uslu (66.), 2:4 Nick Enghardt (82.), 2:5 Nick Enghardt (90.).