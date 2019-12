Vegesack. Der 19-Jährige siegte über die 50 Meter Freistil-Distanz in 25,51 Sekunden, 50 Meter Rücken (28,95) und 50 Meter Schmetterling (27,86). Außerdem erreichte Kei Hobbiebrunken das Finale über 100 Meter Freistil und sicherte sich hier in der offenen Wertung den zweiten Platz (55,54). Sein Vereinskamerad und Brustspezialist Jan Diercks (2000) erreichte in 32,49 Sekunden die Goldmedaille über 50 Meter Brust. Darüber hinaus schwamm er sich als Zweiter ins Finale über 100 Meter Brust und kam hier auf Platz sieben in der offenen Klasse (1:14,38 Minuten). Podiumsplatzierungen fischten für die SAV noch Sinja Schnieders, Lara Marie Domke, Kei Hobbiebrunken und Jan Diercks aus dem Becken des Neusser Stadtbades.