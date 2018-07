Wer kommt im Endspiel zuerst an den Ball? Luca-Sönke Heißenbüttel (SVA, links) oder Sebastian Rolf (FC Hansa Schwanewede). (Christian Kosak)

Aschwarden. Der SV Aschwarden muss den Günther-Mehrtens-Gedächtnis-Wanderpokal wieder abgeben. Auch im Match um den dritten Rang standen sich zwei Kreisligisten gegenüber. Dabei behielt der FC Hagen/Uthlede II mit 3:1 die Oberhand über den SV Löhnhorst.

SV Löhnhorst – FC Hagen/Uthlede II 1:3 (1:1): „Nach einer recht ausgeglichenen ersten Halbzeit war Hagen/Uthlede II die bessere Mannschaft. Sie hatte mehr Ballbesitz und auch mehr Chancen. Deshalb geht der Sieg völlig in Ordnung“, bilanzierte Aschwardens Vorsitzender Uwe Hotes.

Die grün-schwarzen Akteure besaßen auch die erste Möglichkeit. Jonas Hagenah scheiterte aus Nahdistanz am großartig reagierenden SVL-Schlussmann Phil Müller. Sechs Minuten später klingelte es dann aber auf der anderen Seite. Der Schuss aus zehn Metern in die kurze Ecke von Christoph Oberschelp schien aber nicht ganz unhaltbar zu sein für FC-Keeper Oliver Fastenrath. Nicht viel zu halten gab es indes beim Schuss aus sieben Metern von Jonas Hagenah beim 1:1-Ausgleich nur wenig später.

Hagenah profitierte dabei von einem Ballverlust von Löhnhorsts Tom Poppen. Uthledes Tewes Michaelis zielte nach 42 Spielminuten knapp am Löhnhorster Kasten vorbei. Der gerade erst eingewechselte Jan Hasselmann holte dann das 2:1 für den Cuxhavener Kreisligisten nach. Er schob die Kugel nach einem Querpass von Frederik Bühring ins leere Gehäuse.

Karl-Julian Brand ermöglichte Bühring selbst kurz darauf dann das vorentscheidende 3:1. Aber auch die Löhnhorster verzeichneten noch zwei gute Gelegenheiten im zweiten Abschnitt. Während Marco Dreyer das Tor dabei knapp verfehlte (47.), hätte Uthledes Frederic Schnars beinahe per Eigentor auf 2:3 verkürzt. Mit einem Reflex verhinderte Oliver Fastenrath den Einschlag des Balles in seinem Gehäuse (58.).

SV Aschwarden – FC Hansa Schwanewede 1:2 (0:2): „Die Schwaneweder waren in einem Spiel auf Augenhöhe sehr effektiv bei der Verwertung der Chancen“, urteilte Uwe Hotes. In der ersten Hälfte verbuchten die Hausherren ein Chancenplus und auch mehr Spielanteile. Luca-Sönke Heißenbüttel setzte das Spielgerät in der Anfangsphase einmal vorbei und scheiterte zudem an FC-Torwart Yannick Sachau. Auch SV-Goalgetter Marc Holler hatte noch zweimal den Führungstreffer für das Heimteam auf dem Fuß.

Nach 38 Minuten zog Schwanewedes Dominik Willkomm einfach mal aus 35 Metern ab. Vom linken Innenpfosten sprang der Ball erst an den Körper von SV-Torsteher Sascha Hohorst und dann ins Feld zurück. Jonas Neumann staubte aus kurzer Entfernung zum 1:0 ab. „Dieses überraschende Tor hat uns kurz in einen Schockzustand versetzt“, teilte Hotes mit. So erhöhte Jannis Feldkamp mit einem noch abgefälschten und somit unhaltbaren Schuss aus 18 Metern nur 60 Sekunden hiernach auf 2:0.

Die Gastgeber gaben sich damit aber noch lange nicht geschlagen. Nico Köster beförderte das Leder aber aus zehn Metern ohne Bedrängnis am FC-Pfosten vorbei (43.). Kurz darauf beschwerte sich Jannis Feldkamp ein wenig zu heftig bei einem der beiden Assistenten an der Linie und kassierte dafür die einzige Ampelkarte der Veranstaltung. „Aus unserer zahlenmäßigen Überlegenheit haben wir aber zu wenig gemacht“, ärgerte sich Uwe Hotes.

Anstatt weiter zu kombinieren habe die Heimelf mit langen Bällen zu sehr die Brechstange herausgeholt. Dennoch wurden weitere Möglichkeiten für die Formation von Trainer Sven Sohn notiert. Marc Holler wuchtete die Kugel nach 52 Minuten aus zwölf Metern über den Querbalken. Nur eine Zeigerumdrehung später zappelte der Ball aber doch im Hansa-Netz. Nico Köster verlängerte eine Hereingabe von Marco Garner mit dem Kopf zum 1:2-Anschlusstreffer in die Maschen. Doch die 450 Zuschauer sahen keine nennenswerte Chance mehr zum 2:2-Ausgleich. „Für uns wäre sicherlich mehr drin gewesen“, bedauerte Uwe Hotes.