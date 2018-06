Mittwoch, 20. Juni: Die Woche startet mit dem Geburtstag meines Sohnes. Er ist heute zwei Jahre alt geworden. Wir schenken ihm sein erstes Lego Duplo. Ein gelbes Flugzeug. Alles rund um Flugzeuge scheint ihn derzeit sehr zu begeistern. Viel Zeit für Football bleibt an diesem Tag nicht mehr. Daher sichte ich nur schnell die Videos von unserem nächsten Gegner, um den Scouting-Report vorzubereiten. Die gesamte Mannschaft hat über das Portal hudl.com Zugriff auf alle unsere Spiel- und Trainingsvideos. Diese werden teilweise kommentiert, um Spieler auf Fehler, Stärken und Schwächen aufmerksam zu machen, sowohl von einem selbst als auch dem Gegner. Abends führe ich noch ein kurzes Telefonat mit einem US-amerikanischen Spieler, weil wir uns durch diverse Ausfälle für den Rest der Saison noch verstärken wollen. Der Kontakt kam über die Plattform europlayers.com zustande. Diese Plattform wird seit vielen Jahren von beinahe allen europäischen Teams genutzt, um US-Spieler zu rekrutieren.



Donnerstag, 21. Juni: Zwei bis drei Stunden vergehen mit der Videosichtung des nächsten Gegners und der Verfassung des Scouting- Reports für die Spieler. In diesem Bericht wird die auf Basis der Videos grundlegende Verteidigungsstrategie des Gegners kurz erläutert. Danach gehe ich in dem Bericht individuell auf alle Positionsgruppen und deren Stärken beziehungsweise Schwächen ein. Zum Schluss skizziere ich meinen Plan, um die ausgemachten Schwächen anzugreifen. Abends geht es dann mit dem Auto von Hamburg nach Ritterhude zur Trainingseinheit. In Hamburg steigen neben dem Coach Christian Both auch die Spieler Maximin Lange und James Craddock, der aktuell ein einer Verletzung am Knöchel leidet, mit ins Auto ein. Aufgrund der langen, anstrengenden Saison findet die gesamte Woche über nur leichtes Kontakttraining statt. Der Fokus des Trainings liegt heute auf dem Kurzpassspiel. Dies ist eine der ausgemachten Schwächen der Bremerhavener Verteidigung. Wir simulieren allerdings auch das Angriffsspiel der Seahawks. Die Vorbereitung dazu trifft unser Defense-Koordinator Roberto Krahl. Er wertet die offensiven Spielzüge unserer Gegner aus und fasst diese dann zusammen. Im Training bekommen wir die Spielzüge dann fertig formuliert und aufgeschrieben durch Daniel Estevez Milan ausgehändigt. Diese Aufteilung lässt uns im Training effizient arbeiten. Auch unsere Special-Teams (Kick Off, Field Goals und Punts) dürfen nicht zu kurz kommen. Antonio Krahl, der Bruder von Roberto, ist hier federführend.



Freitag, 22. Juni: Zwei Tage vor dem Spiel findet der Feinschliff des Spielplans beziehungsweise die Kaderplanung statt. Unser Kader hat im Spiel gegen die Hannover Spartans ganz schön gelitten. In der Offensive fallen alle drei etatmäßigen Runningbacks aus. Wenngleich Bremerhaven und Ritterhude nur etwa 30 Auto-Minuten auseinander liegen, kommt hier keine echte Derbystimmung auf. Das wird sich in Zukunft sicherlich ändern, wenn beide Mannschaften in der Regionalliga bleiben. Harold McMillan möchte ein paar Statements und Vorhersagen zu den anderen Partien der Liga haben. Er hat vor Kurzem mit „balltime“ auf Facebook ein Format geschaffen, das den Football in Deutschland unterhalb der ersten Liga populärer mache möchte. Seine Crew stellt Stadionsprecher, führt Interviews und verfügt sogar über ein eigenes kleines TV-Studio. Abends führe ich noch zwei Telefonate mit interessierten US-Spielern.



Sonnabend, 23. Juni: Es herrscht die Ruhe vor dem Sturm. Unsere Spiele sind meistens an einem Sonntag. Da mein Kleiner ja ein paar Tage zuvor Geburtstag hatte, musste dieser auch gefeiert werden. Daher sind die Familie, Freunde und Bekannte sowie einige Kinder zu Besuch. Es werden reichlich Kuchen und Torte konsumiert, alles selbst gemacht. Dann spielt an diesem Tag auch noch Deutschland gegen Schweden bei der Fußball-WM. Ich würde an dieser Stelle gerne detailliert beschreiben, wie ich dieses zweite Gruppenspiel erlebt habe. Allerdings gehöre ich zu einer schwindenden Minderheit, die sich absolut nichts aus Fußball macht. Ich schaue mir mit meiner Tochter lieber die letzten Folgen der zweiten Staffel „Wishlist“ an.



Sonntag, 24. Juni: Der Tag unseres Spiels. Mit kleinen Kindern ist lange ausschlafen nicht möglich. Das ist für mich sogar ein Vorteil, da ich meine Kinder ansonsten kaum sehen würde. Wir stehen also kurz vor 7 Uhr an diesem wundervoll verregneten Sonntagmorgen auf und frühstücken Pancakes. Mit einer ordentlichen Ladung Ahornsirup oder wahlweise Marmelade ist zumindest der Zuckerhaushalt für die nächsten paar Stunden mehr als gedeckt. Um 10 Uhr starte ich das Auto und fahre in Richtung Bremerhaven. Die Seahawks stellen den zweitältesten Verein in Deutschland. Das Spiel findet direkt im Nordseestadion statt. Aufgrund von diversen Verletzungen trifft sich die Mannschaft bereits drei Stunden vor Kickoff, um einige Änderungen und letzte Details durchzugehen. Leider müssen wir Spieler auf Positionen einsetzen, auf denen sie nicht so viel Erfahrung haben. Wir starten das Spiel ordentlich und schließen den ersten Angriff mit einem Field-Goal ab. Leider verletzt sich direkt in der nächsten Angriffsserie unser letzter verbleibender Runningback. So können mit unserer eigenen Offensive zwar immer mal wieder Akzente setzen, jedoch keine Punkte mehr erzielen.



Montag, 25. Juni: Der Arbeitstag ist vollgepackt mit diversen Meetings. Gegen 19 Uhr bringe ich mein Sohn ins Bett und bereite mich auf die Video-Einheit des gestrigen Spiels vor. Um die Freizeit eines jeden nicht zu sehr zu beanspruchen, halten wir diese Videoeinheit über Skype ab. Wir schauen uns mit der gesamten Offense jeden einzelnen Spielzug des letzten Spiels an und sprechen über Fehler genauso wie über gelungene Aktionen. Aufgrund der aktuellen Personalsituation lassen sich die Probleme zumindest erklären. Unsere Verteidigung geht hier genauso vor. Allerdings haben sie ihre eigene Videoeinheit.



Dienstag, 26. Juni: Ich bringe erst meinen Sohn in die Kita. Dementsprechend spät bin ich daher im Büro. Aufgrund flexibler Arbeitszeitmodelle ist das zum Glück kein Problem. Es stehen zwei Treffen mit ­externen Dienstleistern an. Während der ­Mittagspause analysiere ich schon einmal kurz das letzte Spiel des nächsten Gegners. Die Oldenburg Knights haben am Wochenende gegen die Hamburg Pioneers unentschieden gespielt. Diese kurze Analyse wird auch in den nächsten Scouting-Report einfließen. Die Oldenburger haben ihre gesamte Verteidigung komplett umgestellt. Daher wird es für uns nicht einfach, den Sieg aus dem Hinspiel zu wiederholen. Am Abend lese ich meinem Sohn das Buch „Die Geschichte vom kleinen Siebenschläfer, der nicht einschlafen konnte“ vor. Es ist gar nicht so einfach, jedem Tier eine eigene Stimme zu verpassen. Aber ein Bär muss nun einmal anders klingen, als die Schnecke oder die Eule.

Robert Schulz (35)

ist Headcoach der Footballer der Ritterhude Badgers. Der in Hamburg wohnhafte Trainer leitet die IT-Abteilung eines mittelständischen Unternehmens und ist seit knapp einem halben Jahr verheiratet. Er hat eine Tochter (15) und einen zweijährigen Sohn.

