Was wird aus dem Startplatz des Blumenthaler SV in der Fußball-Regionalliga Nord der C-Junioren in der Spielzeit 2020/21? Eine Frage, die sich seit der Aussetzung des Spielbetriebs wegen des Coronavirus am vergangenen Wochenende von Vorstandsseite momentan schwer beziehungsweise gar nicht beantworten lässt. „Corona hat uns überrollt. Keiner kann sagen, ob die neue Saison überhaupt planmäßig startet“, beschreibt BSV-Vereinsboss Peter Moussalli eine nie da gewesene Planungsunsicherheit.

Dabei sehnen viele Interessierte eine Fortsetzung des Fußball-Märchens vom Burgwall herbei. Schließlich hat der Aufsteiger geradezu sensationelle Leistungen gezeigt und belegt nach 18 von 26 absolvierten Begegnungen den ebenso sensationellen vierten Rang hinter dem HSV, Werder Bremen und dem VfL Wolfsburg. Der Klassenerhalt ist längst kein Thema mehr.

Und trotzdem gab und gibt es im Vorstand des Blumenthaler SV um Moussalli, der auch Trainer der aktuellen Regionalliga-C-Junioren ist, große Bedenken, für eine zweite Spielzeit zu melden. „Ohne Sichtungstraining wissen wir nicht, wie der Kader für die nächste Saison aussehen würde. Und ohne Kader wäre es fahrlässig, eine Mannschaft zu melden“, erklärt Moussalli. Das für den 25. März und 1. April auf den Plätzen am Bockhorner Weg geplante Sichtungstraining mit leistungsstarken und leistungsorientierten Spielern des Jahrganges 2006 kann wegen der Corona-Krise nicht stattfinden.

Hinter den Zweifeln an einer Meldung für ein zweites Regionalliga-Jahr verbergen sich natürlich nicht nur sportliche Gründe. Auch der finanzielle Aspekt spielt eine große Rolle. Mit 20 000 bis 25 000 Euro beziffert Peter Moussalli das Finanzvolumen für eine Regionalliga-Spielzeit. Im Gegensatz dazu koste eine Verbandsliga-Saison bei den Junioren 3000 bis 4000 Euro.

Ob der BSV ins Risiko geht, muss bis zum 30. April entschieden sein, dann ist Meldeschluss. Als Risiko bezeichnet Moussalli das Verhältnis zwischen Kosten und einem positiven Erscheinungsbild des BSV in der Öffentlichkeit. So wie in dieser Spielzeit eben. Da ist der Name des Blumenthaler SV in aller Munde und mehrere Spieler stehen bei renommierten Vereinen auf dem Zettel. Dass es in der höchsten deutschen C-Junioren-Spielklasse aber auch ganz anders laufen kann, diese Erfahrung hat der BSV gemacht. In der Saison 2013/14 belegten die Nordbremer mit vier Punkten und 10:64 Toren den letzten Tabellenplatz.

Zumindest in der laufenden Serie ist der BSV von einem solchen Szenario vom ersten Spieltag an so weit entfernt gewesen wie die Erde vom Mars. Mit zehn Siegen, drei Unentschieden und fünf Niederlagen ist der BSV in die Aussetzung des Spielbetriebs gegangen. Eine Bilanz, die nach Einschätzung von Peter Moussalli auch der Endstand sein wird: „Ich gehe davon aus, dass die Saison beendet ist.“

Wenn das so wäre, dann hätten die Nordbremer nicht nur ein tolles Ergebnis erreicht, sondern zudem entscheidend in den Titelkampf eingegriffen. Denn mit dem 2:1 gegen Wolfsburg, der womöglich letzten Partie der Saison, verhinderten sie den Sprung der Niedersachsen auf Rang eins. Moussalli: „Dann hätten wir den HSV zum Meister gemacht.“

Zurück zu den Überlegungen für das Spieljahr 2020/21. So ganz vom Tisch ist ein zweites Regionalliga-Jahr mit BSV-Zugehörigkeit noch nicht. Für den zu den B-Junioren wechselnden Moussalli sollen ein Trainer und Co-Trainer Gewehr bei Fuß stehen. Und da sich Moussalli nach eigenem Bekunden bei den 2006ern in Bremen gut auskennt, gibt es Überlegungen, auf dieser Basis ein Team zusammenzustellen. „Wenn jetzt fünf, sechs gute Spieler zusagen würden, dann könnten wir sagen: Wir sind dabei“, sagt der BSV-Vorsitzende. Planungssicherheit sieht anders aus. Die einzige Gewissheit, was die C-Junioren-Regionalliga in Zeiten der Corona-Krise betrifft, scheint ein Datum zu sein. Am 30. April ist Meldeschluss für die Saison 2020/21.