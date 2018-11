Philipp Manuel Bätjer hatte den Gesamtsieg für die SAV auf dem Schläger. Doch er verlor gegen TV Stotel/SFL Bremerhaven im Entscheidungssatz mit 20:22. (Christian Kosak)

Vegesack. Das Punktspiel-Wochenende in der Badminton-Weserliga fing für die SG Aumund-Vegesack nahezu perfekt an. Denn bei der BSG TSV Stotel/SFL Bremerhaven führten die Nordbremer schnell mit 4:1. Teamchef Carsten Flöter wollte die Sektkorken schon knallen lassen, um auf den bevorstehenden Sieg anzustoßen. Doch dann begann eine nicht erwartete Niederlagenserie, und die Nordbremer mussten sich am Ende mit einer Punkteteilung zufriedengeben.

„Das war ärgerlich. Einen Sieg gegen diese Mannschaft hätten wir gut gebrauchen können“, sagte Flöter nach dem Remis. Einen Tag später unterlagen er und seine Mitstreiter dem ungeschlagenen Spitzenreiter Polizei SV III in der Sporthalle an der Lerchenstraße sehr deutlich mit 2:6.

BSG TSV Stotel/SFL Bremerhaven – SG Aumund-Vegesack 4:4: Mit zwei locker erbeuteten Punkten begann für die SAV das Duell bei der BSG TSV Stotel/SFL Bremerhaven. Sowohl im 1. Herren-Doppel, als auch im Damen-Doppel waren die Siege der Vegesacker klare Angelegenheiten. Insbesondere Ines Reinhardt und Nicole Wohlert waren bei ihrem Duell gegen das BSG-Duo Roes/Röben kaum gefordert. „Zu dem Zeitpunkt waren wir noch sehr euphorisch“, berichtete Carsten Flöter. Nicht so gut lief es für das zweite Herren-Doppel. „Da haben sich Philipp Manuel Bätjer und Jörg Rathmann selbst im Weg gestanden“, berichtete der SAV-Mannschaftskapitän nach der vermeidbaren Zwei-Satz-Niederlage gegen Gulbis/Wiegang.

Grund zum Jubel gab es direkt im Anschluss. Mit einem überzeugenden Auftritt behielt Flöter im Spitzeneinzel deutlich die Oberhand über Marvion Gulbis. Mehr ins Schwitzen geriet Udo Bätjer bei seinem Zwei-Satz-Sieg über Rüdiger Sturm. Das hatte nur zum Teil mit der sportlichen Herausforderung zu tun. „Udo hatte seine Shorts vergessen und musste in langer Hose spielen“, verriet Teamchef Flöter.

Auch das SAV-Mixed befand sich zunächst auf Siegeskurs. Jörg Rathmann und Ines Reinhardt hatten den ersten Durchgang mit 21:19 gegen Wiegand/Brandt gewonnen. Dann aber wendete sich das Blatt, und Satz zwei ging an das Bremerhavener Duo. Spannung pur war im Entscheidungsdurchgang angesagt.

„Da waren wir einfach zu blöd, um zu gewinnen“, ärgerte sich Jörg Rathmann. Nachdem die Vegesacker mehrere Chancen ausgelassen hatten, unterlagen sie in der hoch dramatischen Endphase mit 27:29. Den fünften Punkt zum ersehnten Sieg der Vegesacker hätte auch Philipp Manuel Bätjer erbeuten können. Der Youngster im SAV-Team fühlte sich, wie Mannschaftsführer Flöter berichtete, topfit. Doch im dritten Herren-Einzel gegen Adria Bauckhage habe er ungeschickt agiert. „Er hätte sein Spiel viel flexibler gestalten müssen“, fand Flöter. Die Folge war eine 8:21-, 21:14-, 20:22-Niederlage. Da auch Nicole Wohlert ihr Enzel verloren hatte, musste sich die SAV nach sicherer Führung mit einem Remis zufriedengeben.

SG Aumund-Vegesack – Polizei SV Bremen III 2:6: Den Spitzenreiter zu ärgern und möglichst viele Punkte dabei zu ergattern, war das Ziel der Vegesacker beim Heimspiel gegen Polizei SV III. Und in einigen Duellen gelang das auch. Nachdem die ersten drei Doppel-Begegnungen verloren gegangen waren, setzte sich Teamchef Flöter beim 21:16-, 21:14-Erfolg gegen Stefan Speckert gut in Szene.

Besonders erfreut war er über den zweiten Zähler, den die Gastgeber dem hohen Favoriten abknöpfen konnten: Nicole Wohlert gewann das hart umkämpfte Damen-Einzel gegen die Ex-Vegesackerin Janne Lina Bätjer. „Angriff und Aufschläge kamen gut. Ich habe mich nicht aus dem Konzept bringen lassen und bin ausnahmsweise mal ruhig geblieben“, verriet die SAV-Spielerin. Auf ein Kuriosum wies Carsten Flöter beim Gratulieren zum Drei-Satz-Sieg (18:21, 21:14, 21:15) hin: „Jetzt ist der Fluch gebrochen. Normalerweise gewinnt immer nur einer von uns beiden sein Einzel. Heute haben wir endlich mal beide gesiegt“, freute sich der Mannschaftskapitän.

Mehr Punkte konnte die SAV nicht erbeuten. In den Herren-Einzeln gab Udo Bätjer wegen einer Wadenzerrung auf, und sein Sohn Philipp Manuel unterlag nach spannendem Finale Philipp Rott (13:21, 20:22). Das SAV-Mixed Rathmann/Reinhardt bewegte sich im zweiten Satz gut, musste sich dem schlagkräftigen und technisch versiertem PSV-Gespann Aßmann/Scheier aber ebenfalls in zwei Durchgängen beugen.

Weitere Informationen

BSG TSV Stotel/SFL Bremerhaven – SG Aumund-Vegesack 4:4: 1. HD: Sturm/Bauckhage – Flöter/Udo Bätjer 15:21, 14:21; 2. HD: Gulbis/Wiegand – Philipp Manuel Bätjer/Rathmann 21:18, 21:15; DD: Roes/Röben – Reinhardt/Wohlert 5:21, 5:21; 1. HE: Gulbis – Flöter 9:21, 18:21; 2. HE: Sturm – Udo Bätjer 16:21, 21:23; 3. HE: Bauckhage – Philipp Manuel Bätjer 21:8, 14:21, 22:20; DE: Brandt – Wohlert 21:17, 21:14; Mixed: Wiegand/Brandt – Rathmann/Reinhardt 19:21, 21:16, 29:27

SG Aumund-Vegesack – Polizei SV III 2:6: 1. HD: Flöter/Bätjer – Breden/Buchfeld 16:21, 14:21, Philipp Manuel Bätjer/Rathmann – Rott/Aßmann 21:16, 18:21, 16:21; DD: Reinhardt/Wohlert – Janne Lina Bätjer/Scheler 18:21, 14:21; 1. HE: Flöter – Speckert 21:16, 21:14; 2. HE: Udo Bätjer – Breden 12:21, 0:21; 3. HE: Philipp Manuel Bätjer – Rott

13:21, 20:22; DE: Wohlert – Janne Lina Bätjer 18:21, 21:14, 21:15: Mixed: Rathmann/Reinhardt – Aßmann/Scheler 9:21, 16:21 LAN