Laura Hornickel (links, hier in einem Spiel gegen TuS Zeven) blockt in der nächsten Saison beim Verbandsligisten Bremen 1860 II. (Christian Kosak)

Meyenburg. Nach der tollen Saison in der Volleyball-Landesliga Lüneburg 3 der Frauen wollte die VG Meyenburg/Schwanewede in der kommenden Serie frisch gestärkt einen neuen Anlauf in noch höhere Regionen unternehmen. Bekanntlich belegte das Team um Trainer Günter Kraus, nach dem Aufstieg in der Serie 2018/19, einen sehenswerten vierten Tabellenplatz. Das hätte bei der VG doch Anreiz und Motivation Richtung Verbandsliga wecken müssen – doch ging die sportliche Reise in die andere Richtung.

Die Spielerinnen um Routinier Angelika Kosak-Becker verschoben die eigentlich nach dem Saisonabschluss geplante Abschlussbesprechung, und ließen dann nach der urlaubsbedingten Pause von Trainer Günter Kraus auf der folgenden Teamsitzung die Bombe platzen und konfrontierten Kraus mit ganz schlechten Nachrichten. Nach einigen Abgängen war die Mannschaft nicht mehr spielfähig und so musste die VG Meyenburg/Schwanewede I aus dem Landesliga-Spielbetrieb zurückgezogen werden.

„Für mich war das schon wie ein Schlag aus heiterem Himmel, hatte ich doch so ein gutes Gefühl für die kommende Saison. Das sind eben die Schattenseiten des Erfolgs“, äußerte sich Kraus. Das ist umso ärgerlich, hätten Angelika Kosak-Becker und Co. in der Serie 2019/20 in der Verbandsliga um Punkte spielen können – da gleich mehrere Teams, wie zum Beispiel der ATSV Scharmbeckstotel, auf den Sprung in die höhere Spielklasse verzichteten.

„Letztlich könnte bei uns wohl Laura Kosak den Stein ins Rollen gebracht haben“, so Kraus – die Außenangreiferin wechselt zur VG Karlshöfen/Gnarrenburg in die Oberliga. „Dann meinten auch Christina Brozinski und Melanie Frieß, dass die Fahrten aus Verden zum Training zu viel geworden sind“, berichtete Günter Kraus. Das waren dann die Abgänge zwei und drei.

„Luisa Sperling und Laura Hornickel sind zudem von Bremen 1860 II für die Verbandsliga abgeworben worden“, ergänzte Kraus. Aber das war noch nicht alles. Sonja Oehlenberg ist schwanger, Anne Jäger kündigte ihr Karriereende an und Libera Neele Wachtendorf geht ins Ausland.

Doch das bedeutet nicht das Aus der VG Meyenburg/Schwanewede im Punktspielbetrieb. Die zweite Mannschaft wird in Zukunft die Erste sein – mit einigen Spielerinnen aus dem alten Kader. Hilke Brosig wollte ja eigentlich ihre Volleyball-Karriere beenden, macht nun aber doch weiter – und auch Angelika Kosak-Becker. Der Routinier wird den künftigen Trainer Jens Niebank unterstützen und auf dem Spielfeld als Haupt-Zuspielerin die Fäden ziehen – und zwar in der Bezirksliga 1 Bremen/Lüneburg. Des Weiteren kehren Ilka Schwalbe und Susanne Dehming nach einer Pause zurück, zudem hat sich Anne Jäger bereit erklärt, im Notfall einzuspringen.

„Jens Niebank hat die Zweite aber abgemeldet. Zusammen mit “Geli„ Kosak-Becker soll hier nun mit einem verstärkten Bezirksklasse-Team und einer Jugendmannschaft neu aufgebaut werden“, äußerte sich Günter Kraus, der übrigens in der kommenden Saison wieder in der Landesliga anzutreffen ist. Kraus übernimmt beim TV Baden, wo er bereits im männlichen Nachwuchsbereich (U12) tätig ist, den Damen-Aufsteiger TV Baden I. Günter Kraus, der von 1997 bis 2000, als Trainer mit der VG Hagen/Stotel in der Regionalliga aktiv war, begann vor rund drei Jahren seine Arbeit in Meyenburg und schaffte bekanntlich zu Beginn den Bezirksliga-Klassenerhalt und führte das Team letztlich in die Landesliga.

„Ich hätte gerne in Meyenburg weiter gemacht, weil hier auch eine sehr gemütliche Atmosphäre herrschte. In der Landesliga hätten wir uns in der nächsten Saison gut halten können“, meinte Kraus, der wohl sich wohl ganz in Richtung TV Baden verabschieden wird. „Vielleicht werde ich jetzt auch nach Baden ziehen. Es gibt für mich wohl kein Zurück nach Meyenburg“ (Kraus).