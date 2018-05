Olaf Peter schaffte es in den Endlauf der Landesmeisterschaft, erlitt da aber einen Leistungseinbruch. (Christina Kuhaupt)

Bremen-Nord. Der Keglerverein Bremen-Nord hat sich bei den Landesmeisterschaften auf der Bohle-Bahn auf der Anlage an der Friedhofstraße in Bremerhaven keinen einzigen Startplatz für die deutschen Meisterschaften gesichert. Bei den Damen B belegte Joan Langenfeld vom KSK Farger Jungs mit 819 Holz aber immerhin Platz vier – zur DM-Qualifikation fehlten ihr 26 Holz.

Langenfelds ebenfalls für das Land qualifizierte Klubkollegin Gudrun Sievers ging nicht an den Start. Bärbel Stehmeier vom Bremer Keglerverein errang mit 851 Holz die Goldmedaille vor ihrer Bremer Kameradin Renate Binder (841). Bei den Herren A verpassten Harald Müller (873) und Roy Töbe (845/1. KSC Leuchtenburg) den Einzug in die Endrunde der besten sechs Kegler. Müller verfehlte diese aber gerade einmal um vier Holz.

Holger Haase und Ralph Sickfeld (Bremer KV) sicherten sich die Tickets für die nationalen Titelkämpfe. Burkhard Bräunig (AuV Scharmbeckstotel) mangelte es bei den Herren B mit 851 Holz um 14 Punkte am Vorstoß in die Finalrunde. Am Ende wurde er Achter direkt vor Ralph Kock vom 1. KSK Neuenkirchen/Schwanewede (819). Bremerhavens Uwe Trenke und Klaus Wendelken werden den Bremer Landesverband bei der DM vertreten.

Cut als Achter geschafft

Im Feld der Herren C gab es keinen Vorlauf. Hier beanspruchte Leuchtenburgs Günther Erasmi mit 832 Holz Position sechs. Bernd Steinborn von den Kegelfreunden VSK Osterholz-Scharmbeck (829) und Neuenkirchens Uwe Reincke (818) fanden sich auf den Rängen sieben und neun wieder. Den Landesmeistertitel heimste Wilfried Lohse (866) vor seinem Bremerhavener Kollegen Ewald Buchholz (857) ein. Bei den Herren gelangten die besten acht Kegler in die Endrunde. Olaf Peter (AuV Scharmbeckstotel) schaffte als Achter mit 873 Holz den Cut. Im Endlauf fiel Peter allerdings mit 841 Holz ab. Sebastian Schrade scheiterte mit 850 Holz am Versuch, die Endrunde zu erreichen, und rangierte am Ende auf dem zwölften Platz. Neben Landesmeister Dennis Krol sowie Carsten Grziwa und Stephan Friese (alle Bremen) wird auch Jens Kohlenberg (KV Bremerhaven) bei der DM dabei sein.

Die Herren-Doppel Burkhard Bräunig und Roy Töbe (857) sowie Olaf Peter und Sebastian Schrade (841) hatten bei der Vergabe der Doppel-Landestitel auf den Positionen zehn und elf nur wenig zu melden. Hier siegten Bremerhavens Sven Hamann und Sascha Hoppe mit 890 Holz vor Bremens Torsten Rohde und Ralph Sickfeld, die auf 888 Holz kamen. Joan Langenfeld und Olaf Peter verzeichneten im Mixed mit 849 Holz Rang elf. Silke Steitz und Dennis Krol sowie Ramona Sengstake und Carsten Grziwa (Bremer KV) sowie Bremerhavens Claudia Lippka und Jens Kohlenberg lösten die DM-Tickets.

Im Teamwettbewerb ersetzte Roy Töbe Robert Nowakowski (TM Vollersode) im Laufe des Wettkampfes. Zusammen brachte es das Duo auf 839 Holz. Addiert mit den Ergebnissen von Olaf Peter (868), Sebastian Schrade (850) und Harald Müller (868) ergab dies 3425 Holz. Damit musste sich der KV Bremen-Nord mit Platz vier begnügen. Bremerhaven ergatterte den Titel (3578) vor dem Bremer KV (3554). Im Klassement der Herren B und C kam der KV Bremen-Nord mit 3375 Holz ebenfalls nicht über Position vier hinaus. Burkhard Bräunig (859), Ralph Kock (827), Günther Erasmi (843) sowie Bernd Steinborn (846) mussten sich dabei dem KV Bremerhaven (3483), Bremer KV (3409) und KV Bremerhaven II (3392) geschlagen geben. Bei den Damen und Damen A sowie im Juniorenbereich entsandte der KV Bremen-Nord keine Teilnehmer.