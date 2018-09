Yonas Abadi (SG akquinet Lemwerder) ließ es etwas ruhiger angehen. (Kosak)

Lemwerder. „Der Veranstalter konnte sich bei gutem Laufwetter über ein großes Teilnehmerfeld freuen. Schade war allerdings, dass die Veranstaltung mit der Laufveranstaltung der LG Bremen-Nord kollidierte“, teilte Lemwerders Trainer und Pressesprecher mit. Schweren Herzens hätten sich die SGaL-Aktiven für die Veranstaltung in Brake entschieden, da auch gleichzeitig die Kreismeisterschaften der Wesermarsch über die zehn Kilometer ausgetragen wurden.

„Frank Themsen von der LG Bremen-Nord zeigte sich wieder als fairer Sportler, indem er Brake seine Aufwartung über die zehn Kilometer machte“, wusste Spieler das Erscheinen des Routiniers zu schätzen. Im Gesamtklassement hatte Themsen aber erwartungsgemäß keine Chance gegen Lemwerders Yonas Abadi. Dieser ließ es auf dem ersten Kilometer etwas ruhiger angehen, ehe er auf Touren kam. Trotz fehlender Konkurrenz verzeichnete der Eritreer in 34:58 Minuten eine ordentliche Zeit. Er wies damit auf den Zweitplatzierten des Kreisverbandes Wesermarsch, Bastian Rohde (Premium Aerotec Nordenham), einen Vorsprung von 3:42 Minuten auf.

„Yonas zeigte sich zufrieden mit seiner Vorstellung“, sagte Spieler. Für eine bessere Zeit habe ihm ein Pacemaker gefehlt, versicherte der Afrikaner. Themsen belegte in 38:01 Minuten als Gesamtzweiter Rang eins bei den Männern M50. Lemwerders Helge Schweers sicherte sich bei den Männern M 55 den Kreismeistertitel (44:08). Im Gesamtklassement aller Männer M 55 belegte er hinter Axel Schneider (LSF Oldenburg) die zweite Position.

Schweers Klubkollege Torsten Bruns feierte nach einer langen Verletzungspause sein Comeback. Mit seiner Zeit von 46:39 bejubelte er den ersten Rang und den Kreismeistertitel bei den Männern M 40. Sarah Bruns wurde mit ihrer Zeit von 59:57 Dritte in der Gesamtwertung. Da beide vor ihr platzierten Läuferinnen nicht zum Kreis Wesermarsch gehörten, freute sie sich über die Goldmedaille in der Kreismeisterschaftswertung.

Gunda Hinz machte bei den Frauen W 60 in 1:15:07 Stunden den ersten Platz und damit den fünften Kreismeistertitel für die SG akquinet Lemwerder perfekt. Ihr Ehemann Uwe Hinz überquerte mit persönlicher Bestzeit von 57:12 Minuten als Zwölfter in der Altersklasse der Männer M 55 die Ziellinie. Alexander Wahner wurde nach 50:32 Minuten als Fünfter der Männer M 45 im Ziel begrüßt. Er erreichte zudem die Silbermedaille bei den Kreismeisterschaften. Margret Behrens und Irene Ehlers begnügten sich mit den fünf Kilometern. Während Ehlers in 35:16 Minuten Rang zwei bei den Damen W 60 beanspruchte, fand sich Behrens in 32:24 Minuten auf Position fünf der Frauen W 55 wieder.