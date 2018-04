Autsch: Tobias Götz (links, SV Grambke-Oslebshausen III) wird hier in dem Bremen­liga-Heimspiel von einem Findorffer ­Akteur nur mit einem Foul gebremst. Letztlich verpasste der SV Grambke-Oslebshausen III die angestrebte Schützenhilfe für das zweite Team des Vereins im Kampf um den Titel in der Handball-Bremenliga der Männer nur knapp. (Kosak)

Bremen-Nord/Schwanewede. Die Mannen um Spielertrainer Simon Belis unterlagen dem Spitzenreiter SG Findorff nach acht Partien ohne Niederlage mit 24:26. Die HSG Schwanewede/Neuenkirchen III verlor das Kellerduell bei der SV Hemelingen mit 18:24 und rutschte deshalb auf den vorletzten Rang ab. Schlusslicht bleibt die HSG Vegesack/Hammersbeck, die sich aber trotz einer 19:29-Pleite beim Vierten TV Lilienthal zumindest in der ersten Hälfte teuer verkaufte.

SV Grambke-Oslebshausen III – SG Findorff 24:26 (12:13): Trotz der knappen Schlappe war Simon Belis nicht zufrieden mit der Leistung seiner Formation: „Wir haben gegen Findorff nicht annähernd an unsere letzten Leistungen anschließen können. Das ist umso ärgerlicher, weil wir eigentlich die Partie bis zum Schluss trotz dessen ausgeglichen gestalten konnten.“ Das 17:17 nach 38 Minuten war dann aber auch schon der letzte Gleichstand. „Nach zwei unnötigen Zeitstrafen konnte Findorff erstmals mit drei Toren davonziehen und ließ uns dann auch keine Chance mehr“, berichtete Belis.

Dennis Siuts habe trotz einer schweren Schulterverletzung eine gute Partie abgeliefert und traf auch gleich sechsmal aus ungewohnter Position auf Rechtsaußen. „Christian Michael, der leider privat verhindert war, hätte uns vielleicht entscheidend weiterhelfen können, da wir im Rückraum die ganze Last auf den Schultern von Sebastian Dunker abgeladen haben, der immer wieder per Manndeckung ausgeschaltet wurde“, sagte Simon Belis. Sven Pahler brachte die Heimformation 54 Sekunden vor dem Ende noch einmal auf 24:25 heran. Doch dann machte der Gast alles klar.

SV Grambke-Oslebshausen III: Logemann, Walther; Koza (1), Dietze, Pahler (3), Götz (1), Belis, Dunker (7), Siuts (6/1), Beckmann (6/4).

TV Lilienthal – HSG Vegesack/Hammersbeck 29:19 (13:10): Julius Schiewe schloss eine tolle Kombination über sämtliche Vegesacker Spieler frei vom Kreis zum 1:0 für den Gast ab. Zwar ging Lilienthal in der Folgezeit mit 3:1 in Front. Doch die HVH blieb dran und hielt weiter mit. Ihr durchdachtes, laufintensives Angriffsspiel mit vielen Positionswechseln ließ nicht erkennen, wer hier der favorisierte Vierte und wer der Außenseiter aus dem Tabellenkeller war. Den Gleichstand zum 7:7 markierte André Röse. Eine Überraschung lag in der Luft. Nach 20 Minuten netzte der mit insgesamt fünf Treffern erfolgreichste HVH-Werfer Yannik Woelke sogar zum 8:7 ein.

Lilienthals Trainer Benedikt Wendler nutzte dann eine anschließende Auszeit der Gäste zu den passenden Worten, die nötig waren, um sein Team wach zu rütteln. In der Folge überrumpelten die Gastgeber den Aufsteiger förmlich und wendeten das Blatt mit einem 5:0-Lauf zum 12:8. Mit einem gehaltenen Siebenmeter hielt Vegesacks Keeper Jan Schulz das Resultat bis zum Pausentee in Grenzen. Nach dem Wiederanpfiff zog das Heimteam vorentscheidend auf 17:10 davon. Die Grün-Schwarzen mühten sich redlich, fanden aber keine Wege durch die 6:0-Deckung der Gastgeber.

HSG Vegesack/Hammersbeck: Preuß, Schulz, Springer; Arfmann-Knübel (2/1), Gramberg (3/1), Lisson, Nareyka (4), Przygoda (1), Röse (3), Schiewe (1), Woelke (5).

SV Hemelingen – HSG Schwanewede/Neuenkirchen III 34:18 (13:5): „Wir kamen überhaupt nicht richtig ins Spiel. Viele Fehlwürfe und Ballverluste haben zur Niederlage geführt“, bilanzierte HSG-Spielertrainer René Tants. Es habe einfach die Routine der jungen Leute gefehlt.

„Um in der Bremenliga zu bestehen, muss man dranbleiben, um das Ziel Klassenerhalt zu erzielen“, gab Tants zu bedenken. Er beklagte zudem auch immer noch viele angeschlagene und verletzte Spieler in seinen Reihen. Ehe sich die „Schwäne“ versahen, lagen sie auch bereits mit 0:3 im Hintertreffen. René Tants verringerte den Abstand dann mit zwei Toren auf 2:4. In der Folgezeit gestalteten die Gäste die Angelegenheit auch ausgeglichener.

Doch dann eilten die Hausherren von einem 8:5 mit fünf Treffern am Stück bereits vorentscheidend auf 13:5 davon. Wer gedacht hatte, dass den Mannen um Malte Dörjes die Pause guttun würde, sah sich dann schnell getäuscht. Die Hemelinger bauten ihren Vorsprung nach 40 Minuten sogar auf 20:6 aus. In der Schlussphase hatten die Schwaneweder auch kaum etwas nachzusetzen, selbst wenn es vorne dann etwas besser klappte.

HSG Schwanewede/Neuenkirchen III: Voller; Schäfer (1), Garstka (1), Siemer (2), Ohlandt (2), Tants (6), Dörjes, Eggers, Hütten (1), Evers (5).