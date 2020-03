Der Leuchtenburger Frederik Wunram spielt Golf bereits seit zwölf Jahren. (WK)

Mittwoch, 18. März: Um 6.30 Uhr klingelt mein Wecker. Leicht verschlafen checke ich die Mails der Universität. Ich möchte schließlich wissen, ob es neue Informationen bezüglich des Coronavirus gibt. Derzeit steht die Uni kopf. Und keiner weiß so wirklich, wie es weitergehen soll. Da es nichts Neues gibt, frühstücke ich und bereite mir mein Mittagessen vor, da die Uni-Mensa so wie alles auf dem Campus geschlossen ist. Selbst das Juridicum, die Bücherei der Juristen, hat die Tore bis auf Weiteres geschlossen. Es ist eine ziemlich blöde Situation, da ich gerade eine Hausarbeit im Erbrecht schreiben muss. Auf der Suche nach einem leeren Raum, in dem ich meinen heutigen Arbeitsplatz einrichten kann, komme ich mir vor wie in einem Horrorfilm. Leere Gänge, Totenstille und überall Warnhinweise. Da wir Mindestabstände zu anderen Studenten einhalten müssen, arbeite ich bis 15 Uhr alleine in einem Seminarraum. Es ist ein wirklich komisches Gefühl, wenn man bedenkt, wie lebendig es normalerweise auf dem Campus zugeht. Ich mache mich auf den Weg zum Frische-Zentrum in die Überseestadt, um bei Mios ein paar Besorgungen für das Geschäft meiner Eltern, Heike und Timo Wunram, zu machen. Hier ist die Lage ähnlich wie in den Supermärkten. Es gibt teilweise leere Regale und ratlose Gesichter. Immerhin kann ich noch Toilettenpapier ergattern. Ich liefere die Einkäufe bei meinen Eltern ab und fahre nach Hause. Jetzt wäre ich ins Fitnessstudio gegangen. Dies hat allerdings leider ab heute vorläufig geschlossen.

Donnerstag, 19. März: Der Tag startet am heimischen Schreibtisch, denn ich habe ein paar organisatorische Dinge zu erledigen. Aufgrund des Coronavirus wurde der Spiel- und Trainingsbetrieb auf Anordnung der Regierung bei uns im Golfclub vorübergehend eingestellt. Als leidenschaftlicher Spieler trifft mich diese Einschränkung natürlich sehr, denn ich verbringe sehr viel Zeit auf unserer schönen Anlage. Sowohl unsere große Trainingsanlage als auch der wunderschöne Platz laden zum Zeitvertreib ein. Es ist immer etwas los bei uns. Leider muss ich zusammen mit unserem Mannschaftstrainer Bill Griffiths die kommenden Trainingseinheiten aufgrund der aktuellen Situation absagen. Aber die Gesundheit geht vor. Zwar gehören die Spieler der ersten Herrenmannschaft nicht zur sogenannten Risikogruppe, aber Solidarität wird bei uns im Club großgeschrieben. In Zeiten wie diesen heißt es, alle für einen und einer für alle. Normalerweise findet unser Mannschaftstraining in etwa alle zwei Wochen statt, wobei wir uns zusammen mit dem Trainer auf die Saison 2021 vorbereiten. Wir haben uns nach einem Abstieg aus der Landesliga ein Jahr Auszeit von der Deutschen Golf-Liga (DGL) genommen, um 2021 das Ziel des Wiederaufstiegs perfekt zu machen. Zum Ausgleich des Tages am Schreibtisch gehe ich noch eine Runde Joggen. Ich bin zwar kein Freund von Ausdauertraining. Aber es bleibt mir derzeit nichts anderes übrig.

Freitag, 20. März: Erneut checke ich nach dem Aufstehen meine Mails. Und es kommt, wie es kommen musste: Die Uni ist für uns erst einmal tabu. Es handelt sich dabei um eine Entscheidung, die absolut nachvollziehbar ist, auch wenn die Situation der Studierenden mit Blick auf Hausarbeiten und Co. nur noch komplizierter wird. Zusammen mit meinem Cousin und meinem Onkel fahre ich am frühen Morgen nach Frankfurt, um das neue Auto meines Cousins abzuholen. Die Straßen sind vergleichsweise leer. Selbst die neuralgischen Stellen können wir ganz ohne Staus passieren. Auf der Fahrt hören wir „Der Nobelpreis“ von Andreas Eschbach. Es ist ein wirklich spannendes Buch. Der KIA Optima steht dann bereits glänzend in der Sonne und wartet auf seinen neuen Eigentümer.

Sonnabend, 21. März: Mein Frühstück besteht zurzeit stets aus rund 500 Gramm Magerquark, Chiasamen, Haferflocken und Whey. Nebenbei lese ich die Whatsapp-Nachrichten aus unserer „Golf&Fun-Gruppe“, einer Gruppe, die von unserem Mitglied Anja Höltig ins Leben gerufen wurde. Sie betreut die Neumitglieder unseres Clubs. Wegen des schönen Wetters gehe ich in den Garten, um ein paar der Übungen auszuprobieren, die in der Whatsapp-Gruppe für zu Hause gepostet wurden. Dabei wird mir wieder klar, wie viel Spaß mir Golf doch macht und wie dankbar ich meinen Großeltern Hermann und Bärbel Wunram dafür bin, dass sie mich damals zum Golfen gebracht haben. Besonders das Jugendtraining machte mir damals wie heute viel Spaß. Dieter Henze, unser Jugendwart, kümmert sich enorm um den Nachwuchs und ermöglicht es der Jugend, an zahlreichen Turnieren teilzunehmen. Nach rund einer Stunde wird es mir an der frischen Luft zu kalt, sodass ich mich um den Haushalt kümmere und ein bisschen Frühjahrsputz mache. Es handelt sich nicht um meine liebste Beschäftigung. Aber es ist immer noch besser, als Langeweile aufkommen zu lassen. Zum Abendessen gibt es bei mir gebackene Shrimps mit einer Weißweinsauce und Bandnudeln.

Sonntag, 22. März: Meinen Tag starte ich mit einem ausgedehnten Spaziergang. Dabei höre ich mir Folgen des Podcasts „Zehn Minuten Jura“ von Frank Hofmann an. Dadurch motiviert, setze ich mich gleich nach dem Frühstück an meinen Schreibtisch und schnappe mir mein Lehrbuch zum allgemeinen Teil des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB). Es ist ein Studium gegen das Vergessen, bei dem man immer am Ball bleiben muss. Am Nachmittag erreicht mich die Meldung, dass Angela Merkel zusammen mit den Regierungschefs der Länder ein umfangreiches Kontaktverbot aufgestellt hat. Ich frage mich nun, ob die Leute endlich zur Vernunft kommen werden. Dass Treffen von mehr als zwei Personen untersagt werden, stellt für mich nur die Vorstufe zur Ausgangssperre dar. Ohne eine solche Ausgangssperre können wir immerhin noch raus, um Sport zu betreiben. Ich bin aber schon der Meinung, dass Sport letztlich wichtig für unser Immunsystem ist und die Menschen ohne diesen nur noch anfälliger für Krankheiten werden.

Montag, 23. März: Da mein Opa mich vor einiger Zeit gebeten hatte, mal die Garage, insbesondere den Teil, den ich mit Golfbags, Kisten mit alten Krimskrams und den Überbleibseln von vergangenen Feiern zugestellt habe, aufzuräumen, steht dies als TOP eins auf meiner Tagesplanung. Mir kommt auch die Idee, dass ich meine Schläger mal wieder putzen könnte, denn am vergangenen Wochenende war ich zusammen mit Jonas Spelbrink, einem Freund und Mannschaftsspieler, im GC Syke zu Gast. Und über den Winter hat sich ohnehin etwas Dreck angesammelt. Am Nachmittag setze ich mich an den Schreibtisch, um ein Event bei uns im Club abzusagen. Zusammen mit der schwedischen Destillerie Mackmyra und dem Geschäft meiner Eltern, das deren Spirituosen vertreibt, wollte ich Anfang Mai ein Whisky-Tasting veranstalten. Auch hier macht uns Corona einen Strich durch die Rechnung.

Dienstag, 24. März: Ich helfe heute meinen Eltern im Geschäft. Sie betreiben das Spielwarengeschäft Döscher, das sie einst von meinem Großvater Heino Döscher übernommen hatten. Vorher stöbere ich noch ein wenig durch Instagram. Es ist faszinierend, wie viel Inhalt zurzeit gepostet wird und wie jeder Einzelne mit der aktuellen Situation umgeht. Viele bieten anderen ihre Hilfe an. Manche zeigen auch, wie sie ihr Home-Work-out gestalten, oder was sie sonst so gegen die Langeweile tun. Die Generation Z hat halt ihren ganz eigenen Weg, mit der Situation klarzukommen und den Alltag zu gestalten. Das ist auch gut so. Im Laden ist deutlich weniger zu tun als sonst. Wir haben aktuell die Regelung, dass immer nur drei Kunden gleichzeitig als Vorbeugemaßnahme gegen die Verbreitung des Virus im Geschäft sein sollen. Ich stelle aber fest, dass einige Kunden das große Schild mit der Information, das vor der Tür mitten im Weg steht, gekonnt ignorieren, und teilweise an wartenden Kunden vorbeilaufen. Andere wiederum warten ganz gelassen vor dem Schild oder schauen rein und fragen, ob sie eintreten dürfen. Die Abendsonne über den leeren Feldern beim Joggen hat dann anschließend etwas ganz Beruhigendes und lässt mich die verrückte Zeit für einen Augenblick vergessen. KH

Zur Person

Frederik Wunram (21)

ist Mannschaftsführer der ersten Herren- und Clubmannschaft des Golfclubs (GC) Bremer Schweiz. Der Single wohnt in Leuchtenburg und studiert Rechtswissenschaften an der Universität Bremen. Golf spielt Wunram bereits seit zwölf Jahren.