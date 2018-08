Blumenthals Mittelfeldspezialist Jan-Luca Warm muss gegen den Tabellennachbarn OSC Bremerhaven aufgrund einer Leistenverletzung passen. (Christian Kosak)

Blumenthal. Bremen-Nord trifft auf Bremerhaven – lautet die Konstellation. Am fünften Spieltag in der Fußball-Bremen-Liga erwartet der Blumenthaler SV an diesem Sonnabend um 15 Uhr das Tabellenschlusslicht OSC Bremerhaven, während die SG Aumund-Vegesack am Sonntag um 15.30 Uhr beim starken Aufsteiger SFL Bremerhaven antreten muss.

Blumenthaler SV – OSC Bremerhaven: Beim ESC Geestemünde sind den jungen Spielern des Blumenthaler SV in der vergangenen Woche Grenzen aufgezeigt worden. Vor allem der körperbetonte Einsatz der Seestädter, die sich deutlich mit 4:1 durchsetzten, habe seiner Mannschaft nicht behagt, blickt Trainer Denis Spitzer zurück. Mit anderen Worten: Im rauen Herren-Klima der Bremen-Liga verlieren die vielen ehemaligen A-Junioren der Burgwall-Elf ihre Unbekümmertheit.

Denis Spitzer spricht von einem Entwicklungsprozess, den seine jungen Akteure durchlaufen. Sie müssten lernen, dass spielerisch erzielte Erfolge in der A-Jugend-Regionalliga keine Gewähr für Überlegenheit in der Bremen-Liga der Herren bieten.

Unter diesem Blickwinkel betrachtet, könnte der OSC Bremerhaven gerade zum richtigen Zeitpunkt seine Visitenkarte in Blumenthal abgeben. Auch die „Olympischen“ müssen etliche Nachwuchskräfte integrieren und noch Lehrgeld bezahlen. Sie haben erst einen Pluspunkt auf dem Konto.

Aber davon dürfe man sich nicht täuschen lassen, warnt Spitzer. Der OSC Bremerhaven ist für ihn, wie in den vergangenen Jahren auch, eine „Wundertüte“. Und weil die Tabelle nicht lügt, steht der Blumenthaler SV bereits früh in der Saison unter Druck. Bei einer weiteren Niederlage im eigenen Stadion würde man zunächst in den Niederungen der Bremen-Liga verbleiben.

Große Hoffnungen

Große Hoffnungen setzen die Nordbremer auf ihre Neuerwerbung Ali Achour, der zuletzt für den TB Uphusen auflief und für den niedersächsischen Oberligisten 42 Spiele absolvierte. Doch noch hat der 20-jährige Offensivspieler Trainingsrückstand – er soll an diesem Sonnabend erst einmal auf der Ersatzbank Platz nehmen. Verzichten muss Spitzer zudem auf seine Mittelfeldspezialisten Jan-Luca Warm (Leistenverletzung) und Mola Khan (Syndesmosebandgerissen).

SFL Bremerhaven – SG Aumund-Vegesack: Nach der unverhofften 1:2-Niederlage gegen den SC Borgfeld bekommt es die SG Aumund-Vegesack am Sonntag erneut mit einem Liga-Neuling zu tun. Und beim SFL Bremerhaven (SFL steht für Sport, Freizeit Leherheide) dürfte die Aufgabe für die Mannschaft von Trainer Björn Krämer nicht leichter sein. Daraus macht Krämer auch kein Hehl, der die Seestädter als eingespieltes Team respektiert, das ebenso wie die SAV zwei Begegnungen gewonnen und zwei verloren hat. Der Verlierer könnte am Sonntag vorerst in die untere Tabellenhälfte abrutschen.

Auf dem Rasenplatz am Mecklenburger Weg in Leherheide erwartet der Vegesacker Coach allerdings, dass seine Mannschaft von Beginn an in die Spur findet und nicht wieder wie gegen Borgfeld einem Rückstand hinterherlaufen muss. Allerdings hat ihm die Aufholjagd seines Teams in der zweiten Halbzeit auch ein „gutes Gefühl gegeben“. Da habe die Mannschaft ungemein schnell und druckvoll agiert und dem Gegner wenig erlaubt. Krämer zeigte sich auch nach dem Abpfiff trotz der Enttäuschung über die Niederlage mit dem Spielaufbau und den langen Ballbesitzphasen in der zweiten Halbzeit hoch zufrieden.

Dass die Vegesacker einen sehr ausgeglichenen Kader besitzen, zeigt sich auch immer dann, wenn ausgewechselt wird. Bislang, so Björn Krämer, habe es danach keinen Leistungsabfall gegeben. Dennoch hat ihm in den vergangenen Wochen Andreas Radke wegen Verletzung im zentralen Mittelfeld gefehlt. Der Mannschaftskapitän sei der Lenker und Denker im Team und könne in Bremerhaven eventuell wieder zum Einsatz kommen. Damit ist indes bei Elias Steege im Mittelfeld vorerst nicht zu rechnen. Der 22-Jährige kuriert einen Kreuzbandriss aus.