„Der große Hallenkomplex, der mit seiner Geräumigkeit und großzügigen Deckenhöhe optimale Wettkampfbedingungen bot, stand eine Woche lang komplett im Zeichen der Rhythmischen Sportgymnastik“, berichtete Bezirks-Kampfrichterwartin Laura Eggers. Den Anfang machten die Einzelgymnastinnen bei den Juniorinnen (JWK). Auf drei Flächen, mit Stellwänden voneinander getrennt, trugen sie ihren Dreikampf aus. Hier konnte Leandra Ahlers von der SG Platjenwerbe im 213-köpfigen Starterfeld mit Rang 95 das beste Ergebnis erzielen. Natalie Prütz vom SV Grün-Weiß Beckedorf war die einzige Osterholzer Starterin in der Freien Wettkampfklasse (FWK) und ­erturnte sich den 37. Platz unter 117 Starterinnen.

Besonders interessant wurde es dann beim Wettkampf der Gruppen, wo der Turnbezirk Osterholz traditionsgemäß stark vertreten ist. Ziel ist es hier, sich nach Möglichkeit mit einer Platzierung vor Platz zwölf in den zweiten Durchgang und bestenfalls sogar ins ­Finale der besten acht zu turnen. Im Wettkampf der JWK verpasste die Keulen­gruppe der SG Platjenwerbe als 13. haarscharf mit weniger als 0,10 Punkten Rückstand den zweiten Durchgang. Der TV Schwanewede belegte Platz 17. In der FWK starteten aus den Vereinen Schwanewede, Platjenwerbe und Beckedorf jeweils gleich zwei Teams. Hier erturnte sich die SG Platjenwerbe I Rang 24, das zweite Team kam auf Rang 39. Die Schwanewederinnen belegten die ­Ränge 29 (Team II) und 32 (Team I). Die Gruppe SV Grün-Weiß Beckedorf II war mit Platz 20 sehr zufrieden.

Die FWK-Gruppe I des SV Beckedorf ­hatte einen langen Wettkampftag mit einer über fünfstündigen Pause zwischen Einturnen und Auftritt. Die lange Wartezeit machte sich schließlich bemerkbar, denn kleinere Fehler und ein großer Verlust schlichen sich in die Übung ein. Als Fünfte ging es in Durchgang Nummer zwei, dort wurde die Leistung mit einem fast perfekten Durchgang ohne Verluste sowie mit viel Ausdruck noch einmal bestätigt.

Am Finaltag startete die FWK I des SV Grün-Weiß Beckedorf am frühen Morgen als achte Gruppe. Die kurze Nacht nach dem vorherigen Wettkampftag machte sich bei fast allen Finalteilnehmern bemerkbar, so konnte das Team nicht mehr die Leistung vom Vortag abrufen. Es gab zwar keine Verluste, allerdings waren ein paar Wechsel nicht optimal geworfen, und die Gymnastinnen haben nicht so ausdrucksstark geturnt. Trotzdem bekam der SV Grün-Weiß Beckedorf eine hohe Wertung und konnte sich am Ende über einen hervorragenden vierten Platz von insgesamt 42 teilnehmenden Gruppen freuen.

„Ich bin sehr stolz auf die Leistung meiner Gruppe und bin froh, dass sie einen so konstanten Wettkampf zeigen konnten. Das harte Training in den vergangenen letzten Wochen hat sich definitiv ausgezahlt, denn mit einer solchen Platzierung haben wir vor dem Wettkampf nicht gerechnet“, ­esümierte Laura Eggers in ihrer Funktion als Trainerin der FWK I-Gruppe vom SV Grün-Weiß Beckedorf.