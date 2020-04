Kemal Kök will mit dem Landesligisten SV Türkspor in der kommenden Saison auch öfter im Burgwall-Stadion auflaufen. (Jens Pillnick)

Blumenthal. Kemal Kök ist kein Freund der derzeitigen Hängepartie. Im Gegensatz zu den Verantwortlichen des Bremer Fußball-Verbandes (BFV) plädiert er wegen der Corona-Krise für ein sofortiges Saisonende. Aufsteiger soll es nach seiner Meinung geben, Absteiger nicht. Dieses Szenario würde für alle Beteiligten etwas Klarheit schaffen. Auch für ihn. Der 46-Jährige ist zwar noch ein Unbeteiligter, doch nicht mehr lange. Im Sommer wird er beim Landesligisten SV Türkspor nämlich die Trainernachfolge von Bahadir Klickeser antreten, der sich (wir berichteten) mit dem Vorstand um Erhan Koser nicht auf eine weitere Zusammenarbeit verständigen konnte.

„Wir haben viel überlegt“, gesteht Erhan Koser ein, dass es nicht leicht war, einen geeigneten Nachfolger zu finden. Letztlich lag die Lösung so nahe. Kemal Kök ist schon seit vielen Jahren Mitglied beim SV Türkspor und stand dem Vorstand nach eigener Aussage immer mal wieder beratend zur Seite. Da Kemal Kök zahlreiche Spieler aus dem aktuellen Kader aus seiner Zeit als A-, B- und C-Junioren-Trainer beim Blumenthaler SV kannte, wurde die Idee geboren, ihm die Verantwortung des Landesliga-Teams zu übertragen. Eine Entscheidung, die offenbar von der Mannschaft mitgetragen wird, denn Erhan Koser und Kemal Kök erklären übereinstimmend, dass nahezu alle Leistungsträger bleiben wollen. Lediglich Yasin Chaaban habe laut Koser das Ziel, in der kommenden Saison in der Bremen-Liga zu spielen.

Einem Ziel, von dem der SV Türkspor ja auch aktuell gar nicht so weit entfernt ist. Schließlich liegt das Team von Bahadir Koser als Tabellenfünfter nur zwei Zähler von einem Aufstiegsrang entfernt. Im Falle einer Saisonfortsetzung hätten die Nordbremer also sogar noch die Chance, in die Beletage des BFV aufzusteigen. Aber auch wenn an dieser Stelle Schluss ist, zieht Kemal Kök den Hut vor dem Abschneiden in den bisherigen 19 Partien: „Die sind doch gerade erst von der Bezirksliga aufgestiegen. Eine super Leistung.“ Wenn der Kader einen Tick größer gewesen wäre, hätte der SV Türkspor nach Köks Einschätzung vielleicht die Möglichkeit gehabt, noch höher anzugreifen.

Ganz oben angegriffen hat indes Sinan Alija. Mit 23 Treffern führt er die Torschützenliste der Fußball-Landesliga an und dürfte auch in der nächsten Saison einer der Garanten für erfolgreiche Auftritte des SV Türkspor sein.

Der Blick in die Zukunft stimmt Kemal Kök trotz aller Unwägbarkeiten wegen der Corona-Pandemie jedenfalls zuversichtlich: „Wir kriegen auch noch Neuzugänge und werden eine gute Truppe haben.“ Gerne hätte er sich seiner zukünftigen Mannschaft bereits persönlich vorgestellt, doch das war wegen der Kontaktbeschränkungen bislang nicht möglich. Telefonisch habe er aber natürlich schon mit den Spielern ausgetauscht. Zweifel, ob das ausreicht, um die Basis für ein verlässliches Miteinander aufzubauen, hat der Stahlbauschlosser nicht: „Die Jungs kennen mich, und ich kenne die Jungs.“

Zweifel daran, ob der Schritt in den Herrenbereich nach rund siebenjähriger Trainerpause der richtige ist, hegt Kemal Kök ebenso wenig: „Ich weiß, was ich mache. Ich habe einiges erlebt, habe viel hinter mir. Ich will mein Wissen und meine Kenntnis weitergeben.“ Damit spricht Kemal Kök auf seine Zeiten als hoffnungsvolles Talent an, das bis zur B-Jugend bei Werder Bremen spielte und dort beispielsweise drei Jahre unter Thomas Schaaf trainierte. Von Mirko Votava sowie Wynton Rufer (beim Talenttraining) wurde Kemal Kök ebenfalls ausgebildet.

„Ich hatte nur mittwochs frei. Mir war alles zu viel, ich war noch nicht so weit“, blickt er auf die Zeit zurück, in der er bei Werder Bremen hinschmiss und – wie er heute glaubt – sich seine Fußball-Zukunft „versaute“. Später spielte er dann für den Blumenthaler SV unter Horst Blankenburg in der damaligen Verbandsliga, kurz bei der SG Aumund-Vegesack und dann wieder länger für den Neurönnebecker TV, für den er einst als Mini die Fußballschuhe geschnürt hatte. Als Herrenspieler erlebte er die glorreichen Zeiten des jetzt vor dem Aus stehenden Neurönnebecker TV mit und spielte in der Landesliga.

Auf ein Engagement als Trainer in der Landesliga stellt sich Kemal Kök, dessen Sohn Enes künftig unter seinen Fittichen spielen wird, nun beim SV Türkspor ein. Nur wann, ist die große Frage. Wird die Saison verlängert, dürfte von einer vernünftigen Vorbereitung auf die nächste Serie kaum zu sprechen sein. Und das, wo Kemal Kök den einen oder anderen Stein am Burgwall umdrehen will. Ohne zu diesem frühen Zeitpunkt ins Detail gehen zu wollen, hört sich das so an: „Taktisch wird für die Spieler vieles neu sein. Sie werden wieder etwas Neues erleben mit mir.“

Taktische Veränderungen, die in den Monaten mit guter Witterung zudem einem zweiten Spielort angepasst werden müssen. Denn Kemal Kök lässt anklingen, dass er sich mit dem SV Türkspor keineswegs nur auf Begegnungen auf Kunstrasen beschränken möchte. „Kombinieren, spielen, läuferische Stärke zeigen und Räume nutzen“, das alles will er mit dem SV Türkspor 2020/21 auch auf den Rasen des Burgwall-Stadions bringen. Seinen Spielern verspricht er diesbezüglich Spaß und Spannung bei der Zusammenarbeit, dessen Beginn in den Sternen steht, denn zwischen Abbruch und Verlängerung über die Sommerferien hinaus scheint alles möglich.

Und ganz ruhig ergänzt Kemal Kök vor den geschlossenen Toren des Burgwallstadions: „Spannend – auch für mich.“