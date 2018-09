Knapp war das Endergebnis beim Schnell-Schach-Turnier in der Altersklasse U 10. Dort landete Danny Schmidt vom Schachklub Bremen-Nord mit vier Punkten auf dem achten Rang. LAN (SKBN)

Bremen-Nord. Eine Werbung für das Königliche Spiel ist das Schnell-Schach-Turnier innerhalb der Jugendserie jedes Mal. Auch wenn die Organisatoren vom Schachklub Bremen-Nord zum jüngsten Denksport-Event in der Oberschule Lesum weniger Teilnehmer als erwartet begrüßen konnten, zog Claas Rockmann-Buchterkirche eine positive Bilanz: „Es gab diverse Absagen. Trotzdem war es eine schöne Veranstaltung mit 99 Spielern. Besonders erfreulich war, dass mehr Helfer als in den Jahren zuvor vor Ort waren, und dass unser Veteranen-Turnier inzwischen auch ältere, nicht mehr im Punktspielbetrieb aktive Spieler anlockt“, sagte der erste Jugend-Vorsitzende des SK Bremen-Nord.

In erster Linie ging es in der Aula und in vier Klassenräumen der Oberschule aber um den Schachsport-Nachwuchs. Der bewies sich in sieben Altersklassen über sieben Runden. Jeweils 20 Minuten Bedenkzeit pro Partie standen den Kontrahenten zur Verfügung. „Normalerweise spielen die Kleinen schneller als die Großen. Deshalb war es sehr erfreulich, dass in der mit 17 Teilnehmern am stärksten besetzten U9-Konkurrenz sehr lange gespielt wurde. Viele erfahrene Nachwuchstalente nutzten ihre Zeit gut“, erklärte Claas Rockmann-Buchterkirche.

Auch die Vereinslosen oder Kinder aus etlichen Schul-AG's sowie der Kita Flintacker stellten sich entschlossen dem Vergleich. Lange still zu sitzen und sich an das Wettkampf-Prozedere zu halten, war besonders für die Jüngsten eine große Herausforderung. Zum ersten Mal dabei war Thoren Izydor aus Bockhorn, der erst seit fünf Wochen Schach spielt. „Das Turnier hat mir Spaß gemacht, aber ich bin traurig, weil ich Letzter geworden bin“, bedauerte der Sechsjährige. Sein Bruder Liam, der schon im vergangenen Jahr an der Jugendserie teilgenommen hatte, findet Schach richtig cool. „Dabei kann ich mich konzentrieren und nachdenken“, verriet er. Er wurde Vorletzter in der stark besetzten U9.

Auf große Konkurrenz stießen die Lokal-Matadoren in allen Altersklassen. Schachbegeisterte aus der Hansestadt und dem Bremer Umland sowie aus dem Raum Hannover, Hamburg und Braunschweig waren zur 216. Runde der Jugendserie angereist. „Unsere Teilnehmer sind überwiegend in den Mittelfeldern der einzelnen Klassen gelandet“, berichtete Rockmann-Buchterkirche.

Nur dessen Söhne standen am Ende ganz oben auf der Siegerliste: Enno Rockmann in der U 14, Jan-Okke Rockmann in der U 16. Da ihre Altersklassen nur schwach besetzt waren, zogen sie die Figuren in zusammengelegten Konkurrenzen. Und dabei sprang für beide jeweils Platz zwei heraus.

Für eine Überraschung sorgte der Gewinner des U 16-/Veteranen-Turniers: Der vereinslose Khaled Bagh von der Jacobs University war in der hiesigen Schach-Gemeinde bislang ein unbeschriebenes Blatt und sicherte sich ungeschlagen den Sieg. Gegen ihn zog in Runde zwei auch der Führende der U16-Jugendserie, Jan-Okke Rockmann vom Schachklub Bremen-Nord, den Kürzeren. Enno Rockmann musste sich im U 12-/U 14-Turnier dem hervorragend aufgelegten Max Weidenhöfer beugen. Der U 12-Spieler vom TuS Varrel behielt in Lesum ebenfalls eine weiße Weste.

Mehr Jungen und Mädchen für das Schach spielen im Verein zu begeistern, haben sich die Verantwortlichen des SK Bremen-Nord vorgenommen. Neben dem Turnier innerhalb der Jugendserie startet der Klub am 26. Oktober mit der „Schacharena“.

Dazu sind Schüler und Schülerinnen eingeladen, die sich durch sogenannte Arena-Level (Arenasystem von Christian Goldschmidt) spielen und so auf gleichstarke Gegner treffen. Kinder und Jugendliche treffen sich dazu künftig jeden vierten Freitag im Monat ab 17 Uhr in der DRK-Begegnungsstätte (Meinert-Löffler-Straße 15). „Eine Vereinszugehörigkeit ist nicht notwendig. Interessierte sollten lediglich die Regeln des Schachs beherrschen“, sagte Claas Rockmann-Buchterkirche vor dem Start der Aktion.

Weitere Informationen

Siegerliste 216. Jugendserie: U 7: Kaiwen Wang (Hamburger SK), U 8: Jonas Bangert (Braunschweiger SK), U 9: Tim Sauer (Schachzentrum Bemerode), U 10: Tobias Strübel (Schachzentrum Bemerode), U 11: Rober Prieb (SK Blauer Springer Paderborn), U 12: Max Weidenhöfer (TuS Varrel), U 14: Enno Rockmann (SK Bremen-Nord), U 16: Jan-Okke Rockmann (SK Bremen-Nord), Veteranen-Turnier: Khaled Bagh (vereinslos) LAN