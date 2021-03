Dennis Zäbe (links) und Carsten Herbst setzen ihre Trainertätigkeit beim Fußball-Bezirksligisten TSV Farge-Rekum auch in der Saison 2021/22 fort. (fr)

Farge. Gibt es eine Wertung nach der Hinrunde oder doch noch einen Saisonabbruch im Bremer Amateurfußball? Während über diese Frage weiterhin nur spekuliert werden kann, herrscht Klarheit darüber, wer den Bezirksligisten TSV Farge-Rekum in der Saison 2021/22 trainieren wird. Das Trainertandem wird weiterhin Carsten Herbst/Dennis Zäbe heißen.

Das klingt nicht sonderlich überraschend. Doch es war auch keineswegs eine Selbstverständlichkeit, dass die beiden Coaches und Abteilungsleiter Yasin Lankenau zu diesem Ergebnis gekommen sind. „Eigentlich wollten wir nicht“, sagt Carsten Herbst, der sich nun aber über Unterstützung im Umfeld der Mannschaft freut und damit auch auf die neue Saison: „Denn wer weiß, ob wir diese Saison überhaupt noch spielen.“ So wird Marc Flieshardt künftig die sozialen Medien bedienen und Mike Bauer als Stadionsprecher fungieren.

Dennis Zäbe, der seit der C-Jugend für die TSV Farge-Rekum aufläuft und nahtlos zudem in die Trainerfunktion hineingerutscht ist, hatte eine Auszeit ins Auge gefasst: „Ich habe überlegt, ob ich eine Pause mache und mich mal für ein Jahr zurückziehe.“ Doch diesbezügliche Überlegungen von Carsten Herbst und Dennis Zäbe haben sich mittlerweile zerstreut, sie machen gemeinsam weiter. Dennis Herbst: „Nach dieser Corona-Saison wäre es kein schöner Abgang gewesen.“

Herbst: Gut abgestimmtes Team

Wie sich die TSV Farge-Rekum aus dieser Saison verabschiedet, darf durchaus mit Spannung erwartet werden. Schließlich sind die Farger mit 15 Punkten aus sieben Spielen Tabellenfünfter und weisen nur drei Punkte Rückstand auf die beiden Aufstiegsplätze auf. Hat die TSV Farge-Rekum also noch die Landesliga im Visier, in die sie 2016/17 auf- und 2017/18 gleich wieder abgestiegen war? Von Carsten Herbst kommt zu dieser Thema ein ganz klares Nein. „Wir würden darauf verzichten. Wir haben diese Erfahrung schon gemacht“, sagt der 47-Jährige und begründet den Verzicht für den Fall der Fälle so: „Sonst müssten wir den Kader verändern. Wir haben ein gut abgestimmtes Team und spielen lieber in der Bezirksliga.“

Aus dem derzeitigen Kader haben drei Spieler ihren Abschied nach Saisonende angekündigt, alle anderen hätten laut Carsten Herbst zugesagt. Zusagen, die auch Dennis Zäbe zuversichtlich stimmen und das Produkt der bislang so gut verlaufenen Teilsaison seien. „Wir haben eine recht gute Trainingsbeteiligung, eine gute Kadergröße, der Konkurrenzkampf ist vorhanden und wir hatten Spaß“, erläutert Zäbe, der sich über ein gutes Feedback aus dem Spielerkreis freut.

Die drei Spieler, die die TSV Farge-Rekum nach derzeitigem Stand verlassen werden, sind der in die Ü32 wechselnde Sebastian Heese, der vor einem USA-Aufenthalt stehende Jonathan Schäfer sowie der beruflich nach Rostock gehende Marvin Mertens. Drei Kaderplätze, die natürlich gerne neu vergeben werden sollen.

„Nach gezielten Verstärkungen suchen wir schon“, sagt Dennis Zäbe, der nicht auf seiner Rolle als spielender Trainer besteht: „Wenn genügend Spieler da sind, habe ich kein Problem damit, draußen zu stehen.“ Ein Zugang, der bestens bekannt ist, steht übrigens bereits fest. Torhüter Jeromè Schröder, der einen sportlichen Ausflug zum FC Hansa Schwanewede unternommen hat, kehrt im Sommer an seine langjährige Wirkungsstätte zurück.

Das übereinstimmende Nein von Carsten Herbst und Dennis Zäbe zur Landesliga in der kommenden Saison ist allerdings nicht für alle Zeiten in Stein gemeißelt. Dennis Zäbe: „Aktuell sehen wir uns in der Bezirksliga. Aber das ändert sich vielleicht irgendwann mal, wenn aus der Jugend etwas hochkommt und wir eine ambitioniertere Planung machen können.“