Bremen-Nord. Die Stimmen nach einem Saisonabbruch im Bremer Fußball-Verband mehren sich. Es gibt weiterhin keinen Zeitpunkt, an dem das Warten ein Ende haben soll. Und das Warten darauf, dass die Corona-Pandemie eine Fortsetzung des Spielbetriebs zulässt, macht mürbe. Ob am Telefon, in der Schlange vor dem Bäcker, im Supermarkt oder im Gespräch auf dem Wochenmarkt: Spieler, Trainer und Funktionäre sprechen sich immer deutlicher für einen Schlussstrich aus. Den betrachten auch Steffen Dieckermann und Björn Krämer, die Trainer der beiden Nordbremer Bremen-Ligisten Blumenthaler SV und SG Aumund-Vegesack, als die richtige Maßnahme.

Steffen Dieckermann plädiert klipp und klar dafür, den Beispielen der Verbände aus Hamburg und Schleswig-Holstein zu folgen und die Saison abzubrechen. Und er vertritt dabei die Auffassung, dass die Situation keinen Raum für Vereinsinteressen lässt. „Jeder, der in die Saison gegangen ist, wusste, dass es so kommen kann“, argumentiert er und ergänzt: „Ob einer ein Tor mehr oder weniger hat, ist egal.“ Damit spricht er den Titelkampf in der Bremen-Liga an, in dem Brinkum einen Treffer mehr erzielt hat als der Bremer SV und bei einem Abbruch in die Regionalliga-Relegation gehen würde. „Wer dieses Jahr von unfair spricht, dem kann man nicht helfen“, zeigt sich Dieckermann von derartigen Diskussionen genervt und bezeichnet sie als Ausdruck der „Ich-ich-ich-Gesellschaft“.

Dass er auch aus einem anderen Grund „super genervt“ ist, verschweigt er nicht. Denn eigentlich befinden sich die Trainer im März eher am Ende ihrer Kaderplanung. Einer Planung, zu der es eben auch gehöre, sich Spieler in Aktion anzuschauen und nicht nur Informationen über sie zusammenzutragen. So hatte Dieckermann seinen Blick eigentlich ins niedersächsische Umland werfen und dort nach möglichen Zugängen Ausschau halten wollen. Eine Möglichkeit, die zumindest theoretisch noch besteht, denn der Niedersächsische Fußballverband hat eine Saisonverlängerung bis zum 21. Juli ermöglicht. Ein Aufschub, den sich Dieckermann für Bremen nicht wünscht. „Brecht das Ding ab. Keine Aufsteiger, keine Absteiger“, heißt seine Devise. Auch ins Auge gefasste Schnelltests vor jedem Training und jedem Spiel betrachtet der BSV-Coach nicht als etwaige Heilsbringer: „50 bis 70 Euro an Kosten für jedes Training, das kann sich nicht jeder leisten.“

Auch wenn die Kaderplanung anders abläuft als vorgesehen, recht weit fortgeschritten ist sie – zumindest was die Bordmittel betrifft – schon. Aus dem jetzigen Kader würden von Spielern, die er halten wolle, nur noch zwei Zusagen fehlen. Und auch in den Gesprächen mit den U19-Talenten sei er schon weit fortgeschritten. Falls es doch noch zum Re-Start kommen sollte, sieht Steffen Dieckermann seinen Kader weiterhin gut gewappnet, schließlich würde seit Oktober durchlaufend dreimal wöchentlich Online-Training stattfinden. Dem Gefühl, dass sich der eine oder andere vom Fußball entferne, würde er in seinem Team bislang erfolgreich entgegenwirken: „Ich lasse keinen aus der Schlinge.“

Die Schlinge gelockert hat gerade Bremen-Liga-Trainerkollege Björn Krämer von der SG Aumund-Vegesack. Er hat seinen Schützlingen bis nach Ostern freigegeben. Eine Pause, die als Belohnung dafür zu betrachten ist, dass die Spieler bei den verschiedenen Formaten (Online-Meeting, Online-Training und Laufeinheiten) so gut mitgezogen haben. „Gerade im Februar haben wir extrem viel gemacht. Die Mannschaft hatte Bewegungsdrang“, berichtet Björn Krämer, der mit zwei Challenges für Wettkampfcharakter gesorgt hat. „Aber das Training auf dem Platz lässt sich nicht nur ansatzweise ersetzen“, stellt der SAV-Trainer klar.

Klarheit wünscht er sich mittlerweile auch in Sachen Spielbetrieb. „Nach dem jetzigen Stand macht es keinen Sinn, weiterhin auf die Fortsetzung der Saison zu hoffen. Jetzt braucht man echt mal Klartext“, sagt der 39-Jährige, der ja bekanntlich auch in der kommenden Saison auf dem Trainerstuhl der SAV sitzen wird. Mit der Vorgehensweise bis hierher ist er allerdings einverstanden: „In Bremen haben wir kurze Wege. Ich finde es gut, dass der Verband nicht so schnell gehandelt hat, wie einige andere. Den Grundgedanken, länger abzuwarten, finde ich okay.“ Dass eine Teststrategie für eine kurzfristige Lösung sorgen kann, sieht er nicht. Sie wirft seiner Meinung nach einfach zu viele Fragezeichen auf: „Wer soll getestet werden, wo, wann und wie oft.“

Zur Sache

Stand der personellen Planungen bei der SAV und beim Blumenthaler SV

Als Neuzugänge beim BSV sind der 19-jährige Außenbahnspieler Eren Kaya vom Bremer SV sowie der gleichaltrige Franzose Jakob Emmanuel Kroba Amon, den Trainer Steffen Dieckermann auf der Sechs oder in der Innenverteidigung sieht, fix. Von seinen Wunschspielern aus dem jetzigen Kader, ließ Dieckermann verlauten, fehlen nur noch die Zusagen von zwei Akteuren. Dass einige Talente von den eigenen A-Junioren zum Bremen-Liga-Team stoßen, ist fest eingeplant.

Die SAV hat bereits bekannt gegeben, dass mit Leon Föge, Alexander Klatt, Kaan Demirel und Williams Lewisgton Noukpetor vier Talente von den A-Junioren des JFV Bremen zum Herrenkader stoßen. Wegen eines nicht zustande gekommenen Auslandsaufenthaltes steht zudem Jan Gerdes (SAV II) zur Verfügung und auch der Youngster Jonathan Theme aus dem eigenen Lager soll herausgeführt werden. Die Liste der Spieler aus dem jetzigen Kader, die sich mit Björn Krämer auf eine weitere Zusammenarbeit verständigt haben, ist lang: Jan Niklas Dähne, Manuel Broekmann, Christian Böhmer, Marius Bosse, Mehmet Polat, Bashkim Toski, Fahrudin Ramic, Marcel Burkewicz, Alexander Schlobohm, Abdullah Basdas, Dennis Tesch, Lokman Abdi, Enes Sarikaya, Ali Dag, Mola Lamine Khan, Christian Kollek und Nils Husmann (Standby). Neu im Trainerstab bei der SAV ist neben Nick Enghardt (Co-Trainer) auch Holger Meyer (SC Borgfeld), der als Torwarttrainer fungieren wird. PJ