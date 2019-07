Die Blumenthaler Fußball-Frauen, hier mit Sandra Maskow (am Ball - rechts, im Pokalspiel gegen OSC Bremerhaven) können auf einen sehr gutbesetzten Kader bauen. (Christian Kosak)

Blumenthal. „Nachdem es in den vergangenen Jahren häufiger mal hoch und runter gegangen war, möchten wir nun gerne in der Verbandsliga bleiben“, erklärt Blumenthals Vorsitzender Peter Moussalli.

Die Blau-Roten haben für die kommende Saison mit Antonia Dettmering, Johanna Grote, Alina Grundmann, Lena Hauk, Melina Lutzke, Svenja Möller und Lilly Spieker bereits sieben Neuzugänge für Abwehr, Mittelfeld und Sturm verzeichnet, die allesamt von den B-Juniorinnen des TSV Lesum-Burgdamm kommen. „Das passt gut zu unserer geplanten Verjüngung der Mannschaft. Die Spielerinnen haben auch allesamt beim Probetraining einen guten Eindruck hinterlassen“, versichert Moussalli.

Es handele sich aber um eine klassische Win-win-Situation. „Während wir uns verjüngen, bekommen die Spielerinnen eine gute Perspektive in der höchsten Bremer Spielklasse“, sagt der Klubchef. Melina Lutzke und Antonia Grundmann sind erst 15 Jahre alt und dürfen nur mit einer Sondergenehmigung bereits für die Damen auflaufen.

„Weil wir in Blumenthal keine Mädchenmannschaft haben, ist das unter bestimmten Voraussetzungen möglich, die wir aber alle erfüllen werden“, informiert BSV-Trainerin Bettina Dentler, die sich ihre Aufgabe mit der gleichberechtigten Silke Berndt teilt. Von den sieben Neuzugängen seien zwei Akteurinnen besonders talentiert, denen Bettina Dentler den Sprung ins Team auch sehr schnell zutraut. „Wir haben ein paar Mal mit den Lesumer B-Mädchen zusammen trainiert. Dadurch haben diese auch sofort an Selbstbewusstsein gewonnen. Dennoch sollen sie erst einmal behutsam an den Damen-Bereich herangeführt werden“, versichert die 51-Jährige.

Verlassen haben den Aufsteiger hingegen Nicole Dula, Jasmin Fischer, Annika Gläsner und Isatou Joof, die allesamt ihre Karriere unterbrechen beziehungsweise beenden. „Unser Minimalziel ist der Klassenerhalt. Unsere Trainerinnen Bettina Dentler und Silke Berndt trauen ihren Schützlingen jedoch einen Platz im Mittelfeld durchaus zu“, lässt BSV-Torfrau Isabel Berndsen-Traue wissen. Für ganz oben werde es aber nicht reichen. Der Absteiger aus der Regionalliga, TuS Schwachhausen, sowie der Meister BTS Neustadt, der die Relegation zur Regionalliga nicht packte, gelten als Topfavoriten auf den Titel.

„Gegen diese beiden Teams wird es nach wie vor besonders schwierig für uns“, sagt Bettina Dentler. Und dann wären da noch die zweite und dritte Formation der BTS Neustadt sowie der TuS Schwachhausen II, bei denen man nie wisse, wer aus der ersten Mannschaft auflaufe. „In der Regel verhalten sich die Vereine in dieser Hinsicht aber mittlerweile korrekt“, so Dentler.

An der Quantität wird der Klassenerhalt für die Nordbremerinnen wohl nicht scheitern. Der Kader umfasst schließlich 25 Spielerinnen. Da könnte es aber natürlich Ärger mit unzufriedenen Kickerinnen geben. „Ich habe aber alle Spielerinnen extra auf den großen Kader hingewiesen“, betont Bettina Dentler. In der vergangenen Saison sei es ihr aber auch gelungen, jeder Akteurin Spielpraxis zu verschaffen. „Das wird aber in der Verbandsliga natürlich schwieriger“, gibt Dentler zu bedenken. Sie versuche aber, viel mit den Spielerinnen zu reden und diesen die Gründe zu erläutern, wenn sie mal nicht berücksichtigt werden. „Es sollen bei uns auch immer alle zum Zuschauen kommen, auch wenn sie nicht zum Aufgebot für das jeweilige Spiel zählen, weil ihre Fähigkeiten vielleicht nicht zum Gegner passen“, sagt Bettina Dentler. Dies sei auch schon deshalb sehr wichtig, weil es immer mal wieder vorkomme, dass eine Akteurin wegen einer Erkrankung oder Verletzung kurzfristig ausfalle.

Lob von Peter Moussalli

„Mit den Damen läuft es sehr unkompliziert bei uns im Verein. Bettina Dentler und Silke Berndt machen auch einen super Job“, lobte Peter Moussalli den Liga-Neuling. Bettina Dentler würde dem Vorsitzenden auch gerne den Gefallen mit einer kontinuierlichen Teilnahme an der Verbandsliga erfüllen. „Aber der Sprung aus der Landes- in die Verbandsliga ist eben sehr groß“, baut Dentler allzu hohen Erwartungen vor.

Die Blumenthalerinnen starten am Sonntag, 25. August, in die neue Serie – und zwar beim SC Weyhe (Anpfiff 15 Uhr). Am 3. September gastiert der Aufsteiger zudem in der ersten Pokalrunde beim Landesligisten Brinkumer SV. „Bei unserer Damenformation handelt es sich um eine leistungsorientierte Mannschaft. Dementsprechend hoch ist auch deren Stellenwert im Verein“, versichert Peter Moussalli.