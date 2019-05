Lesums Muhammet Özkul (rechts, mit Ball) wehrte sich vergeblich gegen die 1:8-Derbyniederlage gegen den SV Grohn. (Olaf Schnell)

Lesum. Eine perfekte Vorlage hatte im Vorfeld der unmittelbare Tabellennachbar TV Bremen-Walle geliefert. Im heißen Abstiegskampf stand der Gastgeber in der Fußball-Landesliga Bremen gegen den künftigen Bremen-Ligisten SV Hemelingen aber dicht vor einer riesengroßen Überraschung, hatte aber letztlich mit 2:4 das Nachsehen. Der SV Grohn musste also beim Absteiger TSV Lesum-Burgdamm auf dem Heidberg-Sportplatz unbedingt seine Pflichtaufgabe erfüllen, um vor dem Saisonfinale die Waller zu überholen. Das setzten die „Husaren“ vor 90 Zuschauern nach dem denkbar knappen 2:1-Hinspielerfolg letztlich auch in die Tat um.

Nach dem Abpfiff durften die Mannen um den Spielertrainer Jan-Philipp Heine über einen 8:1 (4:0)-Auswärtssieg jubeln. Mit diesem Dreier liegen die Grohner nun vor den Wallern. Jetzt beträgt der Abstand zum Vorletzten zwei Pluspunkte, und die Grohner müssen beim Saisonfinale gegen den Nachbarn SV Lemwerder unbedingt gewinnen, weil sie gegenüber dem TV Bremen-Walle das schlechte Torverhältnis haben – um ganz auf Nummer sicher zu gehen.

Im Vergleich zur 0:20-Klatsche gegen VfL 07 Bremen, als die Akteure um den scheidenden Bayram Özkul nur mit sieben Spielern antraten, konnten die Heidberger in diesem Derby gegen Grohn mit elf Akteuren und dem Ersatzakteur Jan Hinrichs auflaufen, der in der 60. Minute auch noch eine Bewährungsprobe erhielt.

Bereits direkt nach dem Anstoß schnürten die Grohner den Hausherrn dennoch in ihre eigene Hälfte ein und freuten sich so bereits nach drei Minuten über die 1:0-Führung durch Cansin Cetin (Distanzschuss). In der 16. Minute konnte sich auf der linken Seite Zyber Armadhi gegen Lesums Veton Maliqi durchsetzen. So kam das Spielgerät in der Mitte zu Jannis Kurkiewicz, der auf 2:0 erhöhte. Kurkiewicz war auch zum 3:0 erfolgreich (29.). Mit einem tollen Pass von Elvan Öksel von der Mittellinie wurde Omar Fofana bedient, der gekonnt Kurkiewicz einsetzte, weil die Lesumer zu weit aufgerückt waren. Kurz vor dem Halbzeitpfiff netzte auch noch der sehr auffällige Elvan Öksel ein (4:0).

Zehn Minuten nach Wiederanpfiff glänzte Grohns Cansin Cetin mit einem Doppelschlag (50./52.), und den Lesumer Ehrentreffer erzielte in der 60. Minute Tarik Stiefs – nach einem schönen Solo von Muhammet Ökzul. „Bei uns hat es von Anfang an nicht gepasst. Wir hatten uns viel vorgenommen, aber es ist auch schwierig ohne Training in den vergangenen Wochen, plus den angeschlagenen Spielern“, äußerte sich Stiefs. Fünf Minuten später markierte Jannis Kurkiewicz, wie sein Teamkollege Cansin Cetin auch, sein drittes Tor. Für den Schlusspunkt sorgte Zyber Armadhi zehn Minuten vor dem überpünktlichen Abpfiff des Schiedsrichters Daniel Grube, der durchaus ein wenig hätte nachspielen lassen können. Der Grund: Auch in Halbzeit zwei legten die Hausherren viel Laufarbeit an den Tag und mussten sich oft auf dem Platz behandeln lassen. In der 73. Minute schied Lesums Abwehrchef Izzet Bekar mit starken Knieproblemen aus, und so mussten die Gastgeber die Partie mit neun Feldspielern zu Ende bringen. „Für uns waren erst einmal die drei Punkte wichtig. Wir wussten ja auch nicht, mit wie vielen Leuten Lesum spielt. Wir hatten von Beginn die richtige Einstellung. Wichtig ist für uns, dass wir es nun im Abstiegskampf gegen Lemwerder selbst in der Hand haben“, meinte Grohns Stürmer Elvan Öksel.