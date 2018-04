Lesum. „Das war ein ganz wichtiger Sieg für uns. Es passte wieder alles zusammen. Die Abwehr hat super gekämpft. Die Angriffe wurden zudem konzentriert abgeschlossen“, zog Lesums Trainer Peter Bartniczak ein überaus positives Fazit.

In der Offensive tat sich Timo Wendland hervor. Er erzielte mit 18 Toren exakt die Hälfte aller Nordbremer Treffer. Überragend war dabei seine Trefferquote im Hinblick auf die Siebenmeter: Wendland verwandelte alle zehn Siebenmeter für die Hausherren. „Wir haben von Anfang an geführt und unseren Vorsprung immer weiter ausgebaut“, ließ Bartniczak wissen. Nach vier Minuten versenkte Timo Wendland seinen ersten Siebenmeter und vollendete damit einen 3:0-Lauf der Gastgeber zu Beginn der Partie. Die Lesumer ließen sich auch nicht dadurch aus der Ruhe bringen, dass der Gast vier Minuten später auf 3:4 verkürzte. Mit vier Treffern am Stück zogen die Hausherren im Anschluss auf 8:3 davon. Bei diesem Abstand blieb es bis zum Pausentee.

Die Heimsieben ließ auch im zweiten Abschnitt nicht locker. Nach 38 Minuten führten die Mannen um Guido Rückebeil mit 21:14. Beim 29:19 wuchs der Vorsprung erstmals auf zehn Treffer (47.). Damit führten die Nordbremer auch schon mehr als nur eine Vorentscheidung herbei. „Bruchhausen stellte dann für die letzten sieben bis acht Minuten auf eine Manndeckung um. Davon haben wir uns aber nicht verrückt machen lassen, sondern konsequent weitergespielt, bis die Möglichkeit für den Abschluss da war“, erklärte Peter Bartniczak.

Dass Lesums Steffen Zerjatke nach 57 Minuten wegen seiner dritten Zeitstrafe Rot sah und deshalb nicht mehr mitmachen durfte, spielte keine Rolle mehr. 40 Sekunden vor dem Ende setzte Finn Mannott den Schlusspunkt (36:27). „Jetzt haben wir noch zwei Endspiele. Am Ende steht dann hoffentlich der Nichtabstieg“, sagte Bartniczak.

HSG Lesum/St. Magnus: Röse, Ziehmer; Foege (5), Poplawski (1), Wendland (18/10), Hinrichs, Rückebeil (2), Thomaneck (3), Wolters (2), Higgelke, Zerjatke (2), Mannott (3).