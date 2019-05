Geovanni Rajca (Neurönnebecker TV) konnte in der Relegation gegen ATSV Sebaldsbrück im unteren Paarkreuz zum 7:7 ausgleichen. (Kosak)

Rönnebeck. Ja, es stand Spitz auf Knopf für den Neurönnebecker TV, der in der Relegation den Klassenerhalt in der Tischtennis-Bezirksliga Herren OHZ/VER/HB unbedingt noch realisieren wollte. In der zurückliegenden Saison belegte das NTV-Team mit 15:21 Punkten den achten Platz, das reichte bekanntlich erst einmal nicht für den Klassenerhalt. So wollten die Rönnebecker um den Abteilungsleiter Gerhard Richter sich durch die Hintertür eine weitere Bezirksliga-Zugehörigkeit sichern. Doch letztlich klappte es nicht ganz, weil der ATSV Sebaldsbrück (2./Bremen-Liga) den Nordbremern einen dicken Strich durch diese Rechnung machte (7:9).

Mit dem glatten 9:0-Erfolg gegen den FSC Stendorf (2./Bezirksklasse OHZ) erreichte das Richter-Team nur den zweiten Rang – und das ist wohl zu wenig. „Die Rönnebecker haben nun ohne Gewähr nur noch eine Minimalchance, um in der nächsten Saison in der Bezirksliga spielen zu können. Ich schätze, die Chancen liegen bei fünf Prozent. Da müssten schon mindestens zwei Mannschaften verzichten“, meinte der Staffelleiter Manfred Wührmann.

Neurönnebecker TV – ATSV Sebaldsbrück 7:9: Nach rund drei Stunden Spielzeit hatte es das Spitzendoppel Reißig/Pägel in der heimischen Sporthalle Lüssumer Ring in der Hand, sich wenigstens ein Unentschieden zu sichern. Nach dem 2:2-Satzausgleich ging es in den entscheidenden fünften Satz und hier behielt das ATSV-Duo Karsens/Langkowski hauchdünn die Oberhand (11:8, 2:11, 12:10, 7:11, 12:10). Zum Auftakt konnten sich Reißig/Pägel gegen Schulze/Schmitz knapp mit 3:0 durchsetzen (12:10, 11:9, 12:10), dennoch lag das Nordlicht dann mit 1:2 nach der ersten Runde zurück, weil Öztürk/Graser (1:3) und Schallert/Rajca das Nachsehen hatten (0:3).

Wichtig war aus Rönnebecker Sicht, dass im oberen Paarkreuz Rene Reißig gegen Kai Alexander Karsens (11:4, 11:9, 12:10) und Batuhan Öztürk gegen Sebastian Schulze (12:10, 11:5, 11:9) sich schadlos hielten und so das NTV-Team mit 3:2 in Führung brachten. Dann kamen die Partien im mittleren und unteren Paarkreuz – und die gingen für die Hausherren alle in die Hose.

So verloren Lukas Schallert (9:11, 9:11, 8:11), Denis Graser (11:8, 9:11, 10:12, 10:12), Geovanni Rajca (11:7, 6:11, 8:11, 9:11) und auch Patrick Pägel (9:11, 6:11, 7:11). Doch nach diesem 3:6-Rückstand gaben sich die Rönnebecker noch nicht auf und konnten wieder zum 6:6 ausgleichen. Im Spitzeneinzel behielt Rene Reißig gegen Sebastian Schulze mit 3:2 die Oberhand (11:9, 3:11, 11:6, 7:11, 13:11). Batuhan Öztürk ließ einen 3:1-Sieg (7:11, 11:9, 11:7, 12:10) und Lukas Schallert ein 3:2 folgen (11:6, 11:7, 5:11, 7:11, 11:7).

7:7 stand es dann nach zwei weiteren Partien. Denis Graser (NTV) hatte gegen Helge Uhing einfach kein Glück (11:5, 2:11, 9:11, 11:13), dagegen gewann Geovanni Rajca gegen Jonny Langkowski (11:3, 11:5, 11:9). Alle Nordbremer drückten nun Patrick Pägel die Daumen – vergebens. Am Ende behielt der ATSV-Spieler Nikolai Kovrigin mit 3:1 knapp die Oberhand (11:9, 11:4, 11:13, 11:8) und auch in der letzten Begegnung das Stadtbremer Spitzendoppel Karsens/Langkowski.

Neurönnebecker TV – FSC Stendorf 9:0: So war diese Partie aus NTV-Sicht fast schon bedeutungslos geworden, aber dennoch wollten die Nordbremer als Sieger aus der Halle gehen. Das gelang fast im Spaziergang. Nach 90 Minuten war der Erfolg des Neurönnebecker TV letztlich eingetütet, der nun wohl in der kommenden Saison in der tieferen Bremen-Liga seine Visitenkarte abgeben muss. Aber dies wird man erst nach dem Meldeschluss am 15. Juni endgültig wissen.

Weitere Informationen

Neurönnebecker TV – ATSV Sebaldsbrück 7:9: Reißig/Pägel – Schulze/Schmitz 3:0 (12:10, 11:9, 12:10), Öztürk/Graser – Karsens/Langkowski 1:3 (10:12, 11:9, 10:12, 11:13), Schallert/Rajca Uhing/Kovrigin 0:3 (9:11, 8:11, 8:11), Reißig – Karsens 3:0 (11:4, 11:9, 12:10), Öztürk – Schulze 3:0 (12:10, 11:5, 11:9), Schallert – Uhing 0:3 (9:11, 9:11, 8:11), Graser – Schmitz 1:3 (11:8, 9:11, 10:12, 10:12), Rajca – Kovrigin 1:3 (11:7, 6:11, 8:11, 9:11), Pägel – Langkowski 0:3 (9:11, 6:11, 7:11), Reißig – Schulze 3:2 (11:9, 3:11, 11:6, 7:11, 13:11), Öztürk – Karsens 3:1 (7:11, 11:9, 11:7, 12:10), Schallert – Schmitz 3:2 (11:6, 11:7, 5:11, 7:11, 11:7), Graser – Uhing 1:3 (11:5, 2:11, 9:11, 11:13), Rajca – Langkowski 3:0 (11:3, 11:5, 11:9), Pägel – Kovrigin 1:3 (9:11, 4:11, 13:11, 8:11), Reißig/Pägel – Karsens/Langkowski 2:3 (8:11, 11:2, 10:12, 11:7, 10:12)

Neurönnebecker TV – FSC Stendorf 9:0: Reißig/Rajca – Thomas/Müller-Reich 3:0 (11:9, 14:12, 11:8), Schallert/Graser – Rust/Scholze 3:0 (11:4, 11:8, 11:6), Öztürk/Jansen – Kröger/Marquart 3:1 (11:8, 7:11, 11:9, 11:8), Reißig – Rust 3:1 (9:11, 11:8, 11:6, 11:9), Öztürk – Thomas 3:1 (11:8, 9:11, 11:6, 11:9), Schallert – Marquart 3:1 (11:4, 7:11, 11:8, 11:9), Graser – Kröger 3:0 (11:8, 11:4, 11:7), Rajca – Müller-Reich 3:2 (11:2, 5:11, 11:8, 10:12, 11:6), Jansen – Scholze 3:0 (11:9, 11:9, 11:6) OSH