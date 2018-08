Farges dreifacher Torschütze Phillip-Malte Barnat lässt in dieser Szene den Lesumer Emir Orchan stehen. (Maximilian von Lachner)

Farge. „Es gibt noch einiges zu tun“, machte der Trainer des TSV Lesum-Burgdamm, Bayram Özkul, nach dem Schlusspfiff aus seiner Enttäuschung kein Hehl. Deutlich mit 1:5 hatte der Fußball-Landesligist vom Heidberg das Lotto-Pokal-Spiel beim Bezirksligisten TSV Farge-Rekum verloren. Die Niederlage ging auch in dieser Höhe in Ordnung, weil die Gastgeber den Lesumern taktisch und läuferisch überlegen waren.

Erst seit drei Wochen befindet sich die Lesumer Mannschaft im intensiven Training. Und die Farger, die ihr Heimspiel gegen den Nordrivalen in der vergangenen Landesliga-Saison noch glatt mit 1:4 verloren, zeigten dem neu zusammen gestellten Kader der Gäste schonungslos die Schwächen auf. Die sich vor allem in den letzten 20 Minuten offenbarten, als die Lesumer in Überzahl auf den Ausgleich zum 2:2 drängten. In der 56. Minute hatte Schiedsrichter Jonas Werdermann die Rote Karte gezückt und den Farger Philip Bohnhardt vom Platz geschickt. Völlig zu Unrecht, wie sich sein Trainer Björn Reschke empörte. Während der Unparteiische ein Nachtreten von Bohnhardt gesehen hatten, versicherten auch Lesumer Zuschauer, dass der Farger den Ball gespielt habe.

Doch die umstrittene Entscheidung von Werdermann sollte sich letztlich als Glücksfall für die Farger herausstellen. Während die Heidberger nun weit aufrückten, um dem Spiel noch die Wende zu geben, konterten die Hausherren mit schnellen Attacken aus ihrer massiven Abwehr heraus. Und dabei zeigte sich insbesondere Farges Sturmspitze Phillip-Malte Barnat den gegnerischen Abwehrspieler hoch überlegen. Barnat ließ sie nach Steilpässen schlicht stehen und entschied die Partie mit seinen beiden Treffern in der 70. und 86. Minute. Und auch das 5:1 von Lars Ole Ukena (88.) durfte ein hoch zufriedener Björn Reschke als klassisches Kontertor notieren.

Dass sich Lesum derart drastisch aus den Angeln heben ließ, deutete sich freilich schon in der ersten Halbzeit an. Bereits in der vierten Minute wuchtete Farges Mannschaftskapitän Christian Bohnhardt den Ball mit einem direkten Freistoß gegen das Lattenkreuz. Und die Gastgeber ließen sich auch nicht durch den überraschenden Führungstreffer der Gäste schocken. Nach einem Steilpass von Muhammed Özkul überwand Nico Fittkau Farges Keeper Gero Aust mit einem Flachschuss aus acht Metern (7.). Es sollte die einzige klar herausgespielte Torchance der Heidberger bleiben. Zwar wussten technisch versierte Akteure wie Nick Peters, Giorgi Gogishvili oder Muhammd Özkul zu gefallen und gute Ballstafetten einzuleiten. Doch in punkto Stellungsspiel und mannschaftliche Geschlossenheit präsentierten sich die Farger ihrem Gegner überlegen. Das sollte sich noch vor der Halbzeit in Tore auszahlen, wenngleich der Bezirksligist mit seinen Chancen fahrlässig umging. Beispielsweise in der 17. Minute, als Christian Bohnhardt einen umstrittenen Foulelfmeter über den Querbalken zirkelte. Doch drei Minuten später erzielte Phillip-Malte Barnat mit dem ersten seiner drei Treffer das hochverdiente 1:1. Und in der 25. Minute sorgte Philip Bohnhardt nach einem Zuspiel seines Zwillingsbruders Christian für die 2:1-Halbzeitführung.

Während Björn Reschke den glatten Pokalerfolg als guten Auftakt bezeichnete, musste Bayram Özkul seinen Schützlingen erst einmal Trost zusprechen. Der langjährige Türkspor-Spieler räumte läuferische Defizite in seiner Abwehr ein, hofft aber auf bessere Zeiten, wenn auch die Akteure mit von der Partie sind, die sich zum Pokalauftakt noch mit der Zuschauerrolle begnügten.