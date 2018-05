Die erfolgreichen Sportler aus Neuenkirchen (von links): Lara Kämer, Annika Mollzahn, Isabella Wehrenberg, Lina Mollzahn, Lea Mollzahn, Luca Mollzahn, Nicole Buck, Nicole Rautenhaus. (Stefan Mües)

Schwanewede. Vervollständigt wurde der große Erfolg durch eine Bronzemedaille im Sechser-Kunstradsport. Der RS Schwanewede belegte einen guten sechsten Rang im Vierer.

Gleich zu Beginn der Meisterschaft mussten Lara Kämer, Nicole Buck, Annika Mollzahn, Lina Mollzahn, Isabella Wehrenberg und Nicole Rautenhaus im Sechser-Kunstradsport der Junioren antreten. Die Vorwärts-Vertretung lag nach der eingereichten Schwierigkeitspunktzahl auf dem fünften Platz. Mit einer sauberen Fahrweise begannen sie ihre Kür in der Schwabenlandhalle. Doch bei einer Flügelmühle im Steiger rückwärts gefahren kam es zu Punktabzug für eine größere Unsicherheit. Doch von diesem Missgeschick ließ sich das Sextett nicht beeindrucken. Sicher fuhren sie ihre Kür zu Ende und erhielten von den Wertungsrichtern 139,56 Punkte.

Weil die Kür nicht ganz fehlerfrei war, glaubte zu diesem Zeitpunkt niemand daran, dass die Mannschaft in der Ergebnisliste noch weiter nach vorne rücken würde. Doch als das folgende Team aus Frohnlach (Bayern) ebenfalls patzte, war Neuenkirchen bereits auf Rang vier vorgerückt. Die Mitfavoriten aus Steinhöring (151,62) und Mainz-Ebersheim (144,24) ließen dann aber nichts anbrennen und blieben vor Neuenkirchen. Als letztes Team gingen die mehrfachen Meister aus Aach am Bodensee auf die Fläche.

Die Süddeutschen erwischten einen schlechten Tag und mussten mit mehreren Stürzen viele Punktabzuge hinnehmen. Schließlich zeigte die Anzeigetafel nur 120,95 Zähler. Damit war Neuenkirchen verdient auf den Bronzeplatz vorgefahren.

Auf Platz sechs der Startliste lag die Vierer-Kunstradmannschaft des RS Niedersachsen Schwanewede. Laura Roschke, Bennet Trede, Amelie Stumpf und Alica Schmelz hatten ihre Wettkampf-Kür um einige schwierige Übungsteile im Vorfeld erweitert. So brauchten die Schwanewederinnen bei ihrem DM-Auftritt ein wenig Glück, um fehlerfrei über die Runden zu kommen. Zunächst lief ihr Vortrag auch sauber und rund. Doch bei dem Längszug mit Wechselschleifen im Steiger rückwärts gefahren, passierte das Malheur. Die Übung ging schief – das bedeutete Punktabzug. Danach fingen sie sich wieder und fanden zu alter Sicherheit zurück. Doch als kurz vor Ende der Kür auch noch der „Hexenkessel“ nicht gelang, kamen weitere Abzüge hinzu. Schließlich bekamen die Schwaneweder 96,06 Punkte. Damit blieben sie auf ihrem sechsten Platz.

Nervosität schnell verflogen

Besser lief es bei Lina Mollzahn, Luca Mollzahn, Lea Mollzahn und Isabella Wehrenberg. Das Quartett aus Neuenkirchen konnte sich auf Rang zwei der Startliste liegend, Hoffnungen auf eine Medaille machen. Die vor ihnen startenden Teams hatten alle Fehler in der Kür und so galt es, von ihren eingereichten 196,10 Punkten mehr als 129 Zähler auszufahren, um den Silberplatz zu verteidigen. Die Mollzahn-Drillinge und Isabella Wehrenberg gingen dann auch couragiert zu Werke und nach den ersten Übungen war auch die Nervosität schnell verflogen. In sauberer Manier und ohne große Abwertungen präsentierten die Norddeutschen ihren Kürvortrag.

Bei der Abschluss-Übung, dem Außenstern, gab es noch eine kurze Schrecksekunde, als Luca Mollzahn einen kleinen Radsenker hatte. Doch der daraus resultieren Punktabzug hatte keine große Auswirkung auf das Gesamtergebnis. Mit erzielten 167,14 Punkte überbot Neuenkirchen die geforderte Punktzahl mehr als deutlich und hatte zu diesem Zeitpunkt bereits die Silbermedaille sicher.

Hiernach war dann nur doch der Favorit RSV Steinhöring an der Reihe. Weil der Klub aus der Nähe von München bereits in den vergangenen Jahren zahlreiche Titel gewonnen hatte und mit zehn Punkten Vorsprung vor Neuenkirchen gestartet war, glaubten alle an den Sieg der Süddeutschen. Doch diesmal erwischten die Steinhöringer keinen guten Tag. Gleich mehrere Einzelübungen gingen zu Bruch und so hagelte es Punktabzug.

Am Ende ihrer Kür blieben ihnen nur 145,74 Zähler. Damit holte sich der Vierer aus Neuenkirchen nach DM-Silber in den Jahren 2016 und 2017 jetzt verdient den deutschen Meistertitel. In Neuenkirchen wurde den erfolgreichen Mannschaften bei ihrer Rückkehr ein großartiger Empfang bereitet. Mit Unterstützung der freiwilligen Feuerwehr ging es so im Autokorso durch den Ort zur abschließenden Feier an der Sporthalle.