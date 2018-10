Beim 48. Internationalen Maru-Schwimmfest des Blumenthaler TV haben 16 Vereine zusammen 971 Meldungen abgegeben. (Fotos: Martin Prigge)

Bremen-Nord. „Unser Budget geht mittlerweile komplett für die Bäderkosten drauf, sodass für andere Dinge nichts mehr übrig bleibt und wir uns ernsthaft überlegen müssen, dieses Schwimmfest weiter durchzuführen.“ Deutliche Worte findet der BTV-Abteilungsleiter Frank Domke im Vorfeld des an diesem Wochenende stattfindenden 48. Internationalen Maru-Schwimmfestes des Blumenthaler TV. In zwei Jahren würde das traditionelle Mega-Event des BTV, das neben dem Sechstagerennen eine der ältesten Sportveranstaltungen in Bremen darstellt, ein großes Jubiläum feiern.

Dass sich Bremer Vereine um die finanzielle Bewältigung der teuren Trainings- und Wettkampfstätten im Land sorgen, ist keine neue Problematik. Sie war bloß noch nicht so greifbar wie derzeit: So wirft nicht nur das BTV-Schwimmfest einen langen Schatten. Wie berichtet hat die benachbarte SG Aumund-Vegesack ihr „Internationales“ aus Kostengründen abgesagt. SAV-Abteilungsleiter Christian Gerken betonte im Gespräch mit dieser Zeitung, dass man die hohen Eventstandards nicht herunterschrauben wolle und bei der Zahlung der hohen Kosten, die von der Bremer Bädergesellschaft für die Badmiete verlangt werden, Streichungen für die von der SAV bezahlten Meldungen der eigenen Vegesacker Schwimmer auf auswärtigen Wettkämpfen hätte vornehmen müssen.

Einsparungen, die der BTV gezwungenermaßen für sein Schwimmfest einkalkulieren musste, werden die Schwimm-Fans ab morgen live im Vegesacker Fritz-Piaskowski-Bad erleben können. So schildert Frank Domke, dass es keine Eventshirts für Helfer und Kampfrichter geben werde. Ein Blick ins Meldeergebnis zeigt, dass erstmals seit langer Zeit keine deutschen Profischwimmer das Wasser aufwühlen werden – neue Veranstaltungsrekorde wie zuletzt 2017 durch Damian Wierling (SG Essen) wird es wohl nicht geben.

„Es gibt mal wieder Baustellen in der Halle, die uns das Leben schwer machen“, weist Frank Domke zudem auf den Neubau des Lehrschwimmbeckens hin. Im vergangenen Jahr hatte bekanntlich ein Fliesenschaden das Podest an der Beckenrückseite der Vegesacker Halle unbegehbar gemacht, sodass die Siegerehrungen unter der Zuschauertribüne abgehalten wurden – nun ist dieser Bereich um die Empore wegen der Bauarbeiten gesperrt. Festhalten wird der BTV an der jährlichen Liveübertragung des Events auf seiner Vereinswebsite (www.btv-schwimmen.de). Die Eröffnung wird traditionell am Sonnabend mit dem Einmarsch der Vereine und Grußworten geladener Gäste erfolgen.

Insgesamt sind an diesem Wochenende 228 Schwimmerinnen und Schwimmer am Start – 16 Vereine haben zusammen 971 Meldungen abgegeben. Diese drei Zahlen wurden im Vergleich zum Vorjahr gesteigert. Für internationales Flair in Vegesack sorgen erneut die langjährigen Freunde aus Bremens Partnerstadt Danzig. Mit 40 Athleten reist der polnische Klub UKS Dwójka Morena Gdansk an, der seit etlichen BTV-Schwimmfesten ständiger Gast ist. Auch GKS Cartusia Kartuzy schickt 20 polnische Schwimmer ins Rennen.

Neben den Polen empfängt der Blumenthaler TV zu seinem 48. Maru-Schwimmfest den SV Eidelstedt aus Hamburg, die SG Bad Schwartau aus Schleswig-Holstein und die niedersächsischen Klubs Delmenhorster SV 1905, SG Lüneburg/Adendorf, SG Region Oldenburg, SV Ganderkesee 69, SV Wildeshausen und TSV Achim 1860. Aus Bremen treten die SGS Bremerhaven, der SV Bremen 1910, die TSG Huchting/Blumenthal und der TuS Huchting an. Außerdem ist der Nachbar SG Aumund-Vegesack an Bord des BTV-Internationalen.

Sportliche Highlights werden gewiss wieder die Finals über die 50- und 100-Meter-Strecken, bei denen sich auch mehrere Nordbremer Schwimmer Hoffnungen auf eine Teilnahme machen dürfen. Das 48. Internationale Maru-Schwimmfest des Blumenthaler TV beginnt im Fritz-Piaskowski-Bad in Vegesack an diesem Sonnabend um 12 Uhr und am Sonntag um 11 Uhr.