Bremen-Nord. Der erste Teil der Serie „Zu Hause fit bleiben“ beschäftigt sich mit dem Thema Ausdauer. „Ein Home-Work-out bietet zwar nicht das, was im Fitnessstudio oder draußen angeboten wird, dennoch ist es eine gute Alternative“, weiß Julia Sander, Personal-Trainerin des privaten Fitnessstudios BlacknRed in Bremen-Burg. Bestimmtes Equipment ist dafür nicht erforderlich. „Man braucht lediglich den eigenen Körper“, ergänzt die 32-Jährige.

Zum Aufwärmen eignen sich Übungen wie beispielsweise auf der Stelle laufen oder sogenannte Jumping Jacks (Hampelmann) „Im ersten Moment mag es zwar komisch wirken, aber diese Übungen sind sehr effizient“, sagt Julia Sander und fügt hinzu: „Man muss tatsächlich etwas erfinderisch werden, beispielsweise beim Seilspringen. Wenn man kein Seil zur Hand hat, kann man es auch so machen. Die Vorstellungskraft spielt da eine große Rolle.“ Nach diesem kurzen Warm-up folgt nun der Hauptteil. Vier Übungen werden im weiteren Verlauf vorgestellt, die vom Schwierigkeitsgrad normal und besonders effektiv sind. „Wenn der ganze Körper beansprucht werden soll, sind Burpees perfekt“, erklärt Julia Sander. Der Burpee kombiniert mehrere Fitnessübungen zu einer flüssigen Bewegung. Es ist eine Mischung aus Kniebeuge, Liegestütz und Streckensprung mit Händen über den Kopf.

Ein weiterer wahrer „Fatburner“ ist auch die nächste Übung: High-Knees. Diese dient zur Stärkung der Beinmuskulatur und kombiniert die typische Laufbewegung und hohe Kniebewegung. Butt-Kicks beanspruchen ebenfalls die Beine, besonders die Oberschenkel-Rückseite. „Bei dieser Übung läuft man auf der Stelle und zieht abwechselnd die Fersen an den Po heran“, erklärt die 32-Jährige. Wer am Ende noch etwas Luft hat, kann den Puls noch einmal in die Höhe treiben, in dem man auf der Stelle sprintet, auch „Sprint on place“ genannt.

Das gesunde Mittelmaß

Wer schnelle Erfolge haben möchte, sollte auf die richtige Ausführung achten, „und natürlich auch darauf, wie oft in der Woche trainiert wird“, ergänzt Julia Sander, die von einem täglichen Work-out allerdings abrät. „Der Körper braucht mindestens einen Tag Pause, damit sich die Muskeln regenerieren können.“ Außerdem komme es auch auf die Veranlagung eines Menschen an. Das Geschlecht und die Ernährung spiele ebenfalls eine große Rolle. „Ich kann nur empfehlen, dass jeder das tun soll, worauf er Lust hat und was ihm gut tut. Damit fahren die meisten am besten“, empfiehlt sie. Anfänger sollten nicht direkt mit hundert Prozent beginnen. „Sie sollten langsam anfangen und sich von Woche zu Woche steigern“, rät sie. Die Erfolge kommen nicht von heute auf morgen, deswegen müsse man viel Geduld mitbringen. „Wer das durchzieht und diszipliniert bleibt, kann mit diesen Übungen seine Ausdauer selbst von Zuhause aus wesentlich verbessern“, verspricht Julia Sander.

Im zweiten Teil unserer Serie „Zu Hause fit bleiben“ geht es um das Thema Kraft. Dann werden mehrere Übungen vorgestellt, die sich vor allem mit dem Muskelaufbau beschäftigen.

Zur Person

Julia Sander (32)

ist Inhaberin des Fitnessstudios BlacknRed in Bremen-Burg. Seit August 2018 trainiert die Personal-Trainerin in kleinen Gruppen und bietet neben dem normalen Betrieb auch verschiedene Kurse an. Hauptberuflich ist sie Buchhalterin.

Weitere Informationen

Die Fitnessstudios und Hallenbäder haben zu, Sportmannschaften dürfen aktuell nicht trainieren und auch sonstige öffentliche Sportanlagen dürfen nicht genutzt werden. Das Coronavirus bestimmt derzeit unseren Alltag. Wer auch in diesen Zeiten etwas für seinen Körper tun möchte und eine Abwechslung zum Joggen, Fahrradfahren oder Inlinerfahren sucht, für den haben wir in unserem ersten Teil der Serie „Zu Hause fit bleiben“ Tipps für die körperliche Betätigung in den eigenen vier Wänden zusammengestellt.