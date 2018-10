Grambke/Ritterhude. Darauf hat die weibliche A-Jugend des SV Grambke Oslebshausen geschlagene 164 Tage gewartet. Nach über fünf Monaten fuhren die Handball-Mädchen mit dem 27:22 (11:10)-Heimsieg in der Verbandsliga über die TuSG Ritterhude wieder das ersehnte Erfolgserlebnis ein. Die Begeisterung schwappte nahezu über. Schon vor dem Abpfiff rannte SVGO-Trainer Stephan Rix die Ersatzbank auf und ab und klatschte seine Mädchen immer wieder ab. Nach dem Abpfiff stürmten alle das Spielfeld und lagen sich gegenseitig in den Armen.

Die TuSG Ritterhude bot das Kontrastprogramm. Ihre Spielerinnen hatten sich nach dem 28:21-Erfolg vor rund dreieinhalb Monaten in der Oberliga Vorrunde erneut Hoffnungen auf zwei Pluspunkte gemacht, sodass einigen von ihnen die Tränen der Enttäuschung in den Augen standen. Ihr Trainer Malte Rogoll warf sogar eine Wasserflasche durch die Halle, wofür er kurz vor dem Abpfiff die Gelbe Karte kassierte.

„Meine Mannschaft hat wie ausgewechselt gespielt“, freute sich Stephan Rix über die gewaltige Leistungssteigerung seines Teams drei Tage nach der 25:36-Klatsche bei der TSG Hatten-Sandkrug. Vielleicht hatte der Wandel auch daran gelegen, dass Rix sich mit seinen Spielerinnen beim Training am Montag intensiv über die Situation unterhalten hatte.

Die Gelb-Blauen zeigten eine hohe Einsatzbereitschaft und Siegeswillen. Mit ihrer aufmerksamen 6:0-Abwehr kauften sie den Niedersachsen schnell den Schneid ab. Angeführt von der starken Rückraumschützin Sarah Schütte lagen die Ritterhuderinnen bis zum 8:7 in Front, bevor Lena Kowalzik den Spieß per Doppelschlag zum 9:8 für den SVGO umdrehte. Diesen knappen Vorsprung nahm er auch beim 11:10 mit in die Halbzeitbesprechung.

Wer geglaubt hatte, dass der SVGO nach dem Seitenwechsel nachließe, der sah sich positiv getäuscht. Die Gastgeberinnen begeisterten weiter mit ihren schnellen Beinen, trotzdem spürten sie den Atem der Hammestädterinnen bis zum 13:15 von Ina Buchwald in ihrem Nacken. Die Vorentscheidung fiel zugunsten der Gastgeberinnen, als Joanna Jappen (2) und Eva Mües (gegen ihren Ex-Klub) auf 18:13 erhöhten. Selbst die rote Karte ihrer sechsfachen Torschützin Franziska Raschdorf steckten die Gelb-Blauen nach dem 20:15 von Leonie Rix in den finalen 13 Minuten mit einer enormen Geschlossenheit ausgezeichnet weg.

„Ich hoffe, dass jetzt ein Ruck durch die Mannschaft geht“, wünscht sich Stephan Rix. Sein Team schob sich in der Tabelle mit 2:4 Punkten an Ritterhude (0:4 Punkte) vorbei auf den vierten Rang vor.

SV Grambke-Oslebshausen: Ruete, ­Appel; Jappen (2), Retzlaff (3), Hoffmann, Kowalzik (4/2), Tietjen (3/1), Raschdorf (6), Frese, Mües (5), Rix (4/2), Philipsenburg.

TuSG Ritterhude: Plagge; Braasch (1), Brüggestrat, Schütte (9/3), Hülseberg, Seebeck (1), Wall, Buchwald (6/4), Struthoff (2), Schaffer, Evers (3), Treichel, Hamann.