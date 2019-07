Nikolai Wachowiak (KOWALZIK)

Lesum. Die HSG Lesum/St. Magnus hat ihre Männermannschaft am Donnerstag aus der Handball-Landesklasse zurückgezogen. „Wir hätten nicht mit sieben Feldspielern und drei Torleuten in die neue Saison gehen können“, gibt der bisherige HSG-Coach Niko Wachowiak zu bedenken. Die verbliebenen Lesumer werden künftig zusammen mit Akteuren aus der ehemaligen zweiten Formation in einer Spielgemeinschaft mit dem VSK Osterholz-Scharmbeck als VSK/LeMa in der Bremenliga auflaufen.

„Wir befinden uns seit Dezember des vergangenen Jahres auf der Suche nach neuen Spielern. Geändert hat sich aber nichts“, teilt Wachowiak, der nun Hartmut Theuerkauff als Coach der Lesumer A-Junioren in der Landesliga ablöst und das Herrenteam nach nur einem Jahr verlässt. „Ich möchte mich als Trainer weiterentwickeln. In der Bremenliga hätte ich diese Möglichkeit aber nicht gehabt“, sagt Niko Wachowiak. Den Rückzug ausgelöst haben nicht zuletzt Nils Foege, der zum Studieren nach Münster geht, und Finn Mannott, der aus privaten Gründen aufhört. Dazu wäre der Einsatz von Romek Poplawski sehr fraglich gewesen, der ein Masterstudium in Hannover plant. „Damit hätten uns drei wichtige Bestandteile der Mannschaft gefehlt, mit Nils Foege und Romek Poplawski zudem zwei unserer Haupttorschützen. Es wäre utopisch gewesen, so in der Landesklasse weiterzumachen“, erklärt Niko Wachowiak. Timo Wendland und Steffen Zerjatke haben sich wegen des Rückzugs bereits dem Landesligisten HSG Schwanewede/Neuenkirchen II angeschlossen. „Mit den anderen Spielern müssen wir noch Kontakt aufnehmen“, informiert Lesums stellvertretende Vorsitzende Linda Jung. Auch sie habe in den vergangenen Monaten verzweifelt nach neuen Akteuren gesucht. Es stünde auch noch nicht genau fest, welche Spieler der früheren zweiten Mannschaft künftig mit von der Partie sein werden.

Auch Niko Wachowiak hat sich an der Requirierung neuer Spieler die Zähne ausgebissen: „Viele wollen ihren Klub nicht wechseln, weil sie aus Vereinstreue bereits seit Jahren in derselben Besetzung mit ihren Freunden irgendwo spielen. Andere suchen lieber eine Herausforderung in der Ober- oder Verbandsliga.“ Die Landesklasse sei da für viele Handballer noch nicht interessant genug. „Da werden sich in der Zukunft auch noch andere Vereine in Bremen schwer tun“, prophezeit Wachowiak. Aufgrund des fehlenden Zuwachses von außen habe der Verein vor der Wahl gestanden, ein Team komplett neu in der untersten Liga starten zu lassen oder sich einem anderem Klub in der Bremenliga anzuschließen. Da sei der VSK Osterholz-Scharmbeck mit ganz ähnlichen Problemen gerade recht gekommen. „Beim VSK sind auch nur noch sechs oder sieben Spieler aus der vergangenen Saison übrig“, lässt Lesums Spiel- und Passwart sowie kommissarischer Jugendleiter Hartmut Theuerkauff wissen. Unter anderem der Spielertrainer und Goalgetter der Grün-Weißen, Clemens Böschen, verlässt den Verein in Richtung der neuen Spielgemeinschaft Lilienthal/Grasberg.

Auch wenn bislang alle Heimspiele der neuen Spielgemeinschaft in der August-Schlüter- beziehungsweise in der Kreissporthalle angesetzt wurden, sollen die Hälfte der Heimpartien noch nach Lesum verlegt werden. „Die Heimspiele sollen halb und halb aufgeteilt werden“, bestätigt Theuerkauff. Einen Trainer für das Team gebe es indes noch nicht. „Die beiden Vereine befinden sich auch diesbezüglich noch in Gesprächen“, sagt Hartmut Theuerkauff, der fünf Jahre die Lesumer A-Jugend trainierte. Der 67-Jährige rechnet damit, dass beide Klubs zusammen über ausreichend Spieler für eine Mannschaft in der Bremenliga verfügen werden. „Wir werden aber auch dafür sorgen, dass die A-Junioren aus beiden Vereinen für das Herrenteam spielberechtigt sind“, so Hartmut Theuerkauff.

Niko Wachowiak hatte vor der vergangenen Saison Peter Bartniczak als HSG-Übungsleiter abgelöst, der sich seinerseits auch nur eine Spielzeit um den Landesklassen-Vertreter kümmerte. „Für uns ist es natürlich nun sehr ärgerlich, die Spielberechtigung für die Landesklasse nach zwei Jahren aufzugeben. Aber es ging nun einmal nicht anders“, betont Hartmut Theuerkauff. Für die HSG Lesum/St. Magnus wird keine andere Formation aus der Bremenliga in die Landesklasse hochrücken, also auch nicht der Meister HV Grasberg, der in der Aufstiegsrelegation zur Landesklasse der SG Arbergen-Mahndorf II um Haaresbreite unterlag. Mit den Nordbremern steht einfach bereits der erste Absteiger aus der Landesklasse fest. „Ansonsten wird sich da nichts mehr ändern“, versichert Hartmut Theuerkauff.