Marius Bosse (SAV, vorne) und der Hastedter Iman Saghey-Bi-Ria streiten sich in dieser Szene um den Ball. (Christian Kosak)

Vegesack. Die unglückliche 0:1-Niederlage im Halbfinale des Fußball-Lottopokals gegen den Ligagefährten BSC Hastedt soll nicht das Ende aller Saisonziele sein. Schließlich ist seine Mannschaft auf dem besten Weg, hinter dem Brinkumer SV zweitbestes Rückrundenteam der Bremen-Liga zu werden und in der Abschlusstabelle dem ewigen Nordrivalen Blumenthaler SV die Rücklichter zu zeigen.

Die Perspektiven können freilich noch nicht über den Pokal-Aus-Frust hinwegtäuschen. Zumal Vegesack in der ebenso spannenden wie hektischen und von vielen Zweikämpfen und Ballverlusten geprägten Partie gegen den BSC das Pech wie Klumpen an den Schussstiefeln hing. Am Ende standen fünf Großchancen für die Gastgeber zu Buche, von denen keine einzige verwertet werden konnte. Wesentlich effektiver präsentierte sich Hastedt. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit und Sekunden vor dem Pausenpfiff gelang Moussa Alawie mit präzisem Schrägschuss ins rechte Torwarteck das einzige Tor des Tages.

Unter den rund 250 Zuschauern im Vegesacker Stadion waren auch einige Spieler des Blumenthaler SV auszumachen, der nun am Pfingstmontag (21. Mai) im Stadion Obervieland das Finale gegen das Team des Trainerteams Gökhan und Samet Deli bestreitet. Den Torschützen kennen sie natürlich gut, kickte Alawie doch in der letzten Saison noch für die Burgwall-Elf. Ob sie sich allerdings von ihrem Finalgegner insgesamt beeindruckt zeigten, ist zweifelhaft. Der Aufsteiger und Vierte der Bremen-Liga hat zwar technisch versierte und läuferisch starke Fußballer in seinen Reihen, doch in der Offensive fehlt ihm momentan die in der Hinserie beeindruckende Durchschlagskraft. Kein Wunder, dass das Nervenkostüm von Gökhan und Samet Dehli angesichts der SAV-Großchancen einer zunehmenden Belastung ausgesetzt war.

Allerdings war auch nicht zu verkennen, dass bei den Gastgebern ebenfalls nicht alles so lief, wie es sich der Trainer vorgestellt hatte. Insbesondere im Zentrum ließen sie den Gästen oftmals zu viel Raum zum Kombinieren. Häufig konnte Hastedt nur mit regelwidrigem Einsatz gestoppt werden. Und dann hatte die SAV jedes Mal die gefährlich angeschnittenen Freistöße von Florent Aziri zu überstehen. Zudem landeten die langen Steil- und Diagonalpässe der Nordbremer sehr häufig nicht beim Mitspieler.

Gefahr drohte den Gästen vor allem von der rechten Vegesacker Seite, wenn Clinton Mc Mensah Quarshie und Nils Husmann Tempovorstöße unternahmen. Allein, es fehlte im Halbfinale die Präzision beim Torschuss, ohne die kein Spiel zu gewinnen ist.

Darüber hinaus hatte Fortuna Partei für Hastedt ergriffen. Zum Beispiel, als Kasim Uslu und Jannis Kurkiewicz den Ball aus Kurzdistanz nicht über die Linie bugsieren konnten (22.). Der Torschrei lag den SAV-Fans auf den Lippen. Doch er erstarb, als zunächst BSC-Keeper Jasin Jashari und dann Abwehrchef John-Dieter Köhler den Vegesacker Führungstreffer reflexartig verhinderten. Und Sekunden vor dem Schlusspfiff war wiederum Köhler zur Stelle, als er einen Nachschuss von Marcel Burkevicz auf der Torlinie stoppte. Fazit: Die SAV trauerte, doch bereits während der Kreisbildung mit seinen Spieler blickte Krämer in die Zukunft. „Wir haben noch weitere Saisonziele und wollen die beste Saison seit 2012/13 spielen.“ Damals gewann Vegesack den Pokal mit einem 4:0-Sieg gegen Oberneuland.