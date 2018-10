Im Viertelfinale des Lotto-Pokals müssen Sie ausgerechnet am Mittwoch, 31. Oktober, beim Bremer SV antreten. Das riecht jetzt ganz nach einem Pokalaus Ihrer Mannschaft, oder?

Björn Krämer: Natürlich ist das Ligaspiel gegen den Bremer SV (0:3, Anm. d. Red.) noch relativ frisch. Aber ich denke, dass wir schon noch einige Spieler in unseren Reihen haben, die reichlich Erfahrungen im Pokal haben – und die ganz genau wissen, dass es schon eine andere Partie werden kann.

Ferdi Uslu, Mirko Jankowski, Abdullah Basdas und Muhamed Hodzic. Diese Spieler werden wie ich das an die Mannschaft transportieren. Ich glaube, dass wir dann auch das Ligaspiel gegen den Bremer SV aus dem Kopf haben – und wissen, dass dieses eine andere Partie werden könnte.

Ja, aber irgendwann hast du auch so einen Gegner wie den Bremer SV. Dass es jetzt schon im Viertelfinale so kommt, egal. Das ist schon ein Brocken. Aber ich fand die Konstellation vorher schon schöner, dass man bis zur Viertelfinal-Auslosung erst einmal im Pokal überwintert hat.

Es gab ja in den letzten Jahren die eine oder andere Überraschung. Die LTS hat es ja zuletzt gegen den Bremer SV vorgemacht. Es kann halt im Pokal alles passieren.

Ich glaube schon, dass im Moment der Bremer SV und Oberneuland die beiden Mannschaften sind, die sehr schwer zu schlagen sind – weil sie es auch halt in der Liga jede Woche unter Beweis stellen. Von daher haben sie natürlich auch die größten Chancen. Auf der anderen Seite ist es immer nur ein Spiel. Ich glaube, bei keiner Mannschaft mangelt es da an Motivation. Da wird auf jeden Fall auch die Tagesform extrem entscheidend sein.

Ja, von der Papierform definitiv. In der anderen Gruppe sind ja die beiden Erstplatzierten der Bremen-Liga (Bremer SV, FC Oberneuland, Anm. d. Red.). Oberneuland hat auch für die Halle sehr gute Spieler, die dort sehr gut klarkommen können. Und unsere Neuzugänge sind sicherlich auch heiß darauf, in der Halle zu spielen. Da findet jedes Team bestimmt sehr gute Hallenkicker.

Die Frage existiert für mich so gar nicht. Das kann ich ganz klar beantworten. Der Schwerpunkt liegt bei mir immer auf der Liga. Hier müssen wir über 30 Spieltage abliefern. Das ist das Zeugnis, was am höchsten zu bewerten ist. Pokal ist wie gesagt auch tagesformabhängig. Ich glaube, es wäre fatal, wenn man sich zu sehr nur auf diesen Pokalwettbewerb konzentriert. Die höchste Priorität hat ganz klar die Liga. Dafür trainieren wir dreimal in der Woche und ich denke, das sollte bei allen auch im Fokus stehen – so schön der Pokal auch ist. Es ist eine Riesensache – auch für den Verein –, wenn man so etwas gewinnt.

Die Fragen stellte Olaf Schnell.

Zur Person

Björn Krämer (37)

ist seit dem 22. Juni 2017 Trainer beim Fußball-Bremen-Ligisten SAV. Davor stand er beim VfL 07 Bremen an der Seitenlinie. Krämer war als Spieler auch bei den Vegesackern im Einsatz.