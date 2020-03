Florian Fronz (am Ball) erzielte für die HSG Schwanewede/Neuenkirchen II den Siegtreffer bei der HSG Stuhr. (OLAF KOWALZIK)

Schwanewede. Als Jan Burgdorf, der Goalgetter der HSG Stuhr, die Gastgeber vier Minuten vor Spielende mit seinem zehnten Treffer mit 29:27 in Front brachte, schien Handball-Landesligist HSG Schwanewede/Neuenkirchen II endgültig auf die Verliererstraße geraten zu sein. Doch mit einem Kraftakt konnten die Gäste nicht nur ausgleichen, sondern 14 Sekunden vor Schluss auch noch den Siegtreffer zum 30:29 durch Florian Fronz erzielen. „Schwäne“-Coach Marko Koß sprach anschließend von einem immens wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt.

Wie schon zuvor dem TS Woltmershausen haben die Schwaneweder nun auch den Stuhrern in den Hin- und Rückspielen alle vier möglichen Punkte abgeknöpft und sich damit zu den beiden Abstiegsplätzen ein Polster von sieben, beziehungsweise neun Punkten verschafft. Am Sonnabend um 20 Uhr stellt sich nun mit dem TV Langen ein Gegner in der Heidehalle vor, der ebenso wie die „Schwäne“-Reserve 13 Pluspunkte auf dem Konto hat (allerdings am Donnerstag noch eine Nachholpartie gegen die SG Achim/Baden II absolviert) und nach den Worten von Koß in der Tabelle überholt werden soll.

Ein aussichtsreiches Unterfangen, wenn die Schwaneweder mit dem Elan und der Willenskraft wie in der Sporthalle des FTSV Jahn Brinkum zu Werke gehen. In einer Begegnung, die 60 Minuten lang auf des Messers Schneide stand und in der die beiden Unparteiischen ihre Pfeifen strapazierten, ließen sich die Gäste nicht ins Bockshorn jagen wie in der Woche zuvor bei der 21:40-Klatsche gegen die SG Arbergen-Mahndorf. Vielmehr präsentierten sie sich als kompakte Einheit, die den Kampf annahm und von der ersten Minute an hoch konzentriert agierte.

Das war auch nötig, denn der Tabellenletzte suchte mit aller Konsequenz den Weg zum Erfolg, der allein noch Hoffnungen auf den Klassenerhalt macht. Dreimal lag das Team des Trainer-Tandems Marko Koß/Niko Wachowiak mit drei Toren im Rückstand (37., 41. und 43. Minute). Und jedes Mal hoffte Stuhrs Coach Sven Engelmann, dass dieser Vorsprung reichen würde, um den zweiten Saisonsieg unter Dach und Fach zu bringen. Doch die „Schwäne“ ließen den Faden nie gänzlich abreißen, sondern zeigten Moral und kämpften sich zurück.

Für den zweiten Durchgang hatten beide Mannschaften die Samthandschuhe in der Kabine gelassen und die harten Bandagen ausgepackt. Die Folge: Stuhrs Dominik Krüger wurde nach seiner dritten Zeitstrafe vorzeitig zum Duschen geschickt, und Schwanewedes Aushilfe aus der Oberliga-Mannschaft, Thorin Helfers, sah direkt den roten Karton, nachdem er mit einem Gegenspieler heftig zusammengeprallt war – Marko Koß sprach von einem unberechtigten Platzverweis.

Die Defensivrolle von Helfers übernahm nun Alexander Bröhldick, der sofort ins Spiel fand, allerdings auch nicht verhindern konnte, dass die Gastgeber knapp vier Minuten vor Spielende mit 29:27 führten. Aber ihr seit Langem bestes Spiel, wie Sven Engelmann befand, dennoch verloren. Grund: Soenke Becker und Florian Fronz holten mit ihren drei Treffern in Folge das Eisen für die „Schwäne“-Reserve doch noch aus dem Feuer. 14 Sekunden vor Schluss prallte der Ball nach dem Wurf von Fronz gegen den Innenpfosten und den Körper des Stuhrer Keepers Frank Beyer, bevor er zum 30:29 für die „Schwäne“ im Netz landete.

Weitere Informationen

HSG Stuhr – HSG Schwanewede/N. II 29:30 (13:12)

HSG Schwanewede/Neuenkirchen II: Schreiner, Köster; Winkel, Janetzke (3), Helfers (1), Ohlandt (3), Fronz (7/3), van der Linde (4), Pilger, von der Heyde (3), Becker (5), Zerjatke (3), Skoric (1), Bröhldick

Siebenmeter: 5/3 - 4/3

Zeitstrafen: 7 - 4

Disqualifikationen: 1 - 1 GRU