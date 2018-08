Das Volleyball-Team der VG Meyenburg/Schwanewede mit Fabienne Korfesmeyer, Neele Wachtendorf, Luisa Sperling, Laura Kosak, Julienne Melzer ­(jeweils von links, hinten), Laura Hor­nickel und Jugendspielerin ­Nicole ­Ligus (vorne) gewann gegen Zeven II und absolvierte in Rotenburg ein Trainings­lager. (kraus)

Meyenburg/Schwanewede. Zum Auftakt dieses Events wurde auch ein Testspiel gegen TuS Zeven II, den Gegner des ersten Spieltages, arrangiert. Das VG-Team gewann dieses Spiel mit 3:1, wobei jeder Durchgang nur knapp mit zwei Punkten Differenz entschieden wurde und auf beiden Seiten unterschiedliche Aufstellungen getestet wurden.

Die Zevenerinnen kamen direkt aus der Sommerpause, während in Meyenburg/Schwanewede durchgehend trainiert wurde. "Beide Teams waren hoch motiviert und hatten eine Menge Spaß beim Spiel und dem anschließenden Zusammensein", äußerte sich der VG-Trainer Günter Kraus.

Der Schwerpunkt der ersten Trainingseinheit war die Verbesserung von Aufschlag und Annahme. Vor der nächsten Einheit ging es ins Freibad Ronolulu, wo die Mädels beim Synchron-Rutschen und Turmspringen viel Spaß hatten", berichtete Kraus. Beim anschließenden Blocktraining in der Turnhalle wurden die Beine dann immer schwerer. "Dennoch machten alle bei der Vertiefung von Kreuz- und Beistellschritt bis zum Schluss mit" (Kraus). Schließlich sollte ja noch eine dritte Trainingseinheit an diesem Tag folgen. Nach dem Abendessen ging es so um Individualtaktik und Mannschaftstaktik im Angriff. Hier wurde der Schnellangriff als Voraussetzung für die Kreuz-, Staffel- und Schattenangriffe eingeübt – mit Hinterfeld-Angriffen wurde der Tag abgeschlossen.

Die folgende Trainingseinheit hatte den Schwerpunkt Feldabwehr. Trotz einigem Muskelkater und mentaler Müdigkeit ging das Team an die Bodenarbeit und "rollte und rutschte durch das Feld. Beim abschließenden Mittagessen war man sich über das Fazit einig: Es war ein gelungenes Event, das die Mannschaft noch enger zusammen gebracht hat", meinte Günter Kraus. Bereits vor dem Trainingslager konnte die VG Meyenburg/Schwanewede übrigens noch eine weitere Neuverpflichtung von der TuSG Ritterhude begrüßen. So wechselte die Mittelblockerin Fabienne Korfesmeyer zur VG und "verstärkt die Mannschaft durch ihre körperlichen, mentalen und spielerischen Fähigkeiten. Sie passt genau in das Team", so Kraus.