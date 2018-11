Lasse Dohrmann (Blumenthaler TV) knackte überraschend zwei neue Kreisrekorde bei den erstmals ausgetragenen „Opera Swim Classics“ des SV Bayer Wuppertal. (Martin Prigge)

Blumenthal. Uwe Hilbrands, Schwimm-Trainer des Blumenthaler TV, sprach vom „vierten Power-Wochenende in Folge“, das seine Schützlinge nach dem BTV-Internationalen in Vegesack Anfang Oktober, dem Herbst-Trainingslager in Göttingen und den Bestenkämpfen im Unibad absolviert hatten.

In Wuppertal waren nun die Blumenthaler Athleten bei den erstmals ausgetragenen „Opera Swim Classics“ des SV Bayer Wuppertal mit von der Partie. „Die Zeiten stimmen“, freute sich Uwe Hilbrands über die guten Ergebnisse.

Insbesondere die „Routiniers“ des BTV-Coaches drückten aus Nordbremer Sicht dem Mega-Event, an dem auch Spitzensportler wie Marco Koch und Damian Wierling teilnahmen, ihren Stempel auf. So schwammen Lasse Dohrmann (Jahrgang 1997) und Daniel Klosa (1996) in der Wuppertaler Schwimmoper drei neue Kreisrekorde für Bremen-Nord.

Lasse Dohrmann, der bereits vor drei Jahren mit Kreisrekorden bewies, dass ihm das Wasser der Schwimmoper liegt, stellte jetzt bei diesem Schwimm-Event über 200 Meter Freistil in 1:55,92 Minuten einen neuen Rekord auf und unterbot über 200 Meter Schmetterling überraschend die alte Bestmarke des ehemaligen Vegesacker Schmetterling-Asses Mathias Struckhoff (2:11,23) um rund vier Sekunden (2:07,19).

Dass beide Rekordstrecken in Wuppertal Rang 14 beziehungsweise fünf bedeuteten, unterstrich die harte Konkurrenz bei dieser Veranstaltung. Über 800 Meter Freistil rutschte dem BTVer die Schwimmbrille, sodass er die Pflichtzeit für die deutschen Kurzbahnmeisterschaften Mitte Dezember um 1,02 Sekunden verpasste.

Dohrmanns Vereinskamerad Daniel Klosa zeigte seine Vielseitigkeit über 200 Meter Lagen und schraubte seinen eigenen Kreisrekord von 2:08,45 Minuten haarscharf auf 2:08,43 Minuten herunter – dies bescherte ihm den achten Platz und bedeutete gleichzeitig die erreichte Pflichtzeit für die deutschen Kurzbahnmeisterschaften.

Trotz des sehr starken Teilnehmerfeldes gab es in Wuppertal aber auch drei Blumenthaler Goldmedaillen zu bejubeln. Die Nachwuchs-Schwimmerinnen Lenya Gambalat (2006) über 100 Meter Rücken in neuer Bestzeit von 1:14,81 Minuten und die Teamkollegin Nele Simon (2004) über 50 Meter Brust (Bestzeit in 35,19 Sekunden) holten ebenso Gold wie Jonas Gambalat (2002) über 100 Meter Freistil (55,93).

Weitere Podiumsplatzierungen erschwammen sich zudem die BTV-Athleten Jennifer-Ruth Proske (2006), Lisa Sophie Domke (2003), Sina Große (2005) und Tasja Gambalat (2004). BTV-Trainer Uwe Hilbrands freute sich zudem über die Finalteilnahmen von Lasse Dohrmann (200 Meter Schmetterling), Jonathan Seele (25 Meter Freistil), Jonas Gambalat (50 Meter Rücken/Silbermedaille; 50 Meter Freistil), Daniel Klosa (200 Meter Lagen), Jennifer-Ruth Proske (50 Meter Freistil) und Nele Simon (50 Meter Brust). „Das war richtig gut und hat in der Halle viel Spaß gemacht“, meinte Hilbrands.