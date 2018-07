Aschwarden. Dort trifft das Team von Trainer Andreas Dirks an diesem Freitag um 20.15 Uhr auf den SV Aschwarden. Davor fordert der SV Löhnhorst den FC Hagen/Uthlede II im Spiel um Platz drei heraus (19 Uhr). Die Löhnhorster drehten den Spieß gegen die SG Findorff II nach einem 1:2-Rückstand noch um.

FC Hansa Schwanewede – TSV Farge-Rekum 4:1 (2:1): Die Farger pfiffen in personeller Hinsicht aus dem letzten Loch. So lief Torwart Gero Aust sogar im Feld auf. Dieser musste dann aber seinen Keeper Jerome Schröder ersetzen, weil dieser sich verletzte. „Hansa war klar überlegen und hat auch noch etliche Chancen ausgelassen“, teilte Aschwardens Vorsitzender Uwe Hotes mit. Nick Stellmann, Jonas Neumann, Daniel Gaese, Tom Schröder und Dominik Willkomm hätten den Sieg noch deutlich höher gestalten können. Der Osterholzer Kreisligist musste auch ein paar Treffer vorlegen, da der punktgleiche Ligarivale SV Löhnhorst zuvor das bessere Torverhältnis besessen hatte.

Den besseren Start in die Partie erwischte jedoch der Nordbremer Landesliga-Absteiger. Nachdem FC-Torwart Yannick Sachau den Ball im Anschluss an eine Flanke von Sebastian Heese fallen gelassen hatte, staubte Behar Ramadani zum 1:0 ab (10.). Nach 26 Minuten glich Emil Tepper nach einem Querpass von Jannis Feldkamp zum 1:1 aus. Mit einem Schuss aus Nahdistanz wendete Daniel Gaese das Blatt sogar noch vor der Pause. Nick Stellmann markierte das 3:1 auf Flanke von Dominik Willkomm selbst und leitete das 4:1 von Joker Tom Schröder ein.

SV Löhnhorst – SG Findorff II 3:2 (1:0): Löhnhorsts Christoph Oberschelp scheiterte in der Anfangsphase an der Querlatte sowie an SG-Schlussmann Dominic Otto. Auf der Gegenseite köpfte auch Lukas Klespe die Kugel an den Querbalken (9.). Nach einer Hereingabe von Chris Meißner holte Christoph Oberschelp dann das 1:0 für Löhnhorst nach (19.). Mit einer verunglückten Flanke aus der Nähe der Eckfahne egalisierte Max Fricke zum 1:1.

Noch kurioser war die 2:1-Führung für die Bremer nach 51 Minuten: Michael Müller verlor die Orientierung und überwand seinen Bruder im Gehäuse, Phil Müller, mit einem Eigentor aus 40 Metern. Zu diesem Zeitpunkt stand Findorff II im Match um Position drei. Doch Niklas Meißner glückte aus kurzer Entfernung das 2:2. Dominic Otto verursachte schließlich einen Strafstoß an Chris Hybsz. Otterbein parierte zwar den Elfmeter von Niklas Meißner, war aber beim Nachschuss von Felix Wendler zum 3:2 machtlos.