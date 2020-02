(elo). Foto: Olaf Kowalzik Fynn Bödeker SV Grambke-Oslebshausen Handball Landesliga Männer (OLAF KOWALZIK BREMEN +494216447123)

Dass bei den Oberliga-Handballern der HSG Schwanewede/Neuenkirchen in der vergangenen Woche „scharf“ geschossen wurde, hatte mit dem späteren Ausstieg ihres HSG-Trainerduos Andreas Szwalkiewicz/Dennis Graeve aus der Mannschaft nichts zu tun. Die beiden hatten vielmehr zu einem Teambuilding in einer Bremer Lasertag-Einrichtung eingeladen, in der sich die in „Jung“ und „Alt“ aufgesplitteten „Schwäne“ auch mit den Landesliga-Frauen des TuS Komet Arsten duellierten. Organisiert wurde das wiederum vom Schwaneweder Kreisläufer Fabian Hartwich, der mit einer Arster Spielerin befreundet ist. Die Schwaneweder Routiniers platzierten sich dabei mit 70,511 Punkten klar vor ihren „Youngstern“ (56,906), gefolgt von den beiden Arster Teilteams. Die siegreichen „Schwäne“ Marco Wilhelms, Torben Lemke, Andreas Szwalkiewicz, Andrej Kunz und Niklas Planck hatten sich aber auch mit einem sehr erfahrenen Gastspieler verstärkt. Denn der ebenfalls bei ihnen gestartete Arster Trainer Harald Logemann war hauptberuflicher Polizist, er ist allerdings seit einem halben Jahr pensioniert.

Zwei Bahnen einlaufen, ein bisschen einwerfen und rein ins Spiel: Das war das Erfolgsrezept von Fynn Bödeker beim 18:12-Heimsieg in der Landesliga über den VfL Fredenbeck III. Gegen den hatte der Handball-Schlussmann des SV Grambke-Oslebshausen vor der Pause 57 Prozent und nach dem Seitenwechsel sogar 67 Prozent der gegnerischen Würfe gehalten. Vielleicht war es sogar gut, dass der hauptberufliche Mediengestalter am eben jenem geschichtsträchtigen Freitagabend bis 19.10 Uhr einen dienstlichen Termin hatte und deshalb erst 25 Minuten vor dem Anpfiff in der Halle eintraf. Der Schwarzschopf auf jeden Fall mit seinen Paraden maßgeblich am Rekord in der SVGO-Vereinsgeschichte beteiligt. Denn in dem bald zehnjährigen Bestehen des Fusionsklubs kassierten die Gelb-Blauen stets mehr als zwölf Gegentreffer. Das letzte Mal, dass einer der beiden Teilklubs diese Marke erreichte, war auch gleich ein ganz besonderer Tag. Denn mit dem 13:12-Erfolg über Eintracht Hildesheim stieg der TV Grambke am 11. Mai 1996 in die 2. Bundesliga auf. In der aktuellen Saison war der SVGO übrigens vor dem Fredenbeck-Spiel mit 32,71 Gegentoren im Schnitt die Schießbude der Liga. Der Freude über den Überraschungscoup ließen die Spieler tags drauf bei der Vereinskohlfahrt der Handball-Abteilung freien Lauf. ELO

Gut überstanden hat die Zweit-Bundesliga-Spielerin des Lemwerder TV, Stephanie Suhren, ihre Knie-Operation nach einem Kreuzbandriss. Die LTV-Allrounderin – die kürzlich ihren 30. Geburtstag feierte – möchte so auch spätestens in der nächsten Hallensaison in der 2. Faustball-Bundesliga Nord wieder mit ihren Teamkolleginnen auf dem Spielfeld stehen. Mit ihrem Lieblingssport beschäftigt sich die Lemwerderanerin aber trotz ihre Verletzung. Neben dem Training mit der weiblichen LTV-Jugend ist Suhren auch bei einer Faustball-Schul-AG im Einsatz.

Spontan gefeiert haben vier Spieler des Lemwerder TV den Klassenerhalt in der Faustball-Regionalliga Niedersachsen. Daniel Bartelt, Patrick Suhren, Lasse und Matti Kienast kehrten nach dem erfolgreichen Gastspiel in Bardowick noch bei der „Kienast-Family“ ein und ließen es sich bei einigen Kaltgetränken und dem Super-Bowl-Finale gut gehen. OSH

Basketball nonstop über zwei Tage hieß es jüngst wieder beim ersten von drei SWB-Mini-Camps in diesem Jahr, die die Spielgemeinschaft Basketball Lesum/Vegesack (BLV) bereits seit 17 Jahren anbietet. In der Sporthalle Bördestraße „campierten“ 35 Kinder und acht Coaches mit Ronny Arnoldt als Leiter der Aktion. „Wir haben viel Technik- und Individualtraining gemacht und auch ein Camp-Turnier angeboten, welches bei den Finalspielen von Eltern, Freunden und Gästen gut besucht war“, berichtet BLV-Herren- und Damen-Headcoach Ronny Arnoldt. Viele Preise und Auszeichnungen zum Schluss des Camps sorgten für jede Menge zufriedene Gesichter unter den Teilnehmern. Das „Bundesliga-Wurfspiel“ brachte ebenfalls große Begeisterung, insbesondere beim Sieger Janosch. Das nächste SWB-Mini-Camp beim BLV findet Pfingsten am 30. und 31. Mai statt. Wer basketballbegeistert ist und nicht ganz so lange warten möchte, hat die Gelegenheit, bei Ronny Arnoldt und Chris Thompson immer dienstags und donnerstags von 16.30 bis 18 Uhr in der Halle Steinkamp zum Probetraining der U10/U12 vorbeizuschauen. GOL