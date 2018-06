Der SVG Berne, hier Fabian Neumann (Mitte, im Spiel gegen FC Huntlosen), fehlte in der Offensive allzu oft der Killerinstinkt. (Christian Kosak)

Berne. Die SVG Berne hat die Enttäuschung, die im Abstieg aus der Fußball-Kreisliga Oldenburg-Land/Delmenhorst gipfelte, aus allen Gliedern geschüttelt. „Eine Woche wurde getrauert“, gab Michael Müller nach der Degradierung zu verstehen. Für den Trainer beruht der verpasste Klassenerhalt vor allem auf die schlechte Ausnutzung der Möglichkeiten.

„Die Torchancenverwertung war unser Manko. Wir haben es einfach nicht geschafft, den Ball bei besten Chancen im Tor unterzubringen“, monierte Michael Müller. Dennis Conze-Wichmann war mit zwölf Saisontoren noch erfolgreicher Torschütze des Tabellensechzehnten. Michael Müller ist nach der mäßigen Torausbeute aktuell auf der Suche nach einem Angreifer mit Killerinstinkt. Ins Gewicht fiel beim Team um Co-Trainer Torsten Bruns und Torwarttrainer Gregor Müller neben der mäßigen Torausbeute auch der mehrwöchige Ausfall von Florian Rüscher (Abwehr, Mittelfeld), der sich mit Leistenbeschwerden herumplagte. „Florian Rüscher war immer ein zuverlässiger Spieler“, lobte Michael Müller einen seiner Schlüsselspieler.

Der Co-Trainer ist immer noch bedient vom Saisonfinale. „Wir hatten die siebtbeste Abwehr und sind trotzdem abgestiegen. Hinten haben wir fast alles richtig gemacht“, betonte Torsten Bruns. Nachteilig wirkte sich für die SVG Berne im Saisonverlauf ein mehrfacher Tausch des Heimrechts aus.

„Wir hatten so in der Rückserie nur vier Heimspiele“, begründet Spartenleiter Torsten Bruns, zugleich Coach des Reserveteams (2. Kreisklasse Wesermarsch), den Kreisliga-Abstieg auch mit den vielen Auswärtsspielen in der Frühjahrsserie. Der Kapitän der SVG Berne hat den Knock-out am letzten Spieltag inzwischen weggesteckt. „Die Enttäuschung war natürlich riesig. Jetzt ist der Fokus auf die neue Saison gerichtet“, bekannte Kapitän Michael Kranz.

Der Trainer hat den verpassten Klassenerhalt auch abgehakt. „Wir schauen nach dem verdauten Schock nach vorne“, sagte Michael Müller. Michael Müller besitzt noch einen Trainervertrag bis zum 30. Juni 2020, sieht überhaupt keinen Grund, nach dem Tiefpunkt zur Jahresmitte die Brocken hinzuwerfen. Die SVG Berne geht im Spieljahr 2018/19 in einer Fusionsklasse von Teams der 1. Kreisklasse, die noch in eine Nord- und Südgruppe aufgeteilt wird, an den Start.

Die fünf Fußball-Kreise Ammerland, Friesland, Oldenburg-Stadt, Wesermarsch und Wilhelmshaven bilden zum 1. Juli 2018 den neuen gemeinsamen Fußball-Kreis Jade-Weser-Hunte. Erfreulich ist für den Berne-Coach, dass er auf Spielerseite bislang keinen großen Abgang zu verzeichnen hat. Mit möglichst voller Kapelle soll der Betriebsunfall 2018/19 nach der Sommerpause repariert werden. Großartige Verstärkungen sind kaum zu erwarten. „Der Abstieg hat nicht dazu beigetragen, dass wir freiwillig Spieler bekommen“, ließ Torsten Bruns durchblicken. Aus dem eigenen Nachwuchs kommt auch kein Zuwachs, da eine A-Jugend gar nicht vorhanden ist.

Der Kapitän setzt seine Hoffnungen auf eine positive Saison 2018/19 in erster Linie auf den Zusammenhalt. „In der Mannschaft hat sich ein riesiger Teamgeist entwickelt“, verwies Michael Kranz auf ein großes Wir-Gefühl bei der SVG Berne.

Die Saisonvorbereitung nimmt der Wesermarsch-Kreispokalsieger SVG Berne am Dienstag, 10. Juli, auf. Trainer Michael Müller hat bereits die ersten Testspiele im Hinblick auf die Saison 2018/19 festgezurrt. Die SVG Berne überprüft beim TuS Hasbergen (13. Juli), Delmenhorster TB (15. Juli) und bei der SG Aumund-Vegesack II (29. Juli) Form und Fitness.